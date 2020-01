Οι πλούσιοι ζουν εννιά περισσότερα υγιή χρόνια από τους φτωχούς

Ζήσης Ψάλλας

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Gerontology βρήκε ότι οι πλούσιοι ζουν, κατά μέσο όρο, 9 περισσότερα υγιή χρόνια από τους φτωχούς.

Η δεκαετής μελέτη που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ εξέτασε όλους τους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες πίσω από τους λόγους που μπορούν να εξηγούν τη διάρκεια ζωής χωρίς αναπηρία. Και βρήκε ότι το μεγαλύτερο κοινωνικοοικονομικό πλεονέκτημα και στις δύο χώρες ήταν ο πλούτος. Αυτό ανέφερε η Δρ. Paola Zaninotto, καθηγήτρια επιδημιολογίας και υγειονομικής περίθαλψης στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, η οποία ηγήθηκε της έρευνας.

Η μελέτη εξέτασε στοιχεία από 10.754 Βρετανούς και 14.030 Αμερικανούς ηλικίας άνω των 50 ετών. Ανέλυσε πόσο χρόνο ζουν οι άνθρωποι χωρίς αναπηρίες και σε ποιο βαθμό οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες παίζουν ρόλο.

Δύο μελέτες, η English Longitudinal Study of Ageing και η US Health and Retirement Study βρήκαν ότι ενώ το προσδόκιμο ζωής είναι ένας χρήσιμος δείκτης της υγείας, η ποιότητα ζωής όσο μεγαλώνουμε είναι επίσης καθοριστική για τον προσδιορισμό της υγείας μας.

Με τη μέτρηση του υγιούς προσδόκιμου ζωής μπορούμε να υπολογίσουμε τον αριθμό των ετών ζωής που θα ζήσουμε είτε με προβλήματα υγείας είτε χωρίς. Έχει σημασία να ξέρουμε και τα χρόνια που θα ζήσουμε χωρίς προβλήματα υγείας.

Έγιναν συγκρίσεις μεταξύ των πλουσιότερων και λιγότερο πλούσιων ομάδων. Η μελέτη δείχνει ότι στα 50 τους έτη οι πλουσιότεροι άνδρες στην Αγγλία και τις ΗΠΑ ζουν για επιπλέον 31 υγιή χρόνια, σε σύγκριση με περίπου 22-23 χρόνια για όσους ανήκουν στις φτωχότερες ομάδες. Οι γυναίκες στις πλουσιότερες ομάδες ζουν γύρω στα επιπλέον 33 υγιή χρόνια, έναντι 24,6 και 24 ετών από τις φτωχότερες ομάδες πλούτου στην Αγγλία και τις ΗΠΑ αντίστοιχα.

Οι πρόσφατες στατιστικές έδειξαν ότι τα άτομα ηλικίας 65 ετών βλέπουν το προσδόκιμο ζωής τους να αυξάνεται: από το 2009, οι άνδρες στην Αγγλία και την Ουαλία ηλικίας 65 ετών έχουν κερδίσει 31,5 εβδομάδες ζωής και 33,5 εβδομάδες υγιούς ζωής. Οι γυναίκες της ίδιας ηλικίας έχουν κερδίσει 17,4 εβδομάδες ζωής και 23,3 εβδομάδες υγιούς ζωής κατά την ίδια περίοδο. Η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών θεωρείται πως αντανακλά κυρίως τις διαφορές στις συνήθειες του καπνίσματος.

Πηγή: Socioeconomic Inequalities in Disability-free Life Expectancy in Older People from England and the United States: A Cross-national Population-Based Study.