Για τους περισσότερους ανθρώπους, η γήρανση σημαίνει σταδιακή εξασθένηση της άμυνας του οργανισμού. Το ανοσοποιητικό σύστημα χάνει την ευελιξία του, οι λοιμώξεις γίνονται πιο συχνές και σοβαρές, και ο κίνδυνος για καρκίνο και άλλες χρόνιες παθήσεις αυξάνεται. Ωστόσο, μια μικρή ομάδα ανθρώπων ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική πορεία.

Οι υπεραιωνόβιοι —εκείνοι που ξεπερνούν τα 110 χρόνια— όχι μόνο ζουν εξαιρετικά μακροχρόνια, αλλά το κάνουν αποφεύγοντας ή καθυστερώντας σημαντικά τις σοβαρές ασθένειες του γήρατος, όπως ο καρκίνος και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τι είναι αυτό που τους κάνει τόσο διαφορετικούς;

Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Οσάκα στην Ιαπωνία, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cell Reports, έρχεται να φωτίσει ένα κομμάτι αυτού του αινίγματος, εστιάζοντας σε έναν ασυνήθιστο τύπο ανοσοκυττάρων.

Η έρευνα, με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή Κοσούκε Χασιμότο, ανέλυσε δείγματα αίματος από 28 ενήλικες, οι οποίοι χωρίστηκαν σε τρεις ηλικιακές ομάδες: άτομα 70-99 ετών, εκατονταετείς (100-109 ετών) και υπεραιωνόβιους (άνω των 110 ετών). Το εύρημα ήταν εντυπωσιακό και στατιστικά σημαντικό. Η αναλογία ενός σπάνιου τύπου Τ-λεμφοκυττάρων, των CD4 κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων (CD4 CTLs), αυξανόταν σταδιακά με την ηλικία.

Στην ομάδα των 70-99 ετών, το ποσοστό τους ήταν μόλις 4% επί του συνόλου των Τ-κυττάρων. Στους εκατονταετείς ανέβηκε στο 9,6%, ενώ στους υπεραιωνόβιους εκτοξεύτηκε στο 17,6%. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κύτταρα αυτά αποτελούσαν σχεδόν το ένα πέμπτο του συνόλου των Τ-κυττάρων.

Τα CD4 CTLs δεν είναι συνηθισμένα κύτταρα. Παραδοσιακά, τα Τ-κύτταρα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τα CD4+ «βοηθητικά» κύτταρα, που συντονίζουν τις ανοσολογικές αποκρίσεις, και τα CD8+ «κυτταροτοξικά» ή «δολοφονικά» κύτταρα, που καταστρέφουν μολυσμένα ή καρκινικά κύτταρα. Τα CD4 CTLs αποτελούν έναν σπάνιο, «υβριδικό» τύπο. Όπως εξηγεί ο καθηγητής Χασιμότο, διαθέτουν την ικανότητα τόσο να αναγνωρίζουν απειλές (όπως τα βοηθητικά κύτταρα) όσο και να καταστρέφουν επικίνδυνα κύτταρα (όπως τα δολοφονικά κύτταρα).

Το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, δεν είναι μόνο η αύξηση του αριθμού τους, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται. Σε αντίθεση με την κυρίαρχη αντίληψη ότι το γερασμένο ανοσοποιητικό σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση εξάντλησης, τα CD4 CTLs των υπεραιωνόβιων ήταν εξαιρετικά ενεργά. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι είχαν υποστεί μαζική κλωνική διαστολή, δηλαδή ένας μικρός αριθμός αρχικών κυττάρων είχε πολλαπλασιαστεί δημιουργώντας μεγάλους, γενετικά πανομοιότυπους πληθυσμούς. Αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη ότι το ανοσοποιητικό σύστημα των υπεραιωνόβιων δεν «παραδίνεται» στη γήρανση. Αντίθετα, συνεχίζει να αντιδρά και να προσαρμόζεται σε συγκεκριμένες, επίμονες απειλές. Σε έναν εκατονταετή, για παράδειγμα, ένα και μόνο κλωνικό στέλεχος CD4 CTL αντιπροσώπευε το 53,8% του συνολικού πληθυσμού αυτών των κυττάρων.

Το βασικό μήνυμα της μελέτης είναι ότι η ανοσολογική γήρανση δεν είναι μια απλή και μονότονη διαδικασία παρακμής. Ο καθηγητής Χασιμότο τονίζει ότι «η επιλεκτική επέκταση συγκεκριμένων Τ-κυττάρων υποδηλώνει ότι, ακόμη και σε ακραία γήρατα, το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να συνεχίσει να προσαρμόζεται στις προκλήσεις που σχετίζονται με την ηλικία». Οι υπεραιωνόβιοι προσφέρουν ένα μοναδικό παράθυρο σε αυτή την ικανότητα προσαρμογής. Τα CD4 CTLs αποτελούν μια «κυτταρική υπογραφή» τους, ένα σημάδι μιας βαθιάς αναδιαμόρφωσης του ανοσοποιητικού συστήματος.