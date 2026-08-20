Αντίθετα με την κοινή πεποίθηση ότι το ανοσοποιητικό σύστημα φθίνει αναπόφευκτα με την πάροδο του χρόνου, νέα ιαπωνική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cell Reports, αποκαλύπτει ότι στους ανθρώπους που ξεπερνούν τον έναν αιώνα ζωής συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Οσάκα, ανακάλυψαν ότι όσοι ξεπερνούν τα 110 έτη διαθέτουν έναν σπάνιο «στρατό» εξειδικευμένων κυττάρων, τα κυτταροτοξικά T-λεμφοκύτταρα CD4, τα οποία όχι μόνο δεν αδρανούν, αλλά πολλαπλασιάζονται ενεργά για να εξουδετερώσουν ιούς, φλεγμονές και καρκινογόνα κύτταρα.

Τα ευρήματα αυτά ρίχνουν φως στη μοναδική βιολογική προσαρμογή, που επιτρέπει σε ελάχιστους εκλεκτούς του πλανήτη να θωρακίζουν τον οργανισμό τους απέναντι στις φθορές του χρόνου.

Συγκεκριμένα, οι υπεραιωνόβιοι άνθρωποι δεν ξεπερνούν τυχαία τον έναν αιώνα ζωής, αλλά διαθέτουν ένα μοναδικό και σπανιότατο ανοσοποιητικό χαρακτηριστικό, αναφέρουν επιστήμονες από την Ιαπωνία.

Σε μελέτη που πραγματοποίησαν, ανακάλυψαν ότι διαθέτουν έναν δυσανάλογα υψηλό αριθμό ανοσοποιητικών κυττάρων που καταπολεμούν τον καρκίνο και τις λοιμώξεις.

Ως υπεραιωνόβιοι χαρακτηρίζονται οι άνθρωποι που ζουν για περισσότερα από 110 έτη. Έως πρότινος ήταν διάχυτη η πεποίθηση ότι, καθώς μεγαλώνουμε, το ανοσοποιητικό σύστημα εξασθενεί. Στους ανθρώπους αυτούς, όμως, δείχνει να υπερλειτουργεί, παράγοντας εξειδικευμένα κύτταρα που καταπολεμούν σοβαρά νοσήματα.

Το γεγονός αυτό ως φαίνεται εξηγεί την εξαιρετική μακροζωία τους, την οποία μοιράζονται με ελάχιστους άλλους κατοίκους του πλανήτη.

Υπολογίζεται ότι μόλις 1 άνθρωπος ανά 2-5 εκατομμύρια ξεπερνά τα 110 του χρόνια.

Τι αναφέρει η νέα μελέτη

Τα νέα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση Cell Reports και βασίζονται σε εξετάσεις σε 28 εθελοντές, οι οποίοι ανήκαν σε τρεις ηλικιακές ομάδες:

– Οι 8 είχαν ηλικία 70 έως 99 ετών

– Οι 10 ήταν αιωνόβιοι (100 ετών και πάνω)

– Οι 10 ήταν υπεραιωνόβιοι (άνω των 110 ετών)

Οι αριθμοί αυτοί φαντάζουν μικροί, παραδέχθηκε ο επικεφαλής ερευνητής Dr. Kousuke Hashimoto, αναπληρωτής καθηγητής Βιοπληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Osaka. Ωστόσο στην Ιαπωνία ζουν μόνον 150 υπεραιωνόβιοι άνθρωποι. Επομένως «οι 10 που συμμετείχαν στη μελέτη μας είναι σημαντικός αριθμός», διευκρίνισε.

Οι ερευνητές τους υπέβαλλαν όλους σε εξετάσεις, αναλύοντας περισσότερα από 40.000 κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος.

Τα ευρήματα

Όπως διαπίστωσαν, όσο αυξανόταν η ηλικία των συμμετεχόντων τόσο αυξανόταν ένα είδος κυττάρων του ανοσοποιητικού που αποκαλούνται CD4 κυτταροτοξικά T-λεμφοκύτταρα (ή CD4 CTLs).

Μάλιστα ο αριθμός αυτών των κυττάρων ήταν μέγιστος στους υπεραιωνόβιους ανθρώπους.

Τα κύτταρα CD4 CTLs είναι ένα είδος λευκών αιμοσφαιρίων που συντονίζουν την αντίδραση του ανοσοποιητικού στις λοιμώξεις. Ωστόσο δεν το ενεργοποιούν απλώς για να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις που δέχεται, αλλά καταστρέφουν οτιδήποτε τις προκαλεί, στοχεύοντας ιούς, φλεγμονή, ακόμα και τον καρκίνο.

Τα κύτταρα CD4 CTLs είναι εξαιρετικά σπάνια στους περισσότερους ανθρώπους.

Ωστόσο η νέα μελέτη δείχνει ότι αρχίζουν να κλωνοποιούνται, μόλις ένας άνθρωπος περάσει τα 100 του χρόνια. Αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη ότι τα συγκεκριμένα κύτταρα εργάζονται εντατικά για την καταπολέμηση των επιβλαβών κυττάρων.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι «η αύξησή τους δεν αποτελεί παθητική συνέπεια του γήρατος», είπε ο Dr. Hashimoto. «Αντανακλά μία ενεργή προσαρμοστική αντίδραση σε επίμονα αντιγόνα».

Στη συνέχεια της μελέτης τους, οι επιστήμονες επαλήθευσαν τα ευρήματά τους αναλύοντας το ανοσοποιητικό 1.500 άλλων ανθρώπων, κάθε ηλικίας.

Τα συμπεράσματά τους ήταν και πάλι τα ίδια.

Προγενέστερες μελέτες είχαν δείξει ότι τα CD4 CTLs στοχεύουν στη φλεγμονή και καταπολεμούν την γήρανση των κυττάρων.

«Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι ακόμα και μετά από έναν αιώνα ζωής, το ανοσοποιητικό σύστημα διατηρεί την προσαρμοστική ικανότητά του», συνέχισε ο Dr. Hashimoto.

«Η ικανότητα αυτή είναι μοναδική εάν αναλογιστούμε ότι οι υπεραιωνόβιοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν επίμονες προκλήσεις, οι οποίες συσσωρεύονται σταδιακά σε βάθος πάρα πολλών δεκαετιών», κατέληξε.

Πηγή: iatropedia.gr