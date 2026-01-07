Νέο άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Gerontologist παρέχει την πιο ολοκληρωμένη επιστημονική απάντηση έως σήμερα στις πρόσφατες επικρίσεις σχετικά με τις λεγόμενες «Μπλε Ζώνες», περιοχές του κόσμου γνωστές για υψηλό ποσοστό ανθρώπων που ζουν μακριά και υγιή ζωή. Στο άρθρο με τίτλο «Η εγκυρότητα της δημογραφίας των Μπλε Ζωνών: μια απάντηση στις επικρίσεις», οι συγγραφείς Steven N. Austad, Ph.D., και Giovanni M. Pes, MD, αναλύουν δεκαετίες δημογραφικής έρευνας που αποδεικνύουν ότι οι ηλικίες στις αρχικές Μπλε Ζώνες έχουν επικυρωθεί αυστηρά σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα σύγχρονης γηριατρικής δημογραφίας. Οι ερευνητές διαθέτουν διεθνή εμπειρία στη μελέτη της γήρανσης· ο Dr. Pes ανακάλυψε την αρχική Μπλε Ζώνη στη Σαρδηνία, ενώ ο Dr. Austad είναι επιστημονικός διευθυντής της AFAR και συνδιευθυντής του Coordinating Center των Nathan Shock Centers of Excellence για τη Βασική Βιολογία της Γήρανσης. Τα τελευταία χρόνια, μερικοί σχολιαστές αμφισβήτησαν κατά πόσο οι αναφερόμενες ηλικίες στις Μπλε Ζώνες είναι ακριβείς, υποδεικνύοντας λάθη ή κακή τήρηση αρχείων. Οι Austad και Pes εξηγούν ότι η έρευνα στις Μπλε Ζώνες βασίζεται σε πολλαπλές ανεξάρτητες πηγές, όπως ληξιαρχεία, αρχεία εκκλησιών, γενεαλογικά δεδομένα, στρατιωτικά και εκλογικά μητρώα και προσωπικές συνεντεύξεις. Οι περιπτώσεις που δεν μπορούν να επαληθευτούν αποκλείονται συστηματικά. Τέσσερις ανεξάρτητα επικυρωμένες Μπλε Ζώνες Οι αρχικές και πιο μελετημένες Μπλε Ζώνες βρίσκονται στη Σαρδηνία (Ιταλία), την Οκινάουα (Ιαπωνία), την Ικαρία (Ελλάδα) και την χερσόνησο Νικόγια (Κόστα Ρίκα). Κάθε περιοχή έχει ασυνήθιστα υψηλή πιθανότητα επιβίωσης μέχρι τα 90 και πέρα, επιβεβαιωμένη μέσω ανεξάρτητων δημογραφικών συστημάτων και αρχείων. Οι Μπλε Ζώνες ορίζονται από μοτίβα επιβίωσης σε επίπεδο πληθυσμού, όχι από μεμονωμένες ακραίες περιπτώσεις. Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι η μακροζωία στις Μπλε Ζώνες μπορεί να επηρεαστεί από τον εκσυγχρονισμό, τη μετανάστευση και αλλαγές στον τρόπο ζωής. Νέες υποψήφιες Μπλε Ζώνες εμφανίζονται σε άλλες περιοχές, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεχούς επαλήθευσης. Σημασία για την παγκόσμια υγεία και την έρευνα γήρανσης Η επανεπιβεβαίωση της εγκυρότητας των Μπλε Ζωνών καθιστά αυτές τις περιοχές πολύτιμα φυσικά εργαστήρια για την κατανόηση της υγιούς γήρανσης. Παρά τον ρόλο της γενετικής, οι συνήθειες διατροφής, η φυσική δραστηριότητα και οι κοινωνικοί δεσμοί φαίνεται να είναι καθοριστικοί παράγοντες για μακροζωία με χαμηλή συχνότητα χρόνιων ασθενειών. Η γνώση από τις Μπλε Ζώνες μπορεί να καθοδηγήσει παρεμβάσεις δημόσιας υγείας και να προσφέρει πρακτικές στρατηγικές για μακρύτερη και υγιή ζωή. Dan Buettner, δημιουργός της έννοιας των Μπλε Ζωνών, σημειώνει ότι τα διδάγματα από τους μακροβιότερους ανθρώπους του κόσμου μπορούν να προσφέρουν χρήσιμες στρατηγικές για ένα υγιέστερο 2026.