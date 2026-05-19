Η χρονολογική ηλικία ανεβαίνει πιστά κάθε χρόνο. Αυτό όμως που πραγματικά καθορίζει τον ρυθμό γήρανσης του οργανισμού -και κατ’ επέκταση το προσδόκιμο υγιούς ζωής- είναι η βιολογική ηλικία. Τα καλά νέα είναι ότι αυτή μπορεί να επηρεαστεί. Ακόμη καλύτερα, μια νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Aging Cell, δείχνει ότι μία δίαιτα τεσσάρων εβδομάδων αρκεί για να βελτιώσει σημαντικά τους δείκτες βιολογικής γήρανσης σε ενήλικες 65 έως 75 ετών. Τα αποτελέσματα, αν και προκαταρκτικά, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Πάνω από 100 υγιή άτομα τρίτης ηλικίας, μη καπνιστές και χωρίς σοβαρές παθήσεις, χωρίστηκαν τυχαία σε τέσσερις ομάδες. Σε όλους, η πρόσληψη πρωτεΐνης ήταν η ίδια (14% της συνολικής ημερήσιας ενέργειας). Αυτό που διέφερε ήταν η πηγή της πρωτεΐνης (ζωική ή φυτική) και η αναλογία λίπους και υδατανθράκων:

OHF (παμφάγος, υψηλή σε λιπαρά, χαμηλή σε υδατάνθρακες)

OHC (παμφάγος, χαμηλή σε λιπαρά, υψηλή σε υδατάνθρακες)

VHF (ημι-χορτοφαγική, υψηλή σε λιπαρά)

VHC (ημι-χορτοφαγική, χαμηλή σε λιπαρά)

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν 20 βιοδείκτες -όπως η χοληστερόλη, η ινσουλίνη και η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP)- για να υπολογίσουν την αλλαγή στη βιολογική ηλικία των συμμετεχόντων πριν και μετά τη δίαιτα.

Δεν είναι όλες οι δίαιτες ίδιες: Νικήτρια η παμφάγος, πλούσια σε σύνθετους υδατάνθρακες

Η ομάδα OHF, που ήταν η πλησιέστερη στη συνηθισμένη διατροφή των συμμετεχόντων, δεν παρουσίασε καμία αλλαγή. Αντιθέτως, και οι άλλες τρεις ομάδες εμφάνισαν σημάδια μείωσης της βιολογικής ηλικίας. Τα πιο εντυπωσιακά και στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα καταγράφηκαν στην OHC ομάδα: εκείνους δηλαδή που, ακολούθησαν μια παμφάγα διατροφή με λιγότερο λίπος, περισσότερους υδατάνθρακες και σχεδόν ίση ποσότητα ζωικής και φυτικής πρωτεΐνης.

Αυτή η διατροφή αποτελούνταν από 53% υδατάνθρακες (από δημητριακά ολικής, φρούτα, λαχανικά), 28-29% λιπαρά και 14% πρωτεΐνη. Είναι σημαντικό ότι τόσο οι υψηλές, όσο και οι χαμηλές, λιπαρές ημι-χορτοφαγικές ομάδες σημείωσαν επίσης βελτίωση, αν και ελαφρώς μικρότερη.

Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη μελέτη ξεχωριστή είναι ότι δείχνει ξεκάθαρα πως η βιολογική γήρανση δεν είναι μονόδρομος και μπορεί να επηρεαστεί άμεσα, και μάλιστα γρήγορα, από συγκεκριμένες αλλαγές στο διατροφικό πρότυπο.

Εδώ και χρόνια, άλλες μελέτες είχαν δείξει ότι η μακροχρόνια μείωση της θερμιδικής πρόσληψης μπορεί να επιβραδύνει τον ρυθμό γήρανσης (pace of aging), αν και οι απόλυτες αλλαγές ήταν μικρές. Πρόσφατα, μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ έδειξε ότι 8 εβδομάδες συνδυασμένων αλλαγών σε διατροφή, άσκηση και ύπνο μπορεί να μειώσει τη βιολογική ηλικία έως και 1,96 χρόνια κατά μέσο όρο, με ορισμένους συμμετέχοντες να πετυχαίνουν ανανέωση έως και 5,4 ετών.

Η μελέτη του Σίδνεϊ, ωστόσο, έχει ένα μοναδικό πλεονέκτημα: έδειξε ότι τα οφέλη μπορούν να γίνουν αισθητά σε μόλις 4 εβδομάδες χωρίς την ανάγκη δραστικής μείωσης των συνολικών θερμίδων -αλλά μόνο αλλάζοντας την ποιότητα και την αναλογία των μακροθρεπτικών. Η σύνθεση της διατροφής φαίνεται να έχει τη δική της, ισχυρή δράση.

Οι ερευνητές, βέβαια, είναι προσεκτικοί. Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν αυτές οι βελτιώσεις διατηρούνται μακροπρόθεσμα ή αν αντιστοιχούν σε πραγματική μείωση του κινδύνου για χρόνιες νόσους -όπως ο διαβήτης, οι καρδιοπάθειες ή η άνοια. Εκείνο, πάντως, που γνωρίζουμε από το σύνολο της έρευνας είναι ότι η υιοθέτηση μιας δίαιτας πλούσιας σε φυτικές ίνες, σύνθετους υδατάνθρακες και καλά λιπαρά, συμβάλλει μεν στη μείωση της φλεγμονής, βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και προάγει ένα υγιές μεταβολικό προφίλ – παράγοντες που αποτελούν το θεμέλιο μιας πιο αργής βιολογικής γήρανσης.