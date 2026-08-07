Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (Κατηγορία 3) βρίσκονται σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους η Αττική, η Εύβοια και μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας.

Την ίδια στιγμή, η στατιστική ανάλυση των μεγάλων μετώπων από το 2007 αναδεικνύει τις εβδομάδες από τα μέσα Ιουλίου έως τα τέλη Αυγούστου ως το πιο επικίνδυνο παράθυρο του καλοκαιριού, ενώ ο υδράργυρος σήμερα αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 38°C με ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο.

Οι περιοχές με υψηλό κίνδυνο (Κατηγορία 3)

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στην κατηγορία υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται:

Αττική & Νησιά: Αττική, Κύθηρα, Εύβοια, Σκύρος.

Αττική, Κύθηρα, Εύβοια, Σκύρος. Στερεά Ελλάδα: Βοιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα.

Βοιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα. Πελοπόννησος: Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία, καθώς και περιοχές της Αχαΐας και Αρκαδίας.

Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία, καθώς και περιοχές της Αχαΐας και Αρκαδίας. Δυτική & Βόρεια Ελλάδα: Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Ροδόπη, Έβρος και περιοχές της Μαγνησίας.

Παράλληλα, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται τα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη), η Κρήτη, η Κάρπαθος, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Η κρίσιμη περίοδος των 6 εβδομάδων για τις μεγάλες πυρκαγιές

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ανάλυσης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα από το 2007 έως σήμερα, η περίοδος των έξι εβδομάδων (από το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου έως το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου) αποτελεί το πλέον επικίνδυνο χρονικό παράθυρο, καθώς σε αυτό έχουν σημειωθεί οι 23 μεγαλύτερες πυρκαγιές στη χώρα.

Η παρατεταμένη ξήρανση της καύσιμης ύλης, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι συνθέτουν το ιδανικό περιβάλλον για ραγδαία εξάπλωση.

Ωστόσο, λόγω της κλιματικής αλλαγής, καταγράφονται πλέον και εξαιρέσεις εκτός αυτού του παραθύρου (όπως η Πάρνηθα τον Ιούνιο του 2007, ο Σχίνος Κορινθίας τον Μάιο του 2021 και η Κορινθία τον Σεπτέμβριο του 2024), με την αντιπυρική περίοδο να διευρύνεται χρονικά.

Ο καιρός της ημέρας: 38άρια και μποφόρ στο Αιγαίο

Για σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου , προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Πελοποννήσου, ενώ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η Θερμοκρασία θα φτάσει τους 34-36°C στα ηπειρωτικά, ενώ τοπικά στη Θεσσαλία, τη Δυτική Ελλάδα και τη ΝΑ Πελοπόννησο θα αγγίξει τους 37-38°C.

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή 07/08

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και την ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες έως 30 με 31, στην Κρήτη έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικούς όμβρους κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαάια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08/08

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πιθανώς πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 09/08

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/08

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7, πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.