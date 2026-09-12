Αυστηρή προειδοποίηση προς το κοινό και την ιατρική κοινότητα απευθύνει η Α’ Νεφρολογική Κλινική του ΑΠΘ στο Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», βάζοντας τέλος σε παραπληροφορήσεις και επικίνδυνες πρακτικές που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο και τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την πλασμαφαίρεση.

Με αφορμή αναφορές για διενέργεια της μεθόδου σε εξωτερικά ιατρεία ή για λόγους «ευεξίας», η εξειδικευμένη Μονάδα του Ιπποκρατείου, με εμπειρία άνω των 40 ετών στη μέθοδο, υπογραμμίζει με κατηγορηματικό τρόπο ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά επείγουσα, νοσοκομειακή και βαριά θεραπευτική πράξη εξωσωματικής κυκλοφορίας για σοβαρές παθήσεις, η οποία εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους όταν εκτελείται εκτός οργανωμένων τριτοβάθμιων νοσοκομείων.

Τι είναι η πλασμαφαίρεση – «Δεν είναι απλή αιμοληψία»

Η Α’ Νεφρολογική Κλινική του ΑΠΘ ξεκαθαρίζει εξαρχής τη φύση της ιατρικής αυτής πράξης, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν έχει καμία σχέση με μια απλή αιμοληψία ή μια επιφανειακή επέμβαση.

Αντίθετα, αποτελεί μια εξειδικευμένη θεραπευτική μέθοδο εξωσωματικής κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκειά της, το αίμα του ασθενούς διέρχεται από ειδικό εξωσωματικό κύκλωμα, διαχωρίζεται σε πλάσμα και έμμορφα στοιχεία (ερυθρά, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια), με στόχο την ταχεία απομάκρυνση παθολογικών ουσιών (αυτοαντισώματα, ανοσοσυμπλέγματα, πρωτεΐνες ή μακρομόρια) που προκαλούν τη νόσο.

Το παθολογικό πλάσμα αφαιρείται και αντικαθίσταται από υγρό αναπλήρωσης, συνήθως φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα (FFP) ή διάλυμα αλβουμίνης, ενώ τα έμμορφα στοιχεία επιστρέφουν στον οργανισμό του ασθενούς.

«ΟΧΙ σε κοσμητικούς λόγους, ευεξία ή εξωτερικά ιατρεία»

Στην ανακοίνωσή της, η Κλινική του ΑΠΘ απαριθμεί μια σειρά από κατηγορηματικά «ΔΕΝ» για να προστατεύσει τους πολίτες από παραπλανητικές διαφημίσεις και μη εγκεκριμένες πρακτικές:

Όχι για λόγους «ευεξίας»: Η πλασμαφαίρεση ΔΕΝ πραγματοποιείται για κοσμητικούς λόγους ή αποτοξίνωση. Εφαρμόζεται αποκλειστικά σε επείγουσες και σοβαρές νεφρικές, αιματολογικές, νευρολογικές ή ανοσολογικές παθήσεις, καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις μεταμοσχεύσεων νεφρού, όπως ορίζουν τα διεθνή πρωτόκολλα.

Η πλασμαφαίρεση ΔΕΝ πραγματοποιείται για κοσμητικούς λόγους ή αποτοξίνωση. Εφαρμόζεται αποκλειστικά σε επείγουσες και σοβαρές νεφρικές, αιματολογικές, νευρολογικές ή ανοσολογικές παθήσεις, καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις μεταμοσχεύσεων νεφρού, όπως ορίζουν τα διεθνή πρωτόκολλα. Όχι σε εξωτερικά ιατρεία ή κέντρα υγείας: Στην Ελλάδα διενεργείται αποκλειστικά σε οργανωμένα τριτοβάθμια νοσοκομεία, εντός Μονάδων Τεχνητού Νεφρού, Εντατικής Θεραπείας ή ειδικών Αιματολογικών Μονάδων. Δεν πρέπει να συγχέεται με τη χρόνια αιμοκάθαρση.

Στην Ελλάδα διενεργείται αποκλειστικά σε οργανωμένα τριτοβάθμια νοσοκομεία, εντός Μονάδων Τεχνητού Νεφρού, Εντατικής Θεραπείας ή ειδικών Αιματολογικών Μονάδων. Δεν πρέπει να συγχέεται με τη χρόνια αιμοκάθαρση. Όχι με απλό φλεβοκαθετήρα: Απαιτεί κεντρικό φλεβικό καθετήρα, ο οποίος τοποθετείται αυστηρά σε συνθήκες χειρουργείου από εξειδικευμένους ιατρούς (χειρουργούς, νεφρολόγους, αναισθησιολόγους).

Απαιτεί κεντρικό φλεβικό καθετήρα, ο οποίος τοποθετείται αυστηρά σε συνθήκες χειρουργείου από εξειδικευμένους ιατρούς (χειρουργούς, νεφρολόγους, αναισθησιολόγους). Όχι σε αυθημερόν νοσηλεία: Δεν είναι θεραπεία του τύπου «έρχομαι και φεύγω». Αφορά βαριά νοσοκομειακά περιστατικά, απαιτεί νοσηλεία και εκτελείται σε πολλές συνεδρίες σε βάθος ημερών ή εβδομάδων.

Δεν είναι θεραπεία του τύπου «έρχομαι και φεύγω». Αφορά βαριά νοσοκομειακά περιστατικά, απαιτεί νοσηλεία και εκτελείται σε πολλές συνεδρίες σε βάθος ημερών ή εβδομάδων. Όχι από οποιονδήποτε ιατρό: Η απόφαση, η συνταγογράφηση και η επίβλεψη γίνονται αποκλειστικά από ειδικούς Νεφρολόγους τριτοβάθμιων νοσοκομείων, ενώ η εκτέλεση πραγματοποιείται από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Οι σοβαροί κίνδυνοι και οι επιπλοκές της μεθόδου

Η Α’ Νεφρολογική Κλινική του ΑΠΘ υπογραμμίζει ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια επεμβατική μέθοδος που συνοδεύεται από πιθανές σοβαρές επιπλοκές, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συνεχή νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Ανάμεσα στις ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνονται απότομη υπόταση κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής κυκλοφορίας, έντονη υπασβεστιαιμία και διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας, κίνδυνος εκδήλωσης αλλεργικών ή ακόμη και σοβαρών αναφυλακτικών αντιδράσεων από τα υγρά αναπλήρωσης, διαταραχές στους παράγοντες πήξης και εμφάνιση αιμορραγικής διάθεσης, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται διάλυμα αλβουμίνης.

Καταλήγοντας, η Α’ Νεφρολογική Κλινική του ΑΠΘ καλεί το κοινό και τους ασθενείς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και επιφυλακτικότητα απέναντι σε διαφημίσεις ή ιδιώτες «ιατρούς» που προβάλλουν ότι διενεργούν πλασμαφαιρέσεις εκτός των αυστηρά καθορισμένων νοσοκομειακών πλαισίων.

Αναλυτικά, η ανάρτηση αναφέρει:

«Η πλασμαφαίρεση ΔΕΝ είναι απλή αιμοληψία ή συρραφή επιφανειακού τραύματος! Αποτελεί εξειδικευμένη θεραπευτική μέθοδο εξωσωματικής κυκλοφορίας με στόχο την ταχεία απομάκρυνση από την κυκλοφορία παθολογικών ουσιών που βρίσκονται στο πλάσμα (αυτοαντισώματα, ανοσοσυμπλέγματα ή άλλες πρωτεΐνες και μακρομόρια) που συμμετέχουν άμεσα στην παθογένεια μιας νόσου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η θεραπεία επιτρέπει παράλληλα και την αναπλήρωση φυσιολογικών συστατικών του πλάσματος που απουσιάζουν ή βρίσκονται σε ανεπαρκή επίπεδα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το αίμα του ασθενούς διέρχεται μέσω ενός εξωσωματικού κυκλώματος και διαχωρίζεται με ειδικές μεθόδους σε πλάσμα και έμμορφα στοιχεία (ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια). Το πλάσμα απομακρύνεται και αντικαθίσταται με υγρό αναπλήρωσης, συνήθως φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα (fresh frozen plasma, FFP) ή διάλυμα αλβουμίνης, ενώ τα έμμορφα στοιχεία επιστρέφουν στον ασθενή.

Η πλασμαφαίρεση ΔΕΝ γίνεται για κοσμητικούς λόγους ή για λόγους “ ευεξίας”! Πρόκειται για εξειδικευμένη θεραπευτική παρέμβαση που εφαρμόζεται σε επείγουσες και σοβαρές παθήσεις και έχει σαφείς ενδείξεις, οι οποίες καθορίζονται από διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Η μέθοδος χρησιμοποιείται σε σοβαρές νεφρικές, αιματολογικές, νευρολογικές ή ανοσολογικές παθήσεις, καθώς και σε επιλεγμένες περιπτώσεις προετοιμασίας για ασύμβατη μεταμόσχευση ή αντιμετώπισης ορισμένων επιπλοκών μετά τη μεταμόσχευση νεφρού.

Η πλασμαφαίρεση ΔΕΝ γίνεται σε εξωτερικά ιατρεία, κέντρα υγείας ή μικρά νοσοκομεία! Στην Ελλάδα, γίνεται αποκλειστικά σε οργανωμένα τριτοβάθμια νοσοκομεία που διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, συνηθέστερα στις Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ή, σπανιότερα, σε ειδικές Αιματολογικές Μονάδες ή σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού. Επίσης δεν γίνεται με έναν απλό φλεβοκαθετήρα, αλλά μέσω αγγειακής προσπέλασης που κατά κανόνα, αφορά κεντρικό φλεβικό καθετήρα και τοποθετείται σε συνθήκες χειρουργείου από εξειδικευμένους ιατρούς (χειρουργούς, νεφρολόγους, αναισθησιολόγους κτλ.). Η πλασμαφαίρεση δεν διενεργείται σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας και δεν πρέπει να συγχέεται με την αιμοκάθαρση, η οποία στην χώρα μας γίνεται επιτυχώς και εκτός νοσοκομείων ή κλινικών στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που αποτελούν ειδικά κέντρα και λειτουργούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και κανονισμούς λειτουργίας, καθώς και εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Η πλασμαφαίρεση ΔΕΝ γίνεται σε ασθενείς που έρχονται και φεύγουν αυθημερόν από το νοσοκομείο, εκτός εξαιρετικά σπανίων περιπτώσεων. Είναι μια επείγουσα θεραπεία για επείγουσες και σοβαρές παθήσεις και βαριά νοσοκομειακά περιστατικά. Επίσης δεν γίνεται μία φορά, αλλά σε πολλές συνεδρίες σε βάθος ημερών ή εβδομάδων, ανάλογα με την υποκείμενη νόσο, τα χαρακτηριστικά του ασθενούς και τα διεθνή θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Η πλασμαφαίρεση ΔΕΝ γίνεται με ευθύνη οποιουδήποτε ιατρού ή νοσηλευτή! Η εκτέλεση της αποφασίζεται από ειδικούς ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων με μακρά εμπειρία στις αντίστοιχες παθήσεις. Η συνταγογράφηση, η προετοιμασία και η επίβλεψη της γίνεται από ειδικούς Νεφρολόγους τριτοβάθμιων νοσοκομείων. Η εκπαίδευση νέων συναδέλφων σε αυτή γίνεται αποκλειστικά στα πλαίσια της ειδικότητας της Νεφρολογίας στα εγχώρια αναγνωρισμένα κέντρα. Η εκτέλεση της γίνεται από ειδικό νοσηλευτικό προσωπικό των αντίστοιχων Μονάδων με εμπειρία στη μέθοδο και τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα.

Η πλασμαφαίρεση ΔΕΝ είναι μέθοδος χωρίς επιπλοκές! Κατά τη διάρκεια της ή και μετά το τέλος της μπορεί να εμφανιστούν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως υπόταση, διαταραχές ηλεκτρολυτών, με χαρακτηριστικότερη την υπασβεστιαιμία και διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της μεθόδου ενδέχεται να εμφανιστούν αλλεργικές ή αναφυλακτικές αντιδράσεις, ενώ λόγω της απομάκρυνσης πλάσματος μπορεί να εμφανιστούν διαταραχές σε παράγοντες πήξης, αιμορραγική διάθεση και αιμορραγία (ειδικά όταν η αναπλήρωση γίνεται με διαλύματα αλβουμίνης). Για τους λόγους αυτούς η μέθοδος εκτελείται κάτω από συνεχή και στενή παρακολούθηση σε ειδικές Μονάδες και τα περιστατικά παραμένουν εντός νοσοκομείου για όλο το διάστημα της θεραπείας του.

Συνολικά, η πλασμαφαίρεση αποτελεί εξειδικευμένη θεραπευτική παρέμβαση, η οποία πραγματοποιείται μόνο σε περιστατικά με σαφή και τεκμηριωμένη ένδειξη, και απαιτεί εξατομικευμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο, εξειδικευμένο νοσοκομειακό περιβάλλον και έμπειρο προσωπικό, καθώς και συνεχή παρακολούθηση του ασθενούς. Το κοινό και οι ασθενείς οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε διαφημίσεις ή “ ιατρούς” που προβάλλουν ότι πραγματοποιούν τη μέθοδο εκτός των παραπάνω, αυστηρά καθοριζόμενων, συνθηκών».