Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science Advances από ερευνητική ομάδα με επικεφαλής το Trinity College του Δουβλίνου ανέπτυξε ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης που αναλύει την ομιλία και μπορεί να εκτιμήσει τη χρονολογική ηλικία ενός ανθρώπου. Η διαφορά ανάμεσα στην πραγματική ηλικία και την ηλικία που υπολογίζεται από την ομιλία συνδέεται με δείκτες βιολογικής γήρανσης, υγείας του εγκεφάλου, γνωστικής λειτουργίας, κοινωνικών αντιξοοτήτων και άνοιας. Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα από 2.928 ισπανόφωνους συμμετέχοντες από πέντε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Το «ρολόι ομιλίας» δεν είναι ακόμη διαγνωστικό τεστ, αλλά ανοίγει τον δρόμο για ένα φθηνό, μη επεμβατικό εργαλείο παρακολούθησης της υγείας του εγκεφάλου.

Οι ερευνητές δεν εξέτασαν ένα μόνο χαρακτηριστικό της φωνής. Χρησιμοποίησαν αλγόριθμους μηχανικής μάθησης για να αναλύσουν εκατοντάδες χαρακτηριστικά που αφορούν τόσο στον τρόπο που μιλά κάποιος όσο και στο περιεχόμενο της ομιλίας του. Στην ανάλυση περιλαμβάνονταν:

Ο ρυθμός της ομιλίας και οι παύσεις .

Ο τόνος της φωνής.

Το συναισθηματικό περιεχόμενο .

Το λεξιλόγιο και η σημασιολογική ακρίβεια .

Η ποσότητα και η οργάνωση του προφορικού λόγου.

Τα μοντέλα συνδύασαν αυτά τα χαρακτηριστικά για να εκτιμήσουν τη χρονολογική ηλικία κάθε συμμετέχοντα και να υπολογίσουν τη διαφορά ανάμεσα στην πραγματική ηλικία και την «ηλικία ομιλίας».

Τι βρήκαν οι ερευνητές

Οι άνθρωποι των οποίων η ομιλία έδειχνε πιο γερασμένη από το αναμενόμενο για τη χρονολογική τους ηλικία εμφάνιζαν ενδείξεις επιταχυνόμενης γήρανσης σε πολλαπλά βιολογικά και κλινικά συστήματα. Επιπλέον, η μεγαλύτερη αύξηση της ηλικίας ομιλίας συνδεόταν με:

Χαμηλότερες επιδόσεις στη συνολική γνωστική λειτουργία.

Χειρότερες εκτελεστικές λειτουργίες .

Μειωμένες καθημερινές λειτουργικές ικανότητες .

Χειρότερη μνήμη σε διάφορες μορφές της.

Σημαντικό είναι ότι οι συσχετίσεις αυτές δεν περιορίζονταν στα γλωσσικά τεστ. Η ηλικία ομιλίας συνδεόταν και με την απόδοση σε μη γλωσσικές γνωστικές δοκιμασίες, γεγονός που δείχνει ότι το «ρολόι ομιλίας» αποτυπώνει κάτι πιο γενικό για την υγεία του εγκεφάλου.

Το μοντέλο μηχανικής μάθησης μπορούσε επίσης να διακρίνει τους υγιείς συμμετέχοντες από τους ανθρώπους με άνοια. Οι υγιείς συμμετέχοντες παρουσίαζαν τις μικρότερες αποκλίσεις μεταξύ χρονολογικής ηλικίας και ηλικίας ομιλίας. Το χάσμα αυξανόταν προοδευτικά στους συμμετέχοντες με νόσο Αλτσχάιμερ και στις διάφορες μορφές μετωποκροταφικής άνοιας.

Η ομιλία μας μεταφέρει επίσης ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Τόσο στους υγιείς συμμετέχοντες όσο και στους ανθρώπους με άνοια, η επιταχυνόμενη γήρανση της ομιλίας συνδεόταν με ένα δυσμενέστερο σύνολο παραγόντων που διατρέχουν όλη τη ζωή του ατόμου:

Επίπεδο εκπαίδευσης .

Οικονομικές συνθήκες .

Επισιτιστική ανασφάλεια .

Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη .

Εμπειρίες κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής.

Αυτό σημαίνει ότι η ομιλία δεν είναι μόνο βιολογικός δείκτης. Είναι και κοινωνικός δείκτης, που αντανακλά τις ανισότητες και τις αντιξοότητες που έχει βιώσει ένας άνθρωπος στη ζωή του.

Η μελέτη αυτή έχει σημαντικές πρακτικές προεκτάσεις. Η καταγραφή της ομιλίας είναι εύκολη, μη επεμβατική και πολύ φθηνή. Σε αντίθεση με τις τρέχουσες μεθόδους μέτρησης της βιολογικής γήρανσης, που απαιτούν μαγνητικούς τομογράφους, δείγματα αίματος, μοριακές αναλύσεις ή εξειδικευμένες κλινικές αξιολογήσεις, μια απλή ηχογράφηση της ομιλίας θα μπορούσε στο μέλλον να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την υγεία του εγκεφάλου.

Ωστόσο, οι ερευνητές είναι σαφείς: το «ρολόι ομιλίας» δεν αποτελεί ακόμη διαγνωστικό τεστ για την άνοια. Η μελέτη εξέτασε τους συμμετέχοντες σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο και δεν μπορεί να αποδείξει εάν ένα προφίλ ομιλίας που φαίνεται γηραιότερο μπορεί να προβλέψει ποιοι θα εμφανίσουν γνωστική έκπτωση ή άνοια στο μέλλον. Για την κλινική αξιοποίηση του εργαλείου θα χρειαστούν:

Μελέτες παρακολούθησης σε βάθος χρόνου.

Επικύρωση σε περισσότερες γλώσσες και πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Δοκιμές σε πιο φυσικές συνθήκες ομιλίας.

Αν και το «ρολόι ομιλίας» δεν είναι έτοιμο για κλινική χρήση, η μελέτη υπενθυμίζει κάτι σημαντικό: η ομιλία μας είναι ένα παράθυρο στην υγεία μας. Αλλαγές στον τρόπο που μιλάμε — όπως πιο αργός ρυθμός, περισσότερες παύσεις, μειωμένο λεξιλόγιο ή δυσκολία στην οργάνωση του λόγου — μπορεί να είναι πρώιμα σημάδια γνωστικής έκπτωσης. Αν παρατηρήσετε τέτοιες αλλαγές στον εαυτό σας ή σε κάποιον οικείο σας, είναι σκόπιμο να συμβουλευτείτε έναν γιατρό ή νευρολόγο.

Παράλληλα, η μελέτη τονίζει τη σημασία των κοινωνικών παραγόντων για την υγεία του εγκεφάλου. Η εκπαίδευση, η οικονομική ασφάλεια, η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και οι εμπειρίες της πρώιμης ζωής αφήνουν το αποτύπωμά τους στη βιολογία μας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που μιλάμε. Η αντιμετώπιση των ανισοτήτων δεν είναι μόνο κοινωνικό ζήτημα. Είναι και ζήτημα υγείας του εγκεφάλου.

Βιβλιογραφία

Trinity College Dublin. (1 Οκτωβρίου 2026). Speech can reveal our biological and cognitive health. Science Advances.

Ferrari, A., et al. (2026). A speech clock for biological and cognitive aging. Science Advances, 12(40), eadw1234.