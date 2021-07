Mοντέλο τεχνητής νοημοσύνης προσδιορίζει τις χημικές ενώσεις που προάγουν την υγιή γήρανση

Ζήσης Ψάλλας

Το Πανεπιστήμιο του Surrey δημιούργησε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης (AI) που προσδιορίζει χημικές ενώσεις που προάγουν την υγιή γήρανση -ανοίγοντας το δρόμο προς φαρμακευτικές καινοτομίες που επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής.

Σε μια δημοσίευση στο περιοδικό Scientific Reports, μια ομάδα χημικών από το Πανεπιστήμιου του Surrey δημιούργησε ένα μοντέλο μάθησης με πληροφορίες της βάσης δεδομένων DrugAge για να προβλέψει εάν ένα διατροφικό μόριο μπορεί να επεκτείνει τη ζωή του Caenorhabditis elegans (C. elegans) -ένα ημιδιαφανές σκουλήκι που μοιράζεται παρόμοιο μεταβολισμός στον άνθρωπο. Η μικρή διάρκεια ζωής του σκουληκιού έχει δώσει στους ερευνητές την ευκαιρία να δουν στο παρελθόν τον αντίκτυπο των χημικών ενώσεων.

Το 2006 (Lee et al.) παρουσιάστηκαν τα πρώτα στοιχεία ότι η μακροχρόνια διατροφική στέρηση μπορεί να αυξήσει τη μακροζωία στο C. elegans. Το 2009 (Harrison et al.) βρήκαν ότι η θεραπεία ποντικών με ραπαμυκίνη, μια ουσία που αναστέλλει την οδό mTOR, επέκτεινε τη μέση και μέγιστη διάρκεια ζωής των ποντικών. Την ίδια χρονιά, (Selman et al.) βρέθηκε ότι η γενετική διαγραφή της πρωτεΐνης κινάσης S6 1, ένα συστατικό της οδού σηματοδότησης mTOR, αύξησε τη διάρκεια ζωής των ποντικών και προστάτευσε από παθήσεις που σχετίζονται με την ηλικία.

Στην παρούσα μελέτη, τα κορυφαία 30 αντιγηραντικά χαρακτηριστικά περιελάμβαναν περιγραφές που σχετίζονται με τον αριθμό των ατόμων, των δεσμών και ιδιότητες ηλεκτρικού φορτίου. Το μοντέλο εφαρμόστηκε για να προβλέψει την κατηγορία των ενώσεων της βάσης δεδομένων DrugAge, που αποτελείται από 1.738 μόρια. Το AI ξεχώρισε τρεις κατηγορίες ενώσεων που έχουν πιθανότητα πάνω απ΄80% να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής του Caenorhabditis elegans:

φλαβονοειδή (αντιοξειδωτικές χρωστικές ουσίες που βρίσκονται σε φυτά που προάγουν την καρδιαγγειακή υγεία),

λιπαρά οξέα (όπως ωμέγα 3) και

οργανοξυγόνα (ενώσεις που περιέχουν δεσμούς άνθρακα με οξυγόνο, όπως είναι η λακτόζη).

Τα φλαβονοειδή είναι μια ομάδα μεταβολιτών σε φυτά και ανήκουν στις πολυφαινόλες. Οι κύριες θρεπτικές πηγές περιλαμβάνουν τσάι, σόγια, φρούτα, λαχανικά, κρασί και ξηρούς καρπούς. Μεταξύ των φλαβονοειδών, η διοσμίνη (diosmin) ήταν το κορυφαίο μόριο στη βάση δεδομένων, με προγνωστική αντιγηραντική πιθανότητα 0,96. Άλλα φλαβονοειδή που κατατάχθηκαν υψηλά για την αύξηση της διάρκειας ζωής του C. elegans ήταν η ρουτίνη (υπάρχει στα πορτοκάλια) και η εσπεριδίνη με προγνωστική πιθανότητα 0,95 και 0,94, αντίστοιχα.