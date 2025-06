Πόσα είδη street dance νομίζεις ότι υπάρχουν; Αν απάντησες “2-3”, ετοιμάσου να εκπλαγείς. Στις 14 Ιουνίου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αλίμου, στις 17:30, το Red Bull Dance Your Style μας προσκαλεί να ζήσουμε από κοντά έναν κόσμο γεμάτο ρυθμό, vibes και ενέργεια. Και φυσικά, διαφορετικά στυλ χορού.

Το Street Dance δεν είναι απλά ένας χορός

Όταν αναφερόμαστε στο street dance δεν εννοούμε μόνο ένα πράγμα. Είναι μια ολόκληρη κουλτούρα – γεννημένη έξω από αίθουσες χορού και καθωσπρέπει μαθήματα. Είναι έκφραση, φαντασία και πάνω απ’ όλα… ελευθερία. Κάθε χορευτής φέρνει τον δικό του χαρακτήρα πάνω στη σκηνή, αυτοσχεδιάζει, παίζει με τη μουσική και δημιουργεί κάτι μοναδικό.

Πάμε να δούμε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά street dance styles που θα απολαύσουμε στο μεγάλο εθνικό τελικό του Red Bull Dance Your Style:

Locking

Ένα fun, θεατρικό στυλ με πολλή ένταση και funky διάθεση. Οι κινήσεις είναι γρήγορες και ξαφνικά… “κλειδώνουν” – για λίγο – πριν ξαναρχίσουν με την ίδια ταχύτητα. Φαντάσου Scooby Doo, καρτούν vibes, και πολλή έκφραση. Ένα λάθος σε μια κίνηση γέννησε ολόκληρο στυλ χορού… και αυτό είναι true story. Οι αστικοί μύθοι λένε πως το locking γεννήθηκε τυχαία, όταν ο Αμερικανός χορευτής Don Campbell δεν κατάφερε να ολοκληρώσει σωστά μια κίνηση και… «κλείδωσε» στη μέση. Έτσι προέκυψε το χαρακτηριστικό στυλ: γρήγορες κινήσεις που ξαφνικά «παγώνουν» για λίγο πριν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό.

Hip-Hop

Το απόλυτο freestyle. Στο hip-hop χορό, τα πάντα είναι θέμα προσωπικού στυλ. Επηρεασμένο από την κουλτούρα των δρόμων, αλλά και από την καθημερινότητά μας, τον κινηματογράφο ή ακόμα και τον τρόπο που περπατάμε – εδώ, κάθε κίνηση λέει κάτι για τον χορευτή. Κανένας hip-hop χορευτής δεν είναι ίδιος με τον άλλο.

Popping

Pops, δηλαδή μικρές “εκρήξεις” του σώματος με μυϊκές συσπάσεις που ταιριάζουν τέλεια σε ηλεκτρονική, «ρομποτική» μουσική. Εδώ παίζουν και οπτικές ψευδαισθήσεις, κινήσεις που μοιάζουν αδύνατες. Αν σου θυμίζει Matrix – είσαι στο σωστό mood.

House

Έρχεται από τα clubs του Σικάγο και της Νέας Υόρκης και βασίζεται σε γρήγορες, πολύπλοκες κινήσεις των ποδιών. Το πάνω μέρος του σώματος κινείται χαλαρά, αλλά τα βήματα… τρέχουν! Συνδυάζει στοιχεία από αφρικανικούς και λατινικούς χορούς, και φυσικά, την απελευθερωτική ενέργεια της house μουσικής.

Waacking (a.k.a. Whacking)

Ντισκομπάλες, 70s και εξέγερση. Το Waacking γεννήθηκε μέσα από τις underground σκηνές του L.A. και ήταν (και είναι) τρόπος έκφρασης της ταυτότητας. Χαρακτηριστικές οι έντονες, θεατρικές κινήσεις των χεριών, με έμφαση στο συναίσθημα και το storytelling.

Voguing

Κάτι μεταξύ πασαρέλας και performance. Το Voguing πήρε το όνομά του από το περιοδικό Vogue και γεννήθηκε μέσα στη ballroom culture της Νέας Υόρκης. Πόζες, γραμμικά χέρια, attitude και δηλώσεις υπερηφάνειας μέσα από την κίνηση. Έχει τρία βασικά στυλ (Old Way, New Way, Vogue Femme) και με τα χέρια, το attitude και τις έντονες εκφράσεις, γίνεται μια δυνατή δήλωση αυτοπεποίθησης και ελευθερίας.

Όλα αυτά τα στυλ – και ακόμα περισσότερα – θα τα δεις live, το Σάββατο 14 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Παραλίας Αλίμου, στις 17:30. Και το καλύτερο; Εσύ αποφασίζεις ποιος θα κερδίσει και θα ταξιδέχέψει τον Οκτώβριο στον παγκόσμιο τελικό, στο Los Angeles Ναι, στο Red Bull Dance Your Style δεν υπάρχουν επαγγελματίες ως κριτές παρά μόνο η απόφαση του κοινού, τα vibes και η αυθεντικότητα.

Ετοιμάσου για ένα από τα πιο δυνατά dance events του καλοκαιριού!