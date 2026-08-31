Το καλοκαιρινό σκηνικό διατηρείται, με τη ζέστη, την αφρικανική σκόνη και τις κατά τόπους μεσημεριανές μπόρες να συνθέτουν το παζλ του καιρού για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, παρά την ανοδική πορεία του υδραργύρου, η χώρα δεν θα βιώσει τις ακραίες συνθήκες καύσωνα της περασμένης εβδομάδας.

Η εικόνα του καιρού για τη Δευτέρα

Η ημέρα θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο τις πρωινές ώρες η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Καθώς θα οδεύουμε προς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικούς όμβρους (μπόρες) στους ορεινούς όγκους.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στις περισσότερες περιοχές ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 34 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο τοπικά θα «σκαρφαλώσει» στους 37 με 38 βαθμούς, ίσως και ελαφρώς υψηλότερα.

Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν διχασμένη εικόνα. Στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βοριάδες εντάσεως 3 με 5 μποφόρ. Ειδικά στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα είναι πιο ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το πρωί στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ορεινά, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 τοπικά στα νότια 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Ανάλογο θα είναι το σκηνικό και την Τρίτη, καθώς ο καιρός θα παραμείνει θερμός, με μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και την αφρικανική σκόνη να κάνει αισθητή την παρουσία της στην ατμόσφαιρα.

Η πολυπόθητη αλλαγή αναμένεται από την Τετάρτη. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, απομακρύνοντας τα σωματίδια σκόνης και βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα. Η ουσιαστική δροσιά, ωστόσο, έρχεται το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής, οπότε και προβλέπεται νέα, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

ΤΡΙΤΗ 01-09-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι, στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 02-09-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΕΜΠΤΗ 03-09-2026

Αρχικά στη Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και πρόσκαιρα στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.