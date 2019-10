Απίστευτο βίντεο & φωτογραφίες: Ποδηλάτες σε μοναδικά μέρη

DJ Brandt, Hugo Frixtalon & William Robert καβαλάνε το νέο bike της Commencal. Στο απίστευτο βίντεο που κυκλοφόρησε πριν λίγες ώρες με τίτλο 'The Calm Before the Storm' της εταιρείας Commencal θα δείτε τους DJ Brandt, Hugo Frixtalon, & William Robert να καβαλάνε ο καθένας με το δικό του style και σε διαφορετικές μοναδικές τοποθεσίες το νέο ποδήλατο της Commencal, το Furius.

Το Filming & το Editting επιμελήθηκε ο Leon Perrin και τις απίστευτες φωτογραφίες ο Jb Liautard.

