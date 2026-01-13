Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Clinical Nutrition δείχνει ότι οι ηλικιωμένοι μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά τη μεταβολική τους υγεία μειώνοντας ρεαλιστικά την κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, χωρίς να ακολουθούν ακραίες δίαιτες ή να περιορίζουν συνειδητά τις θερμίδες.

Στη μελέτη συμμετείχαν άτομα άνω των 65 ετών, πολλοί εκ των οποίων ήταν υπέρβαροι ή είχαν μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου. Οι συμμετέχοντες ακολούθησαν δύο ισορροπημένα διατροφικά σχήματα χαμηλά σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα -ένα με άπαχο κρέας και ένα χορτοφαγικό- στα οποία τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα παρείχαν λιγότερο από το 15% των θερμίδων, έναντι άνω του 50% που είναι ο μέσος όρος στη δυτική διατροφή.

Χωρίς να τους ζητηθεί να χάσουν βάρος ή να αλλάξουν τη φυσική τους δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες κατανάλωναν φυσικά λιγότερες θερμίδες, έχασαν βάρος και κοιλιακό λίπος και παρουσίασαν βελτιώσεις στην ινσουλινοευαισθησία, στη χοληστερόλη, στη φλεγμονή και στις ορμόνες που ρυθμίζουν την όρεξη και τον μεταβολισμό. Τα οφέλη ήταν παρόμοια ανεξάρτητα από το αν η δίαιτα περιλάμβανε κρέας ή όχι.

Η μελέτη έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί προσομοιάζει ρεαλιστικές συνθήκες καθημερινής διατροφής και δείχνει ότι ακόμη και μια μετριοπαθής μείωση των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων μπορεί να στηρίξει την υγιή γήρανση και τη μεταβολική υγεία, πέρα από την απλή απώλεια βάρους. Ωστόσο, απαιτούνται μεγαλύτερες και μακροχρόνιες έρευνες για να διαπιστωθεί αν τα οφέλη αυτά μεταφράζονται σε πρόληψη χρόνιων νοσημάτων όπως ο διαβήτης τύπου 2 και τα καρδιαγγειακά.