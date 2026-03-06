Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Rockefeller δημιούργησαν τον πιο λεπτομερή χάρτη της γήρανσης που έχει γίνει ποτέ, εξετάζοντας σχεδόν 7 εκατομμύρια κύτταρα από 21 ιστούς ποντικιών σε τρεις διαφορετικές ηλικίες. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Science, αποκαλύπτει ότι η γήρανση δεν είναι μια τυχαία διαδικασία φθοράς, αλλά ακολουθεί συγκεκριμένα μοτίβα που συντονίζονται σε όλο το σώμα.

Τα κυριότερα ευρήματα:

Οι αλλαγές ξεκινούν νωρίς: Πολλοί κυτταρικοί πληθυσμοί αρχίζουν να μειώνονται ήδη από τη μέση ηλικία (5 μήνες στα ποντίκια), αμφισβητώντας την αντίληψη ότι η γήρανση είναι μόνο όψιμο φαινόμενο.

Συντονισμός οργάνων: Παρόμοιες κυτταρικές αλλαγές συμβαίνουν ταυτόχρονα σε διαφορετικά όργανα, πιθανώς λόγω κοινών σημάτων που κυκλοφορούν στο αίμα.

Διαφορές φύλου: Σχεδόν οι μισές αλλαγές που σχετίζονται με τη γήρανση διαφέρουν μεταξύ αρσενικών και θηλυκών. Τα θηλυκά εμφάνισαν ευρύτερη ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού, κάτι που μπορεί να εξηγεί τον υψηλότερο επιπολασμό αυτοάνοσων νοσημάτων στις γυναίκες.

Γονιδιωματικά καυτά σημεία: Εντοπίστηκαν περίπου 1.000 γονιδιωματικές περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη γήρανση και συνδέονται με ανοσολογική λειτουργία, φλεγμονή και διατήρηση βλαστοκυττάρων.

Γιατί έχει σημασία:

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι μόρια του ανοσοποιητικού (κυτοκίνες) μπορούν να πυροδοτήσουν πολλές από αυτές τις αλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι φάρμακα που ρυθμίζουν τις κυτοκίνες θα μπορούσαν ενδεχομένως να επιβραδύνουν τη γήρανση σε πολλαπλά όργανα ταυτόχρονα, ανοίγοντας τον δρόμο για θεραπείες που στοχεύουν την ίδια τη διαδικασία της γήρανσης και όχι μεμονωμένες ασθένειες.

«Στόχος μας ήταν να κατανοήσουμε όχι μόνο τι αλλάζει με τη γήρανση, αλλά και γιατί», λέει ο επικεφαλής ερευνητής Junyue Cao. «Τώρα που εντοπίσαμε τους ευάλωτους κυτταρικούς τύπους και τα μοριακά καυτά σημεία, το επόμενο βήμα είναι να αναπτύξουμε παρεμβάσεις που στοχεύουν αυτές τις συγκεκριμένες διαδικασίες».