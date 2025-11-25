Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η Ήπειρος, μια από τις περιοχές που σφυροκοπήθηκαν από το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας και ακόμη μετράει πληγές, βρίσκεται τις επόμενες ώρες και πάλι, στο επίκεντρο έντονων καιρικών φαινομένων. Ο οικισμός Σγάρα στα Τζουμέρκα παραδόθηκε στη μανία της φύσης, καθώς η απότομη άνοδος της στάθμης του Καταρακτινού ποταμού παρέσυρε ό,τι βρήκε στο πέρασμά της.

Οι καταστροφές που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στα χωριά της περιοχής χαρακτηρίζονται πρωτοφανείς. Πολλοί οικισμοί εξακολουθούν να μην έχουν νερό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ούτε ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι ζημιές στο οδικό και υδρευτικό δίκτυο περιγράφονται από τις αρχές ως «ανυπολόγιστες». Τοπικοί φορείς αναφέρουν ότι πολλά χωριά παραμένουν χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό, αφού δεκάδες σωληνώσεις έχουν καταστραφεί ή παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά. Στον τομέα της ηλεκτροδότησης, συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ έδωσαν μάχη για δύο συνεχόμενες ημέρες ώστε να αποκαταστήσουν τις σοβαρότερες βλάβες.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, κατάφεραν να επαναφέρουν προσωρινά ρεύμα σε αρκετούς οικισμούς που είχαν βυθιστεί στο σκοτάδι, μέσα στο ψύχος και ενώ τα νερά είχαν πλημμυρίσει σπίτια και καλλιέργειες.

Κατοικίες έχουν καταστραφεί και ολόκληρα χωριά είναι καλυμμένα στη λάσπη, θυμίζοντας βομβαρδισμένο τοπίο. Σε πολλά σπίτια τα νερά εισέβαλαν με ορμή, καταστρέφοντας ό,τι υπήρχε στο εσωτερικό τους. Κάτοικοι έχουν μείνει άστεγοι και φιλοξενούνται προσωρινά σε συγγενείς ή διαθέσιμες δομές. Η πρόσβαση σε ορισμένους οικισμούς παραμένει δύσκολη, αφού οι δρόμοι είναι κατεστραμμένοι και τα σκαπτικά μηχανήματα έχουν ανοίξει μόλις μια στενή λωρίδα διέλευσης.

Νωρίτερα, μηχανήματα έργου εργάζονταν για να απομακρύνουν φερτά υλικά από ένα σπίτι που είχε θαφτεί στη λάσπη, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάστασή του και να αποφασιστεί αν μπορεί να κατοικηθεί ή πρέπει να κηρυχθεί ακατάλληλο.

Εικόνες βιβλικής καταστροφής και στην Κέρκυρα

Μεγάλο πλήγμα δέχτηκε το Μαθράκι από την κακοκαιρία που έπληξε το βορειοδυτικό Ιόνιο. Αποτέλεσμα του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας, η διακοπή ρεύματος, κατολισθήσεις, πτώση πολλών κυπαρισσιών, καταστροφή σε ένα τεχνικό έργο στον παραλιακό δρόμο και τουλάχιστον σε ένα σπίτι αφαίρεση 30-40 κεραμιδιών από την σκεπή (μάλλον από ανεμοστρόβιλο).

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Σπύρο Αργυρό: «Κατολισθήσεις: Μία στο κεντρικό δρόμο του νησιού με αποτέλεσμα να κόψει το νησί στα δύο και στο παραλιακό δρόμο που τουλάχιστον για δύο χιλιόμετρα είναι απροσπέλαστος με εκατοντάδες κυβικά μέτρα μπάζα από τις κατολισθήσεις. Η αυτοψία συνεχίζεται!».

Παρά τις προσπάθειες αποκατάστασης, η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Ο καιρός ανοίγει προσωρινά, όμως οι βροχές επιστρέφουν, κρατώντας το έδαφος κορεσμένο και ενισχύοντας τους φόβους των κατοίκων.

Αν και το μεγαλύτερο μέρος των φερτών υλικών έχει απομακρυνθεί, το υπέδαφος παραμένει ασταθές. Σε οικίες που βρίσκονται σε υψηλότερα σημεία, η διάβρωση του εδάφους δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους.

Στους Καρουσάδες, κατολίσθηση έφερε λάσπες και φερτά υλικά μέσα σε σπίτια, ενώ στην παραθαλάσσια περιοχή του Αρίλλα το νερό εισέβαλε σε κατοικίες και επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε εξοπλισμό και έπιπλα. Ο παραλιακός δρόμος έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και παραμένει κλειστός. Από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν αυτοψίες από τεχνικά κλιμάκια του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, ώστε να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών και να δρομολογηθούν αποζημιώσεις και έργα αποκατάστασης.

Οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία ότι ακόμη και μικρή βροχή μπορεί να προκαλέσει νέες κατολισθήσεις, καθώς το έδαφος έχει ήδη κορεστεί από τις συνεχείς βροχοπτώσεις. Μηχανήματα εργάζονται αδιάκοπα για τον καθαρισμό των δρόμων, όμως σε πολλά σημεία μία λωρίδα κυκλοφορίας παραμένει κλειστή λόγω φερτών υλικών. Οι ζημιές σε δημόσιες υποδομές εκτιμώνται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης, περιέγραψε την κατάσταση ως «δραματική», επισημαίνοντας ότι 20 κοινότητες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα σε ύδρευση, ηλεκτροδότηση, πρόσβαση και, κυρίως, στην ασφάλεια των κατοίκων. Τόνισε ότι όλες οι υπηρεσίες – Πολιτική Προστασία, Δήμος, Περιφέρεια και ΕΜΑΚ – βρίσκονται σε συνεχή δράση για την προστασία των πολιτών.

Υπογράμμισε πως απαιτείται χρόνος, μελέτη και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την πλήρη αποκατάσταση και τη θωράκιση της περιοχής για τα επόμενα χρόνια. Όλα τα σχολεία και τα πολιτιστικά κέντρα της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά και την επόμενη ημέρα.

Τέλος, ο αντιδήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, κ. Μουζακίτης, ανέφερε ότι η κοπή δέντρων τον περασμένο Φεβρουάριο συνέβαλε στις κατολισθήσεις, σημειώνοντας ότι έχει κατατεθεί σχετική καταγγελία.

Νέα και σοβαρή επιδείνωση του καιρού ξεκινά σήμερα (25/11) σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε μεγάλο χρονικό εύρος, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ από την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη δυτική Ελλάδα, στη βόρεια χώρα και στο Ανατολικό Αιγαίο.

Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για πιθανή κυκλογένεση στο Ιόνιο καθώς και για φαινόμενα τύπου «Π», που αυξάνουν τον κίνδυνο έντονων και επίμονων βροχοπτώσεων.

Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει έως το Σάββατο (29/11) στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά η ύφεση προβλέπεται την Κυριακή (30/11). Την ίδια ώρα, οι χαμηλές θερμοκρασίες επιμένουν, με το Λιβάδι Παρνασσού να καταγράφει χθες -3,7°C.

Σήμερα Τρίτη (25-11) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας, των Διαπόντιων νήσων,των Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

Αύριο Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.

β. Από το απόγευμα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

β. Την Παρασκευή (28-11-25) εκτός των ανωτέρω περιοχών, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Κολυδάς: «Οι βροχές θα έχουν μεγάλη διάρκεια – Μεγαλύτερη επιβάρυνση στις ήδη πληγείσες περιοχές»

Ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, τονίζει ότι οι βροχές, αν και όχι τόσο έντονες όσο στην προηγούμενη κακοκαιρία, θα έχουν ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια, γεγονός που αυξάνει την επικινδυνότητα για τις ήδη κορεσμένες περιοχές της δυτικής Ελλάδας. Όπως σημειώνει, πέρα από τα βορειοδυτικά, θα επηρεαστούν επίσης η ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Για σήμερα επηρεάζονται το βόρειο Ιόνιο και παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου, ενώ αύριο θα επηρεαστούν και η Αιτωλοακαρνανία και η δυτική και νότια Πελοπόννησος.

⚠️ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ

🎯 ✅Νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται από αύριο Τρίτη 25-11-25 στη βορειοδυτική Ελλάδα και από την Τετάρτη 26-11-25 σε όλη τη δυτική χώρα, τη βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο.

🎯 ✅Επισημαίνεται πως οι… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 24, 2025

Μαρουσάκης: «Εξαιρετικά επικίνδυνη εβδομάδα – Ισχυρή κυκλογένεση στο Ιόνιο»

Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, προειδοποιεί σε ανάρτησή του ότι η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε είναι «εξαιρετικά επικίνδυνη», λόγω της ανάπτυξης ισχυρής κυκλογένεσης μέσα στο Ιόνιο, η οποία θέτει τη δυτική Ελλάδα σε υψηλή προειδοποίηση. Όπως αναφέρει, στη συνέχεια τα φαινόμενα θα κινηθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας.



Τσατραφύλλιας: Καιρός τύπου «Π» – Πιθανές υπερβολικές ποσότητες βροχής

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για κακοκαιρία τύπου «Π» από το βράδυ της Τετάρτης, η οποία θα επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, σε συγκεκριμένες περιοχές είναι πιθανό να πέσουν πάνω από 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα μέσα σε 3-4 ημέρες. Προβλέπει επίσης ενισχυμένους νοτιάδες 7-8 μποφόρ, υψηλές θερμοκρασίες και χιόνια μόνο σε μεγάλα υψόμετρα. Την Παρασκευή, από το ξημέρωμα, έντονες βροχές θα επηρεάσουν και την Αττική.

Καλλιάνος: Περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας

Ο μετεωρολόγος του Mega, Γιάννης Καλλιάνος, επισημαίνει ότι από σήμερα οι δυτικές περιοχές θα δεχθούν βροχές και τα βορειοδυτικά ισχυρές καταιγίδες, με την επιδείνωση να επεκτείνεται σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα. Όπως σημειώνει, τα πιο ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε Επτάνησα, δυτική και νότια Πελοπόννησο, δυτική Στερεά, Ήπειρο, ανατολική Μακεδονία, Θράκη και βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ βροχές θα σημειωθούν και στην Αττική από σήμερα το βράδυ με περαιτέρω ενίσχυση από την Τετάρτη.

Στους -3,7 °C η θερμοκρασία χθες στο Λιβάδι Παρνασσού

Χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 24/11 στα ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο Λιβάδι Παρνασσού με -3,7 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 24/11, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Ο καιρός σήμερα

Bροχές θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα, στη και στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στα Βόρεια Επτάνησα και στην ήπειρο όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Τις απογευματινές ώρες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν επίσης κατά τόπους στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, ενώ από το βράδυ βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε νησιωτικά τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου και στη Θράκη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 16-18, στη Θεσσαλία από 4 έως 16-18 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 18-20 βαθμούς, στα Επτάνησα από 14 έως 18 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 19-22 βαθμούς Κελσίου.

Στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι με ίδιες εντάσεις, ενώ στα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι επίσης με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ και πιθανόν στα βορειότερα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις. Η άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18-19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς.

Ο καιρός την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοκαρνανία και από το απόγευμα στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο και την ανατολική Μακεδονία, νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 και στα νότια τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ο καιρός την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Ο καιρός το Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Νεφώσεις με βροχές και στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.