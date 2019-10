Εις μνήμην του Jordie Lunn

Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου έφυγε από τη ζωή από χτύπημα στο κεφάλι ο Καναδός mountain biker, Jordie Lunn, σε ηλικία 36 ετών. Είχε πάει στο Cabo San Lucas στο Μεξικό για trail riding με τους φίλους του Darren Berrecloth, Brayden Barrett-Hay και Greg Watts.

Καταγόταν από το Parksville της B.C., μπήκε στον χώρο του mtb από τους αγώνες cross country ενώ ξεκίνησε η καριέρα του από το downhill. Το 2013 αναδείχθηκε ο πιο γρήγορος Καναδός στο Mont-Sainte-Anne, και βρισκόταν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου Downhill την ίδια χρονιά.

Στη συνέχεια επικεντρώθηκε στην κινηματογράφηση του freeriding, όπως το Ride to the Hills, The Collective, ROAM και άλλα βίντεο.

Το 2007 ήταν ο πρώτος mtb rider που έβγαλε το κόλπο 720. Είχε πάρει μέρος στο Crankworx, το Red Bull Rampage και ότι άλλο αφορούσε το freeride.

Ο Jordi έχασε τη ζωή του κάνοντας αυτό που αγαπούσε και όπως θα δείτε στα βίντεο, τα άλματα που πραγματοποιούσε ήθελαν πολλά guts…

Δείτε τα υπόλοιπα βίντεο του άρθρου στο coremag.gr!