Τις προβλέψεις τους για τα Χριστούγεννα, αλλά και την Πρωτοχρονιά, κάνουν οι μετεωρολόγοι όσο οι μέρες των εορτών πλησιάζουν. Πού θα δούμε βροχές, πού θα δούμε χιόνια και με τι καιρό θα πουν τα παιδιά τα κάλαντα;

Αρχικά, σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Τσατραφύλλια, τα Χριστούγεννα θα έχουμε άστατο καιρό. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος, θα ακούσουμε τα κάλαντα των Χριστουγέννων με καιρό «τύπου -Π-».

Πιο αναλυτικά, από την Τρίτη (23/12) αναμένεται η άφιξη ενός βαρομετρικού χαμηλού, με βροχές από τα δυτικά. Η κακοκαιρία θα φτάσει σταδιακά ως το ανατολικό Αιγαίο και αναμένεται να κρατήσει ως και ανήμερα των Χριστουγέννων.

Η ανάρτηση του κ. Τσατραφύλλια:

«Καλημέρα! Από σήμερα αφήνουμε πίσω μας τις ηλιόλουστες ημέρες και μπαίνουμε σε συνθήκες προχωρημένου Φθινοπώρου με συννεφιές και βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια!

Την Τρίτη ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα φέρει βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές πιο ισχυρές στη δυτική Ελλάδα, τη βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες για αυτό η θερμοκρασία δεν φαίνεται να μεταβάλλεται ιδιαίτερα. Επίσης χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και στα περισσότερα χιονοδρομικά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Για την ημέρα των Χριστουγέννων υπάρχει απόκλιση των βασικών προγνωστικών μοντέλων όποτε πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα.

Πάντως ο καιρός θα παραμείνει άστατος όλες τις ημέρες των γιορτών με την τάση για περισσότερο κρύο προς την πρωτοχρονιά να επιμένει!».

“Κάλαντα με καιρό τύπου -Π- …”

Καλημέρα!

Θα δούμε χιόνια στην Αττική;

Με τη σειρά του, ο Νίκος Καντερές αναλύει τις πιθανότητες να δούμε χιονοπτώσεις στην Αττική, την περίοδο των εορτών. Ο μετεωρολόγος αναφέρει πως πριν την έλευση του νέου έτους προβλέπεται η έλευση ενός ψυχρού κύματος.

Η χώρα θα δεχτεί μια ψυχρή εισβολή τις επίμαχες αυτές μέρες – λίγο πριν και λίγο μετά την Πρωτοχρονιά -, ωστόσο, δεν μπορεί να προβλεφθεί προς το παρόν η ένταση του κύματος αυτού.

Ο κ. Καντερές, επικαλούμενος στατιστικά στοιχεία, σημειώνει πως οι πιθανότητες δεν είναι με… το μέρος όσων θέλουν να δουν «άσπρη» Πρωτοχρονιά. Το πιο πιθανό είναι να επικρατήσουν βροχοπτώσεις, σημειώνει, ωστόσο το ενδεχόμενο παραμένει ανοιχτό για τον Ιανουάριο, καθώς «κάτι μας επιφυλάσσει».

Η ανάρτηση του κ. Καντερέ:

«Πόσο είναι πιθανόν να χιονίσει στην Αθήνα τη Πρωτοχρονιά;

Ύστερα από τις αλκυονίδες ημέρες, από 16 έως 19 Δεκεμβρίου, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες ανέβηκαν στους 18 και 20 βαθμούς, όπως σε Αθήνα, Άραξο Γαύδο Καλαμάτα και Λεωνίδιο, φυσικό επόμενο, αφού η θερμοκρασία στα 850 hPa έφθασε και τους 10 βαθμούς, με κανονική τιμή τους 3 βαθμούς.

Η καιρική κατάσταση άλλαξε από σήμερα και θα διατηρηθεί έως το τέλος του μήνα, χωρίς πολλές λιακάδες και μεγάλες για την εποχή θερμοκρασίες.

Συγκεκριμένα από τις 20 έως 28 Δεκεμβρίου οι συννεφιές θα κυριαρχήσουν κατά περιόδους με βροχές ακόμη κα με καταιγίδες βασικά στις νοτιοδυτικές, τις νότιες και τις νοτιοανατολικές περιοχές. Χιόνια μόνο στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας και όχι πολλά.

Η θερμοκρασία λίγο κάτω από τις κανονικές τιμές και οι ελάχιστες όχι τόσο μικρές όσο της εβδομάδας που έφυγε, λόγω της συννεφιάς που θα υπάρχει.

Για τις ημέρες λίγο πριν και λίγο μετά τη Πρωτοχρονιά. Πράγματι θα υπάρχει ψυχρή εισβολή, χωρίς να γνωρίζουμε προς το παρόν πόσο ισχυρή θα είναι, πόσο θα κρατήσει και που θα κάνει βαρομετρικό χαμηλό για να συνδυαστεί. Στο νότιο Ιόνιο η θα καταλήξει, στη νοτιοανατολική Μεσόγειο όπου και το πιο πιθανόν;

Έρχονται τώρα τα στατιστικά στοιχεία να δώσουν την απάντηση για τη Πρωτοχρονιά της Αθήνας. Από το 1971 έως το 2025 χιόνισε 6 φορές με τις 4 και μέσα στην Αθήνα τα έτη 1992 με θερμοκρασία από 1 έως 5 βαθμούς. Το 2002 με τον υδράργυρο από 11 έως 12 βαθμούς, το 2015 από 3 έως 5 και το 2015 από -2 έως 7 βαθμούς.

Προσωπικά πιστεύω δεν θα έχουμε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις. Πιθανόν να βρέξει καθώς στα παραπάνω 50 χρόνια είχαμε 22 χρόνια με βροχή.

Για τη θερμοκρασία η κανονική τιμή της μεγίστης είναι 14 βαθμοί.

Πέρυσι η μεγίστη ήταν 19, ενώ το 2010 έφτασε και τους 24 βαθμούς, που ήταν και υψηλότερη της παραπάνω περιόδου.

Ο Ιανουάριος κάτι μας επιφυλάσσει και μάλλον σύντομα…

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες μέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές, και στα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στις Κυκλάδες και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες.

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Μακεδονία σχεδόν αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Στις υπόλοιπες περιοχές πρόσκαιρες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, αλλά στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου, στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-12-2025

Σε όλη σχεδόν τη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Από τις απογευματινές ώρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές, θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί 4 με 6, ενώ στα Δωδεκάνησα θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-12-2025

Σε όλη τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ηπειρωτικά.