Στην καρδιά του Ντιτρόιτ, την πόλη που είναι συνώνυμη με την αυτοκινητοβιομηχανία των ΗΠΑ, ένας 30άρης μηχανικός, αποφάσισε να φτιάξει κάτι που ξεφεύγει από κάθε λογική. Ο Zach Sutton δημιούργησε ένα μοναδικό όχημα που εξυπηρετεί αποκλειστικά τον σκοπό της διασκέδασης και του γέλιου.

Το δημιούργημά του ονομάζεται Bak2Bak και είναι αυτό ακριβώς που υποδηλώνει το όνομά του: τα δύο μπροστινά μισά από minivans των αρχών της δεκαετίας του ’90 («Dodge Caravan» του 1993 και «Plymouth Voyager» του 1991) συγκολλημένα. Το αποτέλεσμα; Ένα όχημα με δύο μούρες, δύο ανεξάρτητα παρμπρίζ και δύο τιμόνια, που μοιάζει βγαλμένο από καρτούν.

Η ιδέα δεν γεννήθηκε για να λύσει κάποια πρακτική ανάγκη. Ο Sutton εξηγεί ότι ήθελε να κάνει κάτι χαρούμενο και αφελές και να δείξει ότι μερικές φορές το αυτοκίνητο είναι πάνω απ’ όλα παιχνίδι και φαντασία.

Η κατασκευή έγινε σε μόλις τρεις ημέρες με τη βοήθεια φίλων και άλλων μελών της κοινότητας. Η μία από τις δύο μούρες φέρει τον κανονικό κινητήρα: έναν 3.3-λιτρο V6 κινητήρα της Chrysler με αυτόματο κιβώτιο, που κινεί το όχημα όπως ένα συνηθισμένο μίνι βαν των ’90s. Στην άλλη πλευρά, όλες οι μηχανικές εγκαταστάσεις αφαιρέθηκαν και χρησιμοποιείται πλέον ως καμπίνα, διατηρώντας όμως το τιμόνι.

Παρότι το Bak2Bak δείχνει απίθανο, είναι νόμιμο για χρήση στο δρόμο, πλήρως καταχωρημένο και ασφαλισμένο, καθώς το ένα μισό φέρει κανονικό αριθμό πλαισίου (VIN) και όλα τα νόμιμα έγγραφα. Ο Sutton λέει ότι μπορεί να φτάσει περίπου έως τα 130 χλμ./ώρα, με την οδήγηση να θυμίζει ακριβώς αυτό που περιμένεις από ένα minivan εποχής.

Μέσα στην καμπίνα η κατάσταση είναι επίσης ξεχωριστή. Υπάρχει ένα τιμόνι σε κάθε πλευρά, ενώ υπάρχει διακόπτης που απενεργοποιεί το πίσω τιμόνι (τότε το όχημα λειτουργεί με κίνηση στον ένα άξονα). Όταν όμως ενεργοποιηθεί και το δεύτερο τιμόνι από έναν δεύτερο οδηγό-επιβάτη, τότε το σύνολο προσφέρει και δυνατότητες… τετραδιεύθυνσης.

Το Bak2Bak είναι μια υπενθύμιση ότι το αυτοκίνητο μπορεί να είναι διασκέδαση, φαντασία και τέχνη, ακόμα και όταν είναι απόλυτα αχρείαστο.