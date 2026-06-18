Η βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) είναι ευρέως γνωστή για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και την καταπολέμηση του κρυολογήματος. Ωστόσο, μια νέα, μεγάλης κλίμακας ιαπωνική μελέτη έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα, υποδηλώνοντας ότι ο ρόλος της είναι πολύ πιο κομβικός από ό,τι πιστεύαμε: αποτελεί κλειδί για τη διατήρηση της δομικής και λειτουργικής υγείας του εγκεφάλου καθώς γερνάμε.

Πρόκειται για μία από τις πρώτες και μεγαλύτερες έρευνες που παρακάμπτουν τα υποκειμενικά ερωτηματολόγια διατροφής και εξετάζουν άμεσα τη σύνδεση των επιπέδων της βιταμίνης C στο αίμα με τη δομή του εγκεφάλου, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στον τομέα της Νευροδιατροφής (Nutritional Neuroscience).

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 2.044 ηλικιωμένους ενήλικες στην Ιαπωνία, με μέση ηλικία τα 69 έτη. Η μεθοδολογία της μελέτης ξεχώρισε για την υψηλή της ακρίβεια, καθώς συνδύασε:

Αιματολογικές εξετάσεις: Για την άμεση και αντικειμενική μέτρηση της συγκέντρωσης βιταμίνης C στο πλάσμα.

Μαγνητικές Τομογραφίες (MRI) Υψηλής Ανάλυσης: Για τη λεπτομερή χαρτογράφηση της εγκεφαλικής δομής.

Τα Κύρια Ευρήματα:

Μείωση της Φαιάς Ουσίας: Τα άτομα με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης C στο αίμα παρουσίασαν σημαντικά μικρότερο όγκο φαιάς ουσίας. Η φαιά ουσία είναι το «κέντρο επεξεργασίας» του εγκεφάλου, καθώς φιλοξενεί τα σώματα των νευρώνων και ελέγχει τη μνήμη, την κίνηση, τη λήψη αποφάσεων και τα συναισθήματα. Αλλοιώσεις στα Δίκτυα Επικοινωνίας: Παρατηρήθηκαν δομικές διαφορές σε κρίσιμα νευρωνικά δίκτυα, επηρεάζοντας την ταχύτητα και την ποιότητα μεταφοράς πληροφοριών μεταξύ των εγκεφαλικών περιοχών.

Η σύνδεση με το «Δίκτυο Προεπιλεγμένης Λειτουργίας» (DMN)

Ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα που αφορούν το Δίκτυο Προεπιλεγμένης Λειτουργίας (Default Mode Network – DMN). Πρόκειται για ένα σύνθετο σύστημα περιοχών που ενεργοποιείται όταν ο νους βρίσκεται σε κατάσταση «στοχασμού» (daydreaming), όταν ανακαλούμε αυτοβιογραφικές αναμνήσεις, ή όταν σχεδιάζουμε το μέλλον. Το δίκτυο αυτό είναι ο θεμέλιος λίθος της αυτογνωσίας και της γνωστικής ευελιξίας. Παράλληλα, είναι το πρώτο σύστημα που υποκύπτει στη φθορά σε παθήσεις όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, η ήπια γνωστική έκπτωση (MCI) και η κλινική κατάθλιψη.

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η βιταμίνη C συνδέεται άμεσα και με τα τρία βασικά τμήματα του DMN, ακόμη και μετά την προσαρμογή για επιβαρυντικούς παράγοντες όπως η ηλικία, το κάπνισμα, η αρτηριακή πίεση, ο διαβήτης και η φυσική δραστηριότητα.

Με το πέρασμα του χρόνου, η δραστηριότητα ορισμένων υποδικτύων του DMN εξασθενεί, ενώ ενός τρίτου υποδικτύου αυξάνεται αφύσικα (υπερδραστηριότητα). Η μελέτη έδειξε ότι η βιταμίνη C:

Ενισχύει τα δύο υποδίκτυα που τείνουν να φθίνουν.

Καταστέλλει την αφύσικη υπερδραστηριότητα του τρίτου.

Αυτό υποδηλώνει ότι η βιταμίνη λειτουργεί ως ρυθμιστής της νευρικής δραστηριότητας, προστατεύοντας τον εγκέφαλο από τη «λειτουργική αποδιοργάνωση» που φέρνει το γήρας.

Πώς η βιταμίνη C προστατεύει τον νευρικό ιστό;

Ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο με τεράστιες μεταβολικές απαιτήσεις, καταναλώνοντας περίπου το 20% του οξυγόνου του σώματος. Αυτό τον καθιστά εξαιρετικά ευάλωτο στο οξειδωτικό στρες. Η βιταμίνη C δρα πολυεπίπεδα:

Ισχυρή Αντιοξειδωτική Δράση: Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες που καταστρέφουν τα λιπίδια των κυτταρικών μεμβρανών των νευρώνων.

Σύνθεση Νευροδιαβιβαστών: Είναι απαραίτητος συμπαράγοντας για τη μετατροπή της ντοπαμίνης σε νορεπινεφρίνη, επηρεάζοντας άμεσα τη διάθεση και την προσοχή.

Προστασία Αγγείων (Μικροκυκλοφορία): Συμβάλλει στη σύνθεση κολλαγόνου, διατηρώντας την ελαστικότητα των τριχοειδών αγγείων του εγκεφάλου, αποτρέποντας έτσι μικροαγγειακές βλάβες που οδηγούν σε αγγειακή άνοια.

Μείωση της Νευροφλεγμονής: Περιορίζει την ενεργοποίηση των μικρογλοιακών κυττάρων (των κυττάρων του ανοσοποιητικού στον εγκέφαλο), η χρόνια διέγερση των οποίων σχετίζεται με τον νευροεκφυλισμό.

Αν και η μελέτη είναι παρατηρητική και δεν αποδεικνύει σχέση αιτίου-αποτελέσματος (ότι δηλαδή η λήψη βιταμίνης C θεραπεύει την άνοια), υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης.

Δεδομένου ότι ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να συνθέσει ούτε να αποθηκεύσει τη βιταμίνη C (είναι υδατοδιαλυτή), η καθημερινή πρόσληψη μέσω της διατροφής είναι υποχρεωτική.