Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, έγινε το λανσάρισμα του Ultimate Aerial Obstacle Course, το πιο σουρεαλιστικό εναέριο project που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα: μία πίστα 15 σταδίων στον ανοιχτό ουρανό, αποτέλεσμα δύο ετών προετοιμασίας και της συνεργασίας 34 κορυφαίων εναέριων αθλητών από όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους και ο Έλληνας Red Bull αθλητής και Παγκόσμιος Πρωταθλητής Paramotor, Δημήτρης Κολλιάκος.

Τι συμβαίνει όταν οι καλύτεροι εναέριοι αθλητές και πιλότοι του κόσμου αποκτούν απόλυτη δημιουργική ελευθερία;

Το αποτέλεσμα είναι το Ultimate Aerial Obstacle Course, μια σουρεαλιστική εναέρια πίστα 15 σταδίων, που απλώνεται πάνω από ανοιχτούς ουρανούς, οροσειρές και αστικά τοπία.

Τα τελευταία δύο χρόνια, αυτό το μοναδικό project συγκέντρωσε 34 αθλητές από όλο τον κόσμο, για να δημιουργήσουν ένα εναέριο playground που δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά. Ανάμεσά τους και ο Έλληνας Red Bull αθλητής και Παγκόσμιος Πρωταθλητής Paramotor (2021), Δημήτρης Κολλιάκος.

«Είναι πραγματικά το απόλυτο project, και νιώθω τεράστια χαρά και τιμή που επιλέχθηκα να συμμετέχω», ανέφερε ο Δημήτρης, και συμπλήρωσε, «το να πετάμε όλοι μαζί, να ελισσόμαστε και να νιώθουμε τη μαγεία της πτήσης, είναι μια εμπειρία μοναδική. Είναι σαν να έχεις όλους τους φίλους σου δίπλα σου στον αέρα και να διασχίζετε μαζί τον ουρανό μια αίσθηση ελευθερίας και σύνδεσης που δύσκολα περιγράφεται με λόγια».

«Είναι το πιο τρελό project!», λέει ο Marco Waltenspiel, BASE jumper και μέλος της Red Bull Skydive Team. «Στην πραγματικότητα είναι 15 projects σε ένα κάτι που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό!»

Κάθε εμπόδιο ξεκίνησε ως μια τρελή ιδέα των ίδιων των αθλητών. «Με το πλήρωμα που έχουμε, ο καταιγισμός ιδεών ήταν εύκολος υπάρχουν τόσοι δημιουργικοί άνθρωποι στην ομάδα», λέει ο κορυφαίος πιλότος wingsuit Dani Román.



Αυτές οι ιδέες δεν έμειναν για πολύ στο χαρτί. Εξελίχθηκαν μέσα από εξαντλητικές δοκιμές, έντονη προπόνηση και συνεργασία ανάμεσα σε wingsuiters, skydivers, paragliders, aerobatic pilots, and drones.

Μετά από χρόνια προετοιμασίας, αυτό το κοινό όνειρο… ανέβηκε στον ουρανό˙και μπορείς να το δεις τώρα στο κανάλι του Red Bull στο YouTube.

«Δεν υπάρχει manual για να σχεδιάσεις μια τέτοια πίστα. Κάθε εμπόδιο ήταν ένα ξεχωριστό πείραμα», λέει ο Luke Aikins, βετεράνος skydiver, μέλος της Red Bull Air Force και ένας από τους sports manager του project. «Ο μόνος λόγος που το καταφέραμε είναι γιατί αυτοί οι αθλητές είναι εξαιρετικοί σε αυτό που κάνουν. Κάτι που φαίνεται αδύνατο στους άλλους, για εκείνους είναι μια ακόμη μέρα στη δουλειά».

Κάθε ένα από τα 15 εμπόδια συνδύαζε πτήση ακριβείας, μηχανική ευφυΐα και θέαμα, με τρόπο που δεν έχει ξαναγίνει. Jet ski έπεσαν από αεροσκάφη και προσγειώθηκαν ανέπαφα στο νερό, υπό τον έλεγχο αλεξίπτωτου. Οι wingsuiters Andy Farrington, Mike Swanson και Sebastián Álvarez καταδίωξαν τα ίχνη καπνού των Alpha Jets μέσα από ένα «ζωγραφισμένο εναέριο τούνελ», πετώντας με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 200 χλμ/ώρα.

Στη συνέχεια, πέρασαν μέσα από εναέριους δακτυλίους, τους οποίους κρατούσαν σε θέση πιλότοι παραμοτέρ, σε μια προσεκτικά συντονισμένη πτήση που απαιτούσε ακρίβεια χιλιοστού του δευτερολέπτου.

«Όταν βλέπεις τόσα flying devices μαζί στον αέρα, αθλητές, αεροπλάνα, ελικόπτερα και κάθε είδους μηχανή που έχει φτιαχτεί για να πετάει, ουσιαστικά μοιράζεσαι με το κοινό τη μαγεία της πτήσης και τη φιλοσοφία του αεραθλητισμού. Η πτήση είναι ένα όνειρο που όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους από τη φύση τους, και σήμερα είναι πιο εφικτό από ποτέ», επισημαίνει ο Δημήτρης Κολλιάκος.

Σε μία από τις πιο απίστευτες στιγμές, τρεις ανθρώπινοι καταπέλτες εκτόξευσαν wingsuiters στον ανοιχτό ουρανό, δίνοντάς τους περισσότερη ταχύτητα και ύψος από οποιοδήποτε άλμα από βουνό. «Ο καταπέλτης ήταν τρέλα!» λέει γελώντας ο Román, που συμμετείχε στις δοκιμές. «Το να στήσεις τρεις καταπέλτες στην κορυφή ενός βουνού θέλει πολλή δουλειά. Τους ενεργοποιείς όλους μαζί και ξαφνικά πετάς. Είναι απίστευτο σίγουρα ένα από τα αγαπημένα μου σημεία.»

Από εκεί, ακολούθησε σλάλομ μεγάλης υψομετρίας στις Ελβετικές Άλπεις. Για τον θρυλικό πιλότο wingsuit Fred Fugen, που συμμετείχε με την Amber Forte και τον Sebastián Álvarez, ήταν η απόλυτη πραγματοποίηση ενός ονείρου. «Είναι κάτι που όλοι ονειρευόμαστε να έχουμε γιγάντιους πυλώνες ανάμεσα στα βουνά και να κάνουμε σλάλομ με τους φίλους μας», λέει ο Fugen.



Πάνω από το Ντουμπάι, οι αθλητές έκαναν σλάλομ ανάμεσα σε ουρανοξύστες στη μαρίνα, πέρασαν μέσα από μια τεράστια κατασκευή από 600 drones σε σχήμα γιγάντιου Red Bull can που αιωρούνταν 300 μέτρα πάνω από την πόλη, και ολοκλήρωσαν με μια στενή πτήση πάνω από το εμβληματικό Atlantis The Royal. «Το Drone Can ήταν μοναδικό. Έμοιαζε με βιντεοπαιχνίδι!», λέει ο Max Manow, ένας από τους wingsuiters που πέταξαν πάνω από το Ντουμπάι μαζί με τους Marco Waltenspiel και Marco Fürst. «Τώρα έχεις drones να πετάς μέσα τους, να στοχεύεις, να παίζεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το μέλλον του wingsuiting – ανυπομονώ!»

Το Drone Can ήταν ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα, φέρνοντας την τεχνολογία drone σε νέα επίπεδα. «Ήταν κάτι πρωτόγνωρο, πρώτα ως προς το ύψος και έπειτα γιατί οι αθλητές πέταγαν μέσα στο ίδιο το drone show», λέει ο Muyassar Abulkhair, συνιδρυτής και CEO της Skyvertise. «Να φέρεις μαζί skydivers, πυροτεχνήματα και drones, ίσως μια μέρα αυτό γίνει νέο άθλημα! Θα αλλάξει τη βιομηχανία και θα ανοίξει τα μάτια για νέες συνεργασίες».

Για τους αθλητές, η μαγεία δεν ήταν μόνο στην πτήση, αλλά και στη συνεργασία. «Πίσω από κάθε άλμα υπάρχει μια τεράστια ομάδα», λέει ο Fugen. «Η εμπιστοσύνη είναι θεμελιώδες στοιχείο σε projects σαν κι αυτό. Έχουμε περάσει αμέτρητες ώρες μαζί στον αέρα, γνωρίζουμε ο ένας τις κινήσεις του άλλου, και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ή και να ξεπεράσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, ακόμα και τη στιγμή του stunt», είπε με περηφάνια ο Δημήτρης Κολλιάκος.

Γυρισμένο σε Κροατία, Ισπανία, Ελβετία, Ιταλία, Αυστρία, Ηνωμένες Πολιτείες, Μπαχάμες και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και με παγκόσμια πρεμιέρα στις 13 Νοεμβρίου 2025, το απόλυτο αυτό εναέριο εμπόδιο ενώνει γενιές εναέριων ταλέντων σε μια ενιαία ρευστή ακολουθία που θυμίζει εξίσου ταινία δράσης και έργο τέχνης.