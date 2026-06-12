Με βροντές και αστραπές ξεκίνα η επέλαση της κακοκαιρίας στην Αττική, που θα φέρει βροχές και καταιγίδες στο Λεκανοπέδιο.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε στις 12:00 το μεσημέρι, σε επικαιροποίηση του Δελτίου Επδείνωσης Καιρού.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η κακοκαιρία θα χτυπήσει με ένταση τη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, φέρνοντας τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από πολύ ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στη νέα, διορθωμένη ενημέρωση των μετεωρολόγων, η Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο προστέθηκαν στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας.

Το χρονοδιάγραμμα της κακοκαιρίας: Ώρες και περιοχές-«στόχοι»

Οι αρχές συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες, καθώς τα φαινόμενα θα έχουν τοπικά βίαιο χαρακτήρα.

Η ΕΜΥ εξέδωσε αναλυτικό οδικό χάρτη για την κίνηση των έντονων φαινομένων από σήμερα το μεσημέρι έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου:

Συγκεκριμένα: Παρασκευή 12/06

Μεσημέρι έως Βράδυ

Μακεδονία: Ισχυρά φαινόμενα από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες. Εξαιρείται η Χαλκιδική και η Ανατολική Μακεδονία, όπου εκεί τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.

Ισχυρά φαινόμενα από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες. Εξαιρείται η Χαλκιδική και η Ανατολική Μακεδονία, όπου εκεί τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Θεσσαλία: Έντονες καταιγίδες από το μεσημέρι έως το βράδυ.

Έντονες καταιγίδες από το μεσημέρι έως το βράδυ. Ήπειρος: Στο μάτι της κακοκαιρίας τα ορεινά και ημιορεινά τμήματα τις ίδιες ώρες.

Απόγευμα έως Βράδυ

Ανατολική Στερεά: Επιδείνωση από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες.

Επιδείνωση από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες. Θράκη: Έντονα φαινόμενα από το απόγευμα της Παρασκευής, τα οποία θα επιμείνουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Βράδυ έως Σάββατο Πρωί

Σποράδες & Εύβοια: Η αστάθεια θα χτυπήσει από το βράδυ της Παρασκευής και θα διαρκέσει έως τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου.

Η αστάθεια θα χτυπήσει από το βράδυ της Παρασκευής και θα διαρκέσει έως τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου : Έντονες καταιγίδες από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το πρωί του Σαββάτου, με έμφαση στην περιοχή της Λήμνου.

Οδηγίες Προστασίας από τα φαινόμενα

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες και τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, χειμάρρους και υπόγειες διαβάσεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων φαινομένων.

Κίνδυνος Χαρακτηριστικά Μέτρα Προφύλαξης Κεραυνοί Μεγάλη συχνότητα Αποφυγή ανοιχτών χώρων, θαλάσσιων δραστηριοτήτων και δέντρων Μπουρίνια Πρόσκαιροι, θυελλώδεις άνεμοι Ασφάλιση αντικειμένων σε μπαλκόνια και αυλές Χαλάζι Τοπικές χαλαζοπτώσεις Προστασία οχημάτων, ζώων και ευαίσθητων καλλιεργειών

Νωρίτερα, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ανάρτησε βίντεο με την αλλαγή του καιρού από σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου, αλλά και την εξέλιξή του τις επόμενες ημέρες.

Δείτε εδώ το βίντεο του μετεωρολόγου.