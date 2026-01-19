Αν νομίζεις ότι η Porsche Design ασχολείται μόνο με ρολόγια, είδη lifestyle ή ρουχισμό, τότε έχεις μείνει πίσω. Η Porsche Design συνεργάζεται με την αυστριακή εταιρία C-Seed, και παρουσιάσει ένα από τα πιο hi tech προϊόντα που είδες τελευταία: μια τηλεόραση που ξεπροβάλλει από το πάτωμα και ξεδιπλώνει την οθόνη της σαν ψηφιακή βεντάλια.

Όχι, δεν μιλάμε για μια απλή γιγαντοοθόνη πάνω στον τοίχο. Αυτή η τηλεόραση βασίζεται σε τεχνολογία MicroLED, που υπόσχεται απίστευτα ζωηρά χρώματα και φωτεινότητα, και όταν δεν χρησιμοποιείται… «κρύβεται» μέσα στο πάτωμα σαν ένα μέρος του σπιτιού με μηχανική ψυχή.

Τα μοντέλα εσωτερικού χώρου μπορούν να παραγγελθούν σε τεράστιες διαμορφώσεις 165 ιντσών, 137 ιντσών και 103 ιντσών, αλλά όσοι έχουν περισσότερα χρήματα μπορούν να παραγγείλουν ακόμη και μια οθόνη 221 ιντσών. Τα μοντέλα εξωτερικού χώρου διατίθενται σε μεγέθη 201 ιντσών και 144 ιντσών, και υπάρχει ακόμη και μια έκδοση σχεδιασμένη για τους υπερ-πλούσιους να την προσθέτουν στα καταστρώματα των superyacht τους.

Η εικόνα μόλις πατήσεις το κουμπί… «ξεδιπλώνεται» μπροστά σου, ,με τα πάνελ να ανοίγουν και να ενώνονται, ενώ το ενσωματωμένο σύστημα ήχου συμπληρώνει την εμπειρία, χωρίς να χρειάζεται εξωτερική μονάδα.

Φυσικά κάτι τόσο τεχνολογικά προηγμένο που απευθύνεται κυριολεκτικά σε εκατομμυριούχους, δεν θα μπορούσε να είναι φθηνό. Το κόστος της Porsche τηλεόρασης, είναι στα 400.000 δολάρια, ακριβότερη δηλαδή από αρκετά Porsche μοντέλα δρόμου! Η εταιρία λέει πως δεν είναι απλά μια τηλεόραση, αλλά ένας tech καμβάς σχεδιασμένος να κλέβει την παράσταση σε όποιο χώρο και αν βρεθεί.

Αυτή η foldable TV είναι σίγουρα ένα από τα πιο παράξενα και εντυπωσιακά δείγματα του πώς η τεχνολογία και το design μπορούν να τραβήξουν τα βλέμματα, ακόμα και αν οι περισσότεροι από εμάς μάλλον θα συνεχίσουμε να βλέπουμε σειρές σε πιο… πρακτικές οθόνες.