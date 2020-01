Πόσο παραπάνω ζουν αυτοί που πίνουν συχνά τσάι;

Θάνος Ξυδόπουλος

Αυτοί που καταναλώνουν τσάι τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα κάνουν πιο υγιεινή ζωή και ζουν περισσότερο, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the European Society of Cardiology.

Η ανάλυση περιελάμβανε 100.902 άτομα από το πρότζεκτ China-PAR χωρίς ιστορικό καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου ή καρκίνου. Οι συμμετέχοντες κατατάχθηκαν σε δύο ομάδες: πότες τσαγιού (τρεις ή περισσότερες φορές την εβδομάδα) και μη πότες τσαγιού (λιγότερο από τρεις φορές την εβδομάδα). Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο για 7,3 χρόνια.

Η συχνότερη κατανάλωση τσαγιού συνδέεται με πιο υγιή χρόνια ζωής και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Για παράδειγμα, οι αναλύσεις υπολόγισαν ότι οι πότες τσαγιού ηλικίας 50 ετών εμφάνισαν στεφανιαία νόσο και εγκεφαλικό επεισόδιο, κατά μέσο όρο, 1,4 χρόνια αργότερα και έζησαν 1,2 χρόνια περισσότερο από όσους ποτέ ή σπάνια έπιναν τσάι.

Σε σύγκριση με αυτούς που δεν έπιναν τσάι ή έπιναν λίγο, οι καταναλωτές τσαγιού είχαν 20% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου, 22% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης θανατηφόρων καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου και 15% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από όλες τις αιτίες.

Σε μια υποανάλυση ανά τύπο τσαγιού, η κατανάλωση πράσινου τσαγιού συνδέθηκε με περίπου 25% χαμηλότερους κινδύνους για καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικά επεισόδια, θανατηφόρα καρδιακά νοσήματα και εγκεφαλικά επεισόδια, και θάνατο όλων των αιτιών. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές συσχετίσεις για το μαύρο τσάι.

Το πράσινο τσάι είναι πλούσια πηγή πολυφαινολών που προστατεύουν από καρδιαγγειακές παθήσεις, υψηλή αρτηριακή πίεση και δυσλιπιδαιμία. Το μαύρο τσάι είναι πλήρως ζυμωμένο και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας οι πολυφαινόλες οξειδώνονται σε χρωστικές ουσίες, άρα χάνεται μέρος των αντιοξειδωτικών.

Οι αναλύσεις ανά φύλο έδειξαν ότι οι προστατευτικές επιδράσεις της κατανάλωσης τσαγιού ήταν έντονες και ισχυρές για τους άνδρες, αλλά μόνο μέτριες για τις γυναίκες. Ένας λόγος είναι ότι το 48% των ανδρών ήταν καταναλωτές τσαγιού σε σύγκριση με μόλις το 20% των γυναικών. Επίσης, οι γυναίκες είχαν πολύ χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης καρδιακών παθήσεως και εγκεφαλικών.