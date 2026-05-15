Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature έρχεται να προστεθεί στην ήδη πλούσια βιβλιογραφία που συνδέει τον ύπνο με την υγεία, προσθέτοντας όμως μια κρίσιμη διάσταση: τον ρυθμό της βιολογικής γήρανσης.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Κολούμπια ανέλυσαν δεδομένα από περίπου 500.000 συμμετέχοντες της βρετανικής βάσης UK Biobank και κατέληξαν σε ένα σαφές συμπέρασμα: τόσο η ανεπάρκεια όσο και η υπερβολή στον ύπνο επιταχύνουν τη γήρανση του οργανισμού.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν εξειδικευμένα «βιολογικά ρολόγια» – μοντέλα που υπολογίζουν πόσο γρήγορα γερνά κάθε όργανο ή σύστημα του σώματος σε σύγκριση με τη χρονολογική ηλικία ενός ατόμου.

Συνολικά, εξετάστηκαν 23 διαφορετικοί δείκτες γήρανσης που αφορούσαν 17 όργανα και συστήματα, συμπεριλαμβανομένων του εγκεφάλου, της καρδιάς, των πνευμόνων, του ήπατος, των νεφρών και του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η ανάλυση έδειξε ξεκάθαρα ότι η σχέση μεταξύ διάρκειας ύπνου και βιολογικής γήρανσης δεν είναι γραμμική, αλλά σχηματίζει μια καμπύλη σχήματος U:

Λιγότερο από 6 ώρες ύπνου την ημέρα: σημαντική επιτάχυνση της γήρανσης σε πολλά όργανα.

Περισσότερο από 8 ώρες ύπνου την ημέρα: εξίσου σημαντική επιτάχυνση.

Η ζώνη των 6,4 έως 7,8 ωρών: η βέλτιστη διάρκεια, όπου καταγράφηκε η μικρότερη βιολογική γήρανση.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μελέτη είναι συσχετιστική και δεν αποδεικνύει αιτιότητα – δηλαδή, ο λίγος ή ο πολύς ύπνος δεν είναι απαραίτητα η αιτία της γήρανσης. Μπορεί, αντίθετα, και η ίδια η επιβαρυμένη υγεία να οδηγεί σε διαταραχές ύπνου. Ωστόσο, η ισχύς των συσχετίσεων υποδηλώνει ότι ο ύπνος αποτελεί έναν σημαντικό «καθρέφτη» της γενικής κατάστασης του οργανισμού.

Η έρευνα ανέδειξε επίσης ισχυρές συνδέσεις μεταξύ της διάρκειας ύπνου και συγκεκριμένων νοσημάτων:

Παχυσαρκία, διαβήτης τύπου 2, υπέρταση, καρδιοπάθειες, αρρυθμίες Συνδέονται κυρίως με ανεπάρκεια ύπνου.

Άσθμα & χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) Συνδέονται τόσο με τον λίγο όσο και με τον πολύ ύπνο.

Γαστρίτιδα & γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) Επίσης και στα δύο άκρα του ύπνου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση του ύπνου με την κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία. Ο λίγος ύπνος φαίνεται να επηρεάζει άμεσα την εξέλιξη της νόσου, ενώ ο υπερβολικός ύπνος ίσως συνδέεται με υποκείμενους μηχανισμούς γήρανσης του εγκεφάλου και του λιπώδους ιστού.

Οι ερευνητές καταλήγουν σε μια ενδιαφέρουσα υπόθεση: πίσω από τον λίγο και τον πολύ ύπνο πιθανότατα κρύβονται διαφορετικοί βιολογικοί μηχανισμοί, οι οποίοι όμως οδηγούν σε παρόμοιες δυσμενείς επιπτώσεις. Για παράδειγμα, η στέρηση ύπνου μπορεί να πυροδοτεί χρόνια φλεγμονή και οξειδωτικό στρες, ενώ η υπερβολική διάρκεια μπορεί να αντανακλά ανεπάρκεια νευροδιαβιβαστών, φλεγμονώδεις διεργασίες ή ακόμα και πρώιμες νευροεκφυλιστικές αλλαγές.

Αν και η μελέτη δεν δίνει συνταγές, υπογραμμίζει με τρόπο πειστικό ότι η «χρυσή τομή» είναι ζωτικής σημασίας. Για τους περισσότερους ενήλικες, ο στόχος θα πρέπει να είναι η καθημερινή διάρκεια ύπνου να κινείται μεταξύ 6,5 και 7,5 ωρών περίπου. Και, προφανώς, η ποιότητα του ύπνου μετράει εξίσου -αν όχι περισσότερο- από την ποσότητα.