Οι ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας μεταξύ των οργάνων του σώματος είναι σημαντικές για την υγεία και συχνά εξασθενούν με την ηλικία. Μια νέα μελέτη σε ποντίκια από ερευνητές του WashU Medicine δείχνει πώς τα σήματα που ταξιδεύουν από τον σκελετικό μυ στον εγκέφαλο και στη συνέχεια ενεργοποιούν το καφέ λίπος και ελέγχουν τη θερμοκρασία του πυρήνα του σώματος εξασθενούν σε ηλικιωμένα ποντίκια. Η έρευνα υποδηλώνει ότι η εύρεση τρόπων αποκατάστασης αυτών των σημάτων θα μπορούσε να προσφέρει νέες ευκαιρίες για την υποστήριξη της υγιούς γήρανσης.

Η μελέτη – με επικεφαλής τον Shin-ichiro Imai, MD, Ph.D., τον διακεκριμένο καθηγητή Theodore and Bertha Bryan στην Περιβαλλοντική Ιατρική στο Τμήμα Αναπτυξιακής Βιολογίας του WashU Medicine – δημοσιεύεται διαδικτυακά στο περιοδικό Cell Metabolism.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο σκελετικός μυς των ποντικών απελευθερώνει ένα σημαντικό μόριο που ονομάζεται μιμεκάνη, το οποίο ταξιδεύει στον εγκέφαλο, όπου ενεργοποιεί συγκεκριμένους νευρώνες στον υποθάλαμο, ο οποίος ρυθμίζει πολλές από τις βασικές λειτουργίες του σώματος. Αυτοί οι νευρώνες ενεργοποιούν το καφέ λίπος, έναν σημαντικό ρυθμιστή της θερμοκρασίας του πυρήνα του σώματος. Η μιμεκάνη βοηθά αυτούς τους νευρώνες που ενεργοποιούν το καφέ λίπος διατηρώντας το μήκος των πρωτοταγών βλεφαρίδων τους, μικροσκοπικών δομών στην επιφάνεια των κυττάρων που λειτουργούν ως ένα είδος κεραίας, βοηθώντας τα κύτταρα να ανιχνεύουν βασικά σήματα.

Σε ηλικιωμένα ποντίκια, ο σκελετικός μυς απελευθερώνει λιγότερη μιμεκάνη σε σύγκριση με τα νεαρά ποντίκια, με αποτέλεσμα μικρότερες βλεφαρίδες. Αυτό, με τη σειρά του, μειώνει την εγκεφαλική διέγερση στον υποθάλαμο, περιορίζοντας τα σήματα προς το καφέ λίπος που ελέγχουν τη θερμοκρασία του πυρήνα του σώματος.

Ο Imai και ο πρώτος συγγραφέας Kentaro Mori, ο οποίος πραγματοποίησε αυτή την εργασία ως μεταδιδακτορικός ερευνητής και στη συνέχεια ως επιστήμονας στο εργαστήριο του Imai και είναι πλέον επικεφαλής ομάδας στο Εθνικό Κέντρο Γεροντολογίας και Γηριατρικής στην Ιαπωνία, έδειξαν ότι η αποκατάσταση των επιπέδων μιμεκάνης σε ηλικιωμένα ποντίκια στα επίπεδα των νεαρών ποντικών παρέτεινε τη διάρκεια ζωής τους.

Προηγούμενη εργασία της ίδιας ομάδας περιέγραψε μια παρόμοια γραμμή επικοινωνίας μεταξύ του υποθαλάμου και του λευκού λιπώδους ιστού, ο οποίος αποθηκεύει κυρίως ενέργεια. Όταν είναι υγιής, αυτή η οδός αναγκάζει το λευκό λίπος να απελευθερώνει κυτταρικό καύσιμο για χρήση από τον εγκέφαλο και άλλα σημαντικά όργανα. Η διατήρηση της υγείας αυτής της οδού σηματοδότησης σε ηλικιωμένα ποντίκια παρέτεινε επίσης τη διάρκεια ζωής τους.

Ο Imai και οι συνεργάτες του συνεχίζουν την εργασία τους για να κατανοήσουν πώς ο εγκέφαλος, οι μύες και οι λιπώδεις ιστοί επικοινωνούν μεταξύ τους. Δεδομένου ότι αυτά τα σήματα επιδεινώνονται με την ηλικία, η εύρεση τρόπων διατήρησης αυτών των βασικών επικοινωνιών θα μπορούσε να εντοπίσει νέους τρόπους προώθησης της υγιούς γήρανσης.