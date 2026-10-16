Με μία επετειακή διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη θα γιορτάσει τα 20 χρόνια του το No Limits, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, στο PAOK Sports Arena.

Στο επίκεντρο του No Limits XXXVII, που φέρει τον τίτλο «Η Συντριβή της Λογικής», βρίσκεται η πυγμαχική αναμέτρηση του αήττητου Νίκου Αβραμίδη με τον Ιρανό Meysam Gheshlaghi, με έπαθλο τη ζώνη «Grexican – Alexander the Great».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τις αναμετρήσεις Χάρης Τσαουσίδης – Alessandro Gati και Χρήστος Αβραμίδης – Νίκος Ταβλαδάκης, ενώ η επετειακή βραδιά θα πλαισιωθεί από αφιέρωμα στον Μέγα Αλέξανδρο και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η έναρξη των αγώνων που προηγούνται του κυρίως προγράμματος έχει οριστεί για τις 17:00, με το show να ξεκινά στις 19:00. Τη διοργάνωση παρουσιάζει η Γωγώ Μπιτάκου.

Το Δελτίο Τύπου της οργάνωσης:

«Στην πιο δύσκολη μάχη της καριέρας του θα μπει ο Νίκος Αβραμίδης, ο αήττητος Μακεδόνας πυγμάχος και πρωταγωνιστής του No Limits απέναντι στον κορυφαίο Πέρση πυγμάχο γνωστό ως «Τάισον της Ανατολής» και νούμερο 64 στα παγκόσμια ranks, Meysam Gheshlaghi, που έρχεται να διεκδικήσει τη ζώνη του Grexican, Alexander the Great.

Είναι αναμφισβήτητα ο πιο δύσκολος πυγμάχος που έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα και μια νίκη του Αβραμίδη θα τον εκτοξεύσει στην κατηγορία διεθνώς.

Απόλυτο ντέρμπι θα είναι και τα δύο co main event, η Ελληνοαλβανική μάχη μεταξύ του πρωταθλητή Ελλάδος Χάρη Τσαουσίδη και του Alessandro Gati που ζούσε και πυγμαχούσε στην Αγγλία αλλά και ο «εμφύλιος» για τη ζώνη του Αλέξανδρου, μεταξύ του No Limits K1 champion ΧρήστοΑβραμίδη(Θεσσαλονίκη) και του Κρητικού Νίκου Ταβλαδακη(Αθήνα) για τον τίτλο του No Limits.

Νωρίτερα θα πραγματοποιηθούν διασυλλογικοί αγώνες για τα 20 χρόνια του θεσμού, που δημιούργησαν το 2006 τα αδέρφια Μπιτάκου. Τον θεσμό θα τιμήσουν όλοι οι σύλλογοι της Βόρειας Ελλάδας και άλλων πόλεων αλλά και η Κύπρος, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 στο μεγαλύτερο στάδιο της Βορείου Ελλάδος το PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αθλητικών Σωματείων του Υπουργείου Αθλητισμού “Κούρος” , μετά το ποδόσφαιρο οι μαχητικές τέχνες είναι τα πιο δημοφιλή πλέον αθλήματα και λόγω της έξαρσης βίας οι γονείς εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε δασκάλους εκμάθησης μαχητικών τεχνών που διδάσκουν πειθαρχία, αυτοάμυνα, σεβασμό, εγκράτεια .

Τα στάδια είναι γεμάτα από άνδρες, γυναίκες, παιδιά και όλων των κοινωνικών στρωμάτων εκπροσώπους, ενώ στο χώρο των vip προσέρχονται πολλοί από το χώρο του επιχειρείν, της τέχνης, του πολιτισμού γενικότερα .

Παρουσιάζει η διοργανώτρια του θεσμού, Γωγώ Μπιτάκου.

No Limits XXXVII

Η Συντριβή της Λογικής

Alexander the Great Tribute

22/11/2026

PAOK SPORTS ARENA THESSALONIKI

Έναρξη show :19:00 (pre game 17:00)

Προπώληση : Ticketservices.gr»