Αυστηρή προειδοποίηση προς το καταναλωτικό κοινό εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), κατόπιν επίσημης ενημέρωσης από τις αρμόδιες Αρχές της Γερμανίας, σχετικά με το προϊόν TONGKAT ALI HONEY HERBAL MIXED PASTE (μείγμα μελιού).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, στο εν λόγω σκεύασμα ανιχνεύθηκαν οι δραστικές φαρμακευτικές ουσίες σιλδεναφίλη και ταδαλαφίλη, οι οποίες δεν αναγράφονταν στην ετικέτα.

Ο ΕΟΦ καλεί τους πολίτες που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν και να επικοινωνήσουν αμέσως με τον Οργανισμό.

Τι ανιχνεύθηκε

Ειδικότερα, η προειδοποίηση αφορά το προϊόν TONGKAT ALI HONEY HERBAL MIXED PASTE (στη μορφή πάστας/μείγματος μελιού) με αριθμό παρτίδας 12122029.

Κατά τους εργαστηριακούς ελέγχους, στο σκεύασμα ανιχνεύθηκαν οι μη επισημασμένες δραστικές ουσίες σιλδεναφίλη (Sildenafil) και ταδαλαφίλη (Tadalafil)

Οι συγκεκριμένες χημικές ενώσεις αποτελούν τις δραστικές ουσίες εγκεκριμένων, συνταγογραφούμενων φαρμάκων που χορηγούνται αποκλειστικά κατόπιν ιατρικής διάγνωσης για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας.

Σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Η απόκρυψη των φαρμακευτικών αυτών ουσιών από την ετικέτα του προϊόντος εγκυμονεί άμεσους και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών.

Η ανεξέλεγκτη λήψη σιλδεναφίλης και ταδαλαφίλης, ιδιαίτερα από άτομα με καρδιαγγειακά νοσήματα ή από ασθενείς που λαμβάνουν παράλληλα νιτρώδη φάρμακα, μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες παρενέργειες, όπως αιφνίδια πτώση της αρτηριακής πίεσης, μυοκαρδιακό επεισόδιο ή εγκεφαλικό.

Συστάσεις του ΕΟΦ προς τους καταναλωτές

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων απευθύνει σαφείς οδηγίες προς το κοινό:

Αποχή από τη χρήση: Όσοι καταναλωτές έχουν στην κατοχή τους το προϊόν TONGKAT ALI HONEY HERBAL MIXED PASTE (παρτίδα 12122029) καλούνται να μην το καταναλώσουν .

Όσοι καταναλωτές έχουν στην κατοχή τους το προϊόν TONGKAT ALI HONEY HERBAL MIXED PASTE (παρτίδα 12122029) καλούνται να . Άμεση ενημέρωση: Οι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τον ΕΟΦ για να αναφέρουν το σημείο ή την ιστοσελίδα προμήθειάς του.

Παράλληλα, ο ΕΟΦ υπενθυμίζει ότι η προμήθεια προϊόντων αρμοδιότητάς του (συμπληρώματα, «φυτικά» σκευάσματα κ.ά.) από μη αξιόπιστες πηγές, όπως αμφιβόλου προελεύσεως ιστοσελίδες του εξωτερικού και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, καθώς τα προϊόντα αυτά δεν έχουν αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την ποιότητά τους.