Οι άνθρωποι που μιλούν περισσότερες από μία γλώσσες φαίνεται να έχουν νεότερους εγκεφάλους, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στο Φόρουμ FENS 2026 της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Νευροεπιστημονικών Εταιρειών. Ο εγκέφαλός μας αποτελείται από δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα που πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους. Καθώς γερνάμε, η συνδεσιμότητα στον εγκέφαλό μας τείνει να επιδεινώνεται και, ως αποτέλεσμα, η μνήμη μας και η ταχύτητα της σκέψης μας μειώνονται επίσης.

Η νέα έρευνα διαπίστωσε ότι όσο περισσότερες γλώσσες μιλούν οι άνθρωποι, τόσο νεότεροι φαίνονται οι εγκέφαλοί τους. Η εκμάθηση μιας επιπλέον γλώσσας σε μικρότερη ηλικία και η επίτευξη υψηλής ευχέρειας σε μια άλλη γλώσσα φαίνεται επίσης να επιβραδύνουν τη γήρανση του εγκεφάλου.

Η έρευνα παρουσιάστηκε από τη Δρ Lucia Amoruso από το Βασκικό Κέντρο Γνωστικής, Εγκεφάλου και Γλώσσας, στο Σαν Σεμπαστιάν της Ισπανίας, η οποία συνεργάστηκε με μια ομάδα από το Λατινοαμερικανικό Ινστιτούτο Υγείας του Εγκεφάλου στο Πανεπιστήμιο Adolfo Ibañez της Χιλής, το Κέντρο Γνωστικής Νευροεπιστήμης στο Πανεπιστήμιο San Andres της Αργεντινής και το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Υγείας του Εγκεφάλου στο Trinity College του Δουβλίνου στην Ιρλανδία.

Οι ερευνητές δημοσίευσαν πρόσφατα μια μελέτη που δείχνει ότι σε χώρες όπου οι άνθρωποι μιλούν συνήθως περισσότερες από μία γλώσσες, οι άνθρωποι φαίνεται να γερνούν πιο αργά. Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια λεπτομερή ανάλυση μιας ομάδας ανθρώπων από τη βασκική περιοχή της Ισπανίας που μιλούσαν μεταξύ μίας και τεσσάρων διαφορετικών γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων συνδυασμών των ισπανικών, βασκικών, γαλλικών και αγγλικών.

Ξεκίνησαν με μια ομάδα 728 ατόμων για να δημιουργήσουν ένα «ρολόι γήρανσης του εγκεφάλου». Χρησιμοποίησαν μια τεχνική που ονομάζεται μαγνητοεγκεφαλογραφία, η οποία μετρά τη δραστηριότητα του εγκεφάλου μέσω των ασθενών μαγνητικών πεδίων που παράγονται όταν τα εγκεφαλικά κύτταρα είναι ενεργά. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να επεξεργαστούν δεδομένα σχετικά με την εγκεφαλική δραστηριότητα σε άτομα διαφορετικών ηλικιών, προκειμένου να δείξουν ποιο είναι ένα φυσιολογικό επίπεδο εγκεφαλικής συνδεσιμότητας σε οποιαδήποτε δεδομένη ηλικία.

Στη συνέχεια, η ομάδα χρησιμοποίησε αυτό το ρολόι για να μετρήσει την «ηλικία του εγκεφάλου» μιας δεύτερης ομάδας 144 ατόμων.

Όταν συνέκριναν την πραγματική ηλικία των ατόμων με την ηλικία του εγκεφάλου τους, διαπίστωσαν ότι όσοι μιλούσαν δύο γλώσσες είχαν εγκεφάλους που φαίνονταν περίπου 6 χρόνια νεότεροι από εκείνους που μιλούσαν μόνο μία γλώσσα. Για τα άτομα που μιλούσαν τρεις γλώσσες, οι εγκέφαλοί τους ήταν περίπου 7 χρόνια νεότεροι, και για εκείνους που μιλούσαν τέσσερις γλώσσες, οι εγκέφαλοί τους ήταν περίπου 13 χρόνια νεότεροι.

Η Amoruso δήλωσε: «Με απλά λόγια, οι άνθρωποι που μιλούσαν περισσότερες γλώσσες είχαν την τάση να έχουν εγκεφάλους που φαίνονταν νεότεροι από ό,τι θα αναμενόταν για τη χρονολογική τους ηλικία. Το αποτέλεσμα δεν σχετιζόταν μόνο με τον αριθμό των γλωσσών που ομιλούνταν. Η υψηλότερη γλωσσική ικανότητα και η πρώιμη εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας συσχετίστηκαν επίσης με πιο καθυστερημένη γήρανση του εγκεφάλου.

«Αυτό υποδηλώνει ότι η πολύγλωσση εμπειρία λειτουργεί ως διαβάθμιση: δεν είναι απλώς το αν κάποιος είναι δίγλωσσος ή όχι, αλλά το βάθος και η διάρκεια της γλωσσικής εμπειρίας».

Οι ερευνητές έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο και η εκπαίδευση των ατόμων, αλλά προειδοποιούν ότι δεν μπορούν να αποκλείσουν την πιθανή επιρροή άλλων παραγόντων που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στον εγκέφαλο, όπως ο τρόπος ζωής και η κοινωνική συμμετοχή.

Η Amoruso και η ομάδα της ελπίζουν τώρα να πραγματοποιήσουν παρόμοια εργασία σε άτομα με νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως η νόσος Alzheimer, όπου η γήρανση του εγκεφάλου και η ανθεκτικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Σχεδιάζουν επίσης να εξετάσουν αν η ομιλία δύο ή περισσότερων γλωσσών που είναι πολύ παρόμοιες μεταξύ τους θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη επίδραση στον εγκέφαλο, καθώς η διαχείριση στενά συγγενών γλωσσών μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερο γλωσσικό έλεγχο.

Η καθηγήτρια Christina Dalla από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Ελλάδα, είναι πρόεδρος της επιτροπής επικοινωνίας του Φόρουμ FENS και δεν συμμετείχε στην έρευνα.

Δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την υγεία του εγκεφάλου μας και τις νοητικές μας ικανότητες καθώς γερνάμε. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι το να μην καπνίζουμε, η καλή διατροφή, η κοινωνική και καλλιτεχνική συμμετοχή, καθώς και η σωματική δραστηριότητα, μπορούν να βοηθήσουν. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλό μας σε όλη μας τη ζωή μπορεί επίσης να έχει αντίκτυπο, ειδικά αν συμμετέχουμε σε επίπονη μάθηση που ενεργοποιεί τον εγκέφαλό μας.

«Αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι η εκμάθηση μιας δεύτερης, τρίτης ή τέταρτης γλώσσας θα μπορούσε να βοηθήσει τους εγκεφάλους μας να παραμείνουν νεότεροι για περισσότερο χρόνο, και όσο νωρίτερα ξεκινήσουμε, τόσο το καλύτερο. Υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι για την εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας σε οποιαδήποτε ηλικία – κοινωνικοί, πολιτιστικοί και για την υγεία του εγκεφάλου σας -επομένως θα πρέπει να υποστηρίζουμε τη γλωσσική μάθηση στο σχολείο και σε όλη τη διάρκεια της ζωής, ακόμη κι αν είναι δύσκολη».