Σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, θεσμικών εκπροσώπων και δημοσιογράφων, ανακοινώθηκε η ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιούς Μακροζωίας, ενός νέου, πρωτοποριακού φορέα που φιλοδοξεί να καταστήσει την Ελλάδα σημείο αναφοράς στον τομέα της υγιούς γήρανσης και της μακροβιότητας.

Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος Μάκης Προβατάς, ο οποίος ανέδειξε τον κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της μακροζωίας, τονίζοντας ότι «η μακροζωία είναι προνόμιο για όλους και όχι για λίγους». Ο ίδιος υπογράμμισε πως η πρόοδος στο πεδίο της μακροζωίας αποτελεί «αποτέλεσμα της επιστήμης και ιδίως της ιατρικής, όπως ασκείται στη Δύση τα τελευταία πολλά χρόνια», ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ανθρώπινης σύνδεσης, σημειώνοντας ότι «ένα διαχρονικό ‘φάρμακο’ για τη μακροζωία είναι το ‘μαζί’, ακόμη περισσότερο τώρα που ο σύγχρονος τρόπος ζωής συχνά ευνοεί μια ευχάριστη —αλλά επικίνδυνη— απομόνωση των ανθρώπων».

Το νέο Ινστιτούτο αποτελεί έναν ανεξάρτητο, διεπιστημονικό οργανισμό στρατηγικής σκέψης και εφαρμοσμένης πρακτικής, που ενορχηστρώνει τη συνεργασία της ιατρικής, της βιολογίας, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, της καινοτομίας, της πολιτικής και της επιχειρηματικότητας. Σκοπός του είναι η παραγωγή τεκμηριωμένης γνώσης, η διαμόρφωση νέων προτύπων πρόληψης, η υποστήριξη καινοτόμων ερευνητικών πρωτοβουλιών και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της προώθησης της υγιούς γήρανσης.

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου, Καθηγητής Γεώργιος Π. Χρούσος, τόνισε τον πυρήνα της αποστολής του: «Η μακροζωία δεν είναι μόνο θέμα χρόνου, αλλά ποιότητας ζωής. Το Ινστιτούτο μας φιλοδοξεί να ενώσει την ελληνική σοφία με τη σύγχρονη επιστήμη για ένα μέλλον υγείας, ισορροπίας και ευημερίας για όλους.»

Από την πλευρά της κλινικής πράξης, ο Δρ. Μιχάλης Παπαχαραλάμπους, ειδικός παθολόγος, σημείωσε: «Η συμμετοχή μου στην ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιούς Μακροζωίας και η διοργάνωση του Forum με επιστήμονες παγκοσμίου κύρους με κάνει υπερήφανο. Η πραγματοποίηση της υγιούς μακροζωίας στην κλινική πράξη αποτελεί πλέον μια απτή πραγματικότητα.»

Τη διεπιστημονική διάσταση της νέας εποχής ανέδειξε η Ευρυδίκη Χατζηανδρέου, επισημαίνοντας: «Η Ιατρική της Υγιούς Γήρανσης εξελίσσεται σε μια πρακτική που προβλέπει ασθένειες, χρησιμοποιεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, τεχνητή νοημοσύνη, βιοδείκτες και ψηφιακά δίδυμα μοντέλα για τη βελτιστοποίηση της υγείας και της λειτουργικότητας. Από το κύτταρο στη λειτουργία, η γήρανση μπορεί να μελετηθεί, να επιβραδυνθεί και, ενδεχομένως, να αντιστραφεί.»

Η ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιούς Μακροζωίας συμβαδίζει με τις διεθνείς εξελίξεις, όπου η μακροζωία δεν θεωρείται πλέον μελλοντική υπόσχεση αλλά κομβική κοινωνική και αναπτυξιακή προτεραιότητα. Το Ινστιτούτο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο φορέα που συνδέει την επιστήμη με την πολιτική υγείας, την έρευνα με την εφαρμογή και την πρόληψη με την καινοτομία, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα γνώσης, ποιότητας και συνεργασίας.

Στο πλαίσιο των δράσεών του, ανακοινώθηκε η διοργάνωση του 1ου Forum Υγιούς Μακροζωίας, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή στην Αθήνα, με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, opinion leaders, θεσμικών εκπροσώπων και επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μάθετε περισσότερα στο

www.helleniclongevityinstitute.org

