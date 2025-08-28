Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Climate Change, αξιολόγησε τον πιθανό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των καυσώνων στην υγεία και στη διαδικασία της γήρανσης. Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι οι καύσωνες επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των ηλικιωμένων, επικεντρώνονταν κυρίως στην βραχυπρόθεσμη έκθεση σε παρατεταμένη ζέστη.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 24.922 ενήλικες στην Ταϊβάν, με μέση βιολογική ηλικία 46 ετών, για να εκτιμήσουν πώς οι καύσωνες επηρεάζουν τη γήρανση.

Η βιολογική ηλικία μετρά το πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα σε μοριακό και οργανικό επίπεδο, σε σύγκριση με τη χρονολογική ηλικία βάσει της ημερομηνίας γέννησης.

Αναλύοντας δεδομένα από το 2008 έως το 2022, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αυξημένη συσσωρευτική έκθεση σε καύσωνες συνδέεται με πιο γρήγορη γήρανση. Παρά το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες φαίνεται να προσαρμόστηκαν στις συνθήκες καύσωνα κατά τη διάρκεια των 15 ετών, οι βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία δεν εξαφανίστηκαν.

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι οι εργαζόμενοι που ασκούν χειρωνακτική εργασία, οι κάτοικοι αγροτικών περιοχών και οι άνθρωποι που ζουν σε κοινότητες με περιορισμένα συστήματα κλιματισμού, είναι πιο ευάλωτοι στις επιπτώσεις των καυσώνων στη γήρανση. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι που ζουν σε περιοχές με περισσότερες ζεστές ημέρες εμφανίζουν μεγαλύτερη βιολογική γήρανση σε σύγκριση με όσους ζουν σε πιο δροσερές περιοχές.

«Αναλύσαμε δεδομένα από 24.922 ενήλικες σε μια διαχρονική ομάδα στην Ταϊβάν και χρησιμοποιήσαμε γραμμικά μικτά μοντέλα για να δείξουμε ότι οι καύσωνες επιταχύνουν τη γήρανση», δήλωσαν οι ερευνητές.

Οι ερευνητές ζητούν τη διεξαγωγή περισσότερων μελετών που θα περιλαμβάνουν ποικιλόμορφες ομάδες και θα αξιολογούν παράγοντες όπως ο χρόνος που περνούν οι άνθρωποι σε εξωτερικούς χώρους, το περιβάλλον του σπιτιού και η χρήση κλιματιστικών. Προειδοποιούν ότι ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας κατά τη διάρκεια των καυσώνων αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για τους ηλικιωμένους, καθώς οι άνθρωποι χάνουν σταδιακά την ικανότητά τους να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματος μέσω της εφίδρωσης.