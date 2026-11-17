Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», μία εξαιρετικά απαιτητική και σπάνια χειρουργική επέμβαση σε 11χρονο κορίτσι, το οποίο έφερε όγκο στον αριστερό νεφρό με επέκταση μέσω της κάτω κοίλης φλέβας έως την καρδιά.

Η ανήλικη ασθενής είχε διαγνωστεί αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και παραπέμφθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Η επέκταση του όγκου μέχρι την καρδιά αποτελούσε σοβαρή απειλή για τη ζωή της, καθώς ενδεχόμενη αποκόλληση τμήματός του θα μπορούσε να προκαλέσει επικίνδυνη απόφραξη της πνευμονικής κυκλοφορίας.

Τα τρία διαδοχικά στάδια της επέμβασης

Για την αντιμετώπιση του εξαιρετικά σύνθετου περιστατικού απαιτήθηκε ο άρτιος συντονισμός δεκάδων επαγγελματιών υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων από τρία μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας: το Παίδων «Η Αγία Σοφία», το Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» και το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό».

Η χειρουργική διαδικασία εξελίχθηκε σε τρία διαδοχικά στάδια:

Εμβολισμός αρτηρίας: Αρχικά, διενεργήθηκε εμβολισμός της αρτηρίας που τροφοδοτούσε τον νεφρό από το Αιμοδυναμικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία». Αφαίρεση όγκου από την κοιλιακή χώρα: Ακολούθησε η χειρουργική αφαίρεση του όγκου από την κοιλιακή χώρα από την Παιδοχειρουργική ομάδα του Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» και την Αγγειοχειρουργική ομάδα του «Λαϊκού». Αφαίρεση τμήματος από την καρδιά: Τέλος, με τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας, η Παιδοκαρδιοχειρουργική ομάδα του «Αγία Σοφία» προχώρησε στην αφαίρεση του τμήματος του όγκου που είχε επεκταθεί έως την καρδιά.

Καθοριστική για την επιτυχή έκβαση υπήρξε επίσης η συμβολή της εξειδικευμένης αναισθησιολογικής ομάδας, του νοσηλευτικού προσωπικού, των τεχνικών εξωσωματικής κυκλοφορίας, του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου, καθώς και η αξιοποίηση των σύγχρονων υποδομών του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Η μετεγχειρητική πορεία της 11χρονης

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές και η έως σήμερα μετεγχειρητική πορεία της 11χρονης εξελίσσεται ομαλά, ενώ η ασθενής παραμένει νοσηλευόμενη στην Καρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Η διοίκηση του νοσοκομείου απηύθυνε θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια σε όλους τους ιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικούς εξωσωματικής κυκλοφορίας και εργαζομένους των εμπλεκόμενων νοσοκομείων, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Η επιτυχία αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη των υψηλών δυνατοτήτων του δημόσιου συστήματος υγείας, αναδεικνύοντας τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας, της εξειδικευμένης παιδιατρικής φροντίδας και της αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης και τεχνολογίας προς όφελος των μικρών ασθενών».