Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού βορειοδυτικά της Σαγκάης στην Κίνα, σύντομα θα πρέπει να υπομείνει τον θόρυβο του δρόμου 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μετά την κατασκευή ενός μεγάλου νέου αυτοκινητόδρομου γύρω από το σπίτι του στο Jinxi. Εικόνες και βίντεο που κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μοιάζουν με σκηνή από δυστοπική ταινία, αλλά η κατάσταση του πεισματάρη ιδιοκτήτη είναι πραγματική.

Στην Κίνα, ένα ακίνητο σαν αυτό είναι γνωστό ως «σπίτι-καρφί», το οποίο παρέμεινε στη θέση του αφού ο ιδιοκτήτης απέρριψε μια προσφορά εξαγοράς από την κινεζική κυβέρνηση για ένα κατασκευαστικό έργο.

The stubborn old Chinese man who refused to sell his house for a government project now regrets his decision. Huang Ping, from Hunan province, hoped for more money but lost everything. The government built a road around his house, leaving it in the middle of a busy street. Now,… pic.twitter.com/it0rYe2fhd — Ibra (@IbraHasan_) January 25, 2025



Έγινε γνωστό ότι στον παππού, Huang Ping, προσφέρθηκαν περίπου 1,6 εκατομμύρια γιουάν, ή περίπου 222.000 δολάρια, και τρία ακίνητα αντικατάστασης για μετεγκατάσταση. Αρνήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες με την ελπίδα ότι θα ερχόταν μια καλύτερη προσφορά.

Ωστόσο, δεν υπήρξε καλύτερη προσφορά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποφάσισε να ξεκινήσει ούτως ή άλλως την κατασκευή του νέου οδικού άξονα. Το σπίτι του άνδρα βρίσκεται τώρα ακριβώς στο κέντρο του αυτοκινητοδρόμου, ο οποίος χωρίζεται για λίγο στα δύο, με το σπίτι να δεσπόζει ανάμεσα.

Ο θόρυβος των εργασιών αναφέρεται ότι είναι τόσο έντονος που ο Πινγκ, ο οποίος ζει με τον 11χρονο εγγονό του, συνήθως περνάει τον περισσότερο χρόνο του στο κέντρο της πόλης, επιστρέφοντας σπίτι μόνο το βράδυ όταν τελειώσουν οι εργασίες.