Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είναι το μέρος του πλανήτη με την μεγαλύτερη «συγκέντρωση» από υπεραυτοκίνητα και εξωτικά οχήματα, τα οποία, όπως είναι αναμενόμενο, μερικές φορές έχουν άτυχη μοίρα. Αυτά τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα καταλήγουν συχνά σε μάντρες, όπου αποσυναρμολογούνται για ανταλλακτικά.

Τώρα, έχουμε την ευκαιρία μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο να ρίξουμε μία ματιά σε ένα από τα απέραντα αυτοκινητιστικά νεκροταφεία του Ντουμπάι. Όπως θα δείτε και στα πλάνα, το βίντεο έφερε στο φως μερικές αξιοσημείωτες ανακαλύψεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα κατεστραμμένο δείγμα της ολοκαίνουργιας Lotus Eletre.

Η Lotus παρουσίασε το πρώτο της πλήρως ηλεκτρικό SUV, το Eletre, το 2022, αν και οι παραδόσεις δεν ξεκίνησαν επίσημα μέχρι το 2024. Το μοντέλο που βρέθηκε στη μάντρα δεν φαίνεται να έχει εμφανείς αισθητικές ζημιές, οπότε αυτά τα λαμπερά κίτρινα πάνελ του αμαξώματος μπορεί να είναι ακόμα καλά για διάσωση. Ωστόσο, η αερανάρτηση έχει χαλάσει, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να κάθεται χαμηλότερα από το συνηθισμένο, και οι χειρολαβές των θυρών έχουν πεταχτεί έξω, πιθανότατα λόγω κάποιων εσωτερικών προβλημάτων που προέκυψαν από τη μεγάλη πρόσφατη πλημμύρα στην περιοχή.

Αυτή η κίτρινη Eletre είναι μόνο ένα από τα πολλά σπορ και πολυτελή οχήματα που συνεχίζουν να συσσωρεύονται στις μάντρες του Ντουμπάι. Ο φωτογράφος αυτοκινήτων Larry Chen, περιηγήθηκε πρόσφατα σε μια από αυτές τις τεράστιες μάντρες, παρουσιάζοντας μια ποικιλία κατεστραμμένων οχημάτων από μάρκες όπως η Bentley, η Rolls-Royce, η McLaren, η Ferrari, η Lamborghini, η Porsche, η Aston Martin και η Maserati.

Σύμφωνα με τον Chen, ήταν πιθανότατα μία από τις πιο πολύχρωμες μάντρες που έχει επισκεφθεί ποτέ, χάρη στις εντυπωσιακές χρωματικές παλέτες που βρίσκονται στα αυτοκίνητα υψηλής ποιότητας. Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο YouTube, προσφέρει μια πιο προσεκτική ματιά στην απίστευτη ποικιλία των οχημάτων και στους διαφορετικούς βαθμούς ζημιών τους αλλά και στην απίστευτη οργάνωση του χώρου.