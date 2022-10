Αναλύτρια βιοτεχνολογίας αποκαλύπτει διπλώματα ευρεσιτεχνίας και έγγραφα που περιγράφουν τη σύνδεση 5G, του εμβολίου Covid και τα βιοόπλα εμφυτευμένα με βελόνες

Η αναλύτρια βιοτεχνολογίας Karen Kingston αποκαλύπτει διπλώματα ευρεσιτεχνίας και έγγραφα που περιγράφουν τη σύνδεση 5G του εμβολίου Covid, τη βιοσυνθετική νανοτεχνολογία AI, τους "μαλακούς ενεργοποιητές" και τα βιοόπλα εμφυτευμένα με βελόνες

06/10/2022

Λίγοι άνθρωποι έχουν διεξαγάγει τόση έρευνα για τα «εμβόλια»-mRNA όσο η Κάρεν Κίνγκστον, μια αναλύτρια βιοτεχνολογίας που προηγουμένως διεξήγαγε συμβάσεις για τις Pfizer, J&J, Thermo Fisher και άλλες εταιρείες. Σε μια συνέντευξη-βόμβα που περιλαμβάνει βασικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και εταιρικά έγγραφα, η Κάρεν Κίνγκστον διατυπώνει το επιχείρημα ότι τα «εμβόλια»-mRNA για τον covid είναι στην πραγματικότητα εμφυτεύματα εξωτικής τεχνολογίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη παγκόσμιας υποδούλωσης ή/και γενοκτονίας.

Η πλήρης συνέντευξη διάρκειας μιας ώρας δημοσιεύεται παρακάτω. Αυτή η συνέντευξη περιλαμβάνει στιγμιότυπα οθόνης από πολλά βασικά έγγραφα.

Μαγνητικές υδρογέλες, μηχανική ιστών και τηλεχειριστήριο

Εκτός από θεωρία συνωμοσίας, ο τηλεχειρισμός των μαγνητικών υδρογελών - και η «μηχανική ιστών» - είναι καλά τεκμηριωμένος στην επιστημονική βιβλιογραφία. Εδώ είναι ένα δημοσιευμένο έγγραφο στο ACS Nano που περιγράφει αυτό ακριβώς το πράγμα:

• Magnetic Nanocomposite Hydrogels for Tissue Engineering: Design Concepts and Remote Actuation Strategies to Control Cell Fate

https://en.x-mol.com/paper/article/1347338492243496960

Από την περίληψη:

«Οι περισσότεροι ιστοί του ανθρώπινου σώματος χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά ανισότροπες φυσικές ιδιότητες και βιολογική οργάνωση. Οι υδρογέλες έχουν προταθεί ως υλικά σκαλωσιάς για την κατασκευή τεχνητών ιστών λόγω της πλούσιας σε νερό σύνθεσης, της βιοσυμβατότητας και των συντονίσιμων ιδιοτήτων τους.

…οι εγγενείς ιδιότητες των μαγνητικών νανοσωματιδίων επιτρέπουν τη χρήση τους ως μαγνητομηχανικοί απομακρυσμένοι ενεργοποιητές για τον έλεγχο της συμπεριφοράς των κυψελών που είναι ενθυλακωμένες μέσα στις υδρογέλες υπό την εφαρμογή εξωτερικών μαγνητικών πεδίων».

• Μαλακοί ενεργοποιητές για τεχνητούς μύες με ιδιότητες αυτοθεραπείας και πολυτροπικής κίνησης

Από το περιοδικό Nature Reviews Materials , έχουμε μια επιστημονική εργασία με τίτλο, "Soft actuators for real-world applications".

https://www.nature.com/articles/s41578-021-00389-7

«Σε αυτήν την Ανασκόπηση, συζητάμε νέα υλικά και δομικά σχέδια για τη μηχανική μαλακών ενεργοποιητών με φυσική νοημοσύνη και προηγμένες ιδιότητες, όπως προσαρμοστικότητα, πολυτροπική μετακίνηση, αυτοίαση και πολλαπλή απόκριση.

Τέλος, συζητάμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τους μαλακούς ενεργοποιητές επόμενης γενιάς, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής νοημοσύνης, της προσαρμοστικότητας, της επεκτασιμότητας της κατασκευής και της αναπαραγωγιμότητας…»

• Ενσωματωμένες συσκευές μετάδοσης και λήψης που δικτυώνονται για να μοιράζονται πληροφορίες, μετατρέποντας τα ανθρώπινα σώματα σε πλατφόρμες υπολογιστών «νέφους»

Η Kingston αποκαλύπτει επίσης πώς οι εμφυτευμένες βιοσυνθετικές δομές έχουν την ικανότητα να μεταδίδουν και να λαμβάνουν ψηφιοποιημένες πληροφορίες, επιτρέποντας σε αυτές τις δομές να «δικτυώνονται» μεταξύ τους, ακόμη και όταν βρίσκονται μέσα στο σώμα των ανθρώπων-ξενιστών. Σε συνδυασμό με εξωτερικές δυνατότητες AI που επιταχύνονται από την ταχύτητα εύρους ζώνης 5G και τη χαμηλή καθυστέρηση, αυτές οι δομές δικτύωσης μπορούν να οπλιστούν εναντίον της ανθρωπότητας.

Ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που αναφέρεται σε αυτήν την τεχνολογία είναι το US11107588B2 , το οποίο αναφέρει, «Το σύστημα περιλαμβάνει μια πλειάδα ηλεκτρονικών συσκευών που περιλαμβάνουν οδηγίες για τη δημιουργία ενός αναγνωριστικού και, όταν βρίσκονται κοντά σε μια άλλη τέτοια ηλεκτρονική συσκευή, μία ή και οι δύο ηλεκτρονικές συσκευές μεταδίδουν/λαμβάνουν την ταυτότητα προς/ από την άλλη ηλεκτρονική συσκευή».

Η τεχνολογία που περιγράφεται σε αυτό το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μιλά συγκεκριμένα για το SARS, το MERS, τον κοροναϊό και τη γρίπη ή οποιαδήποτε ασθένεια που έχει «συμπτώματα παρόμοια με τη γρίπη». Δείτε αυτή τη λίστα από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας:

Σύμφωνα με ορισμένες εφαρμογές της εφεύρεσης, ο εν λόγω ιός είναι ένας κορωνοϊός.

Σύμφωνα με ορισμένες εφαρμογές της εφεύρεσης, ο εν λόγω ιός είναι SARS-CoV.

Σύμφωνα με ορισμένες εφαρμογές της εφεύρεσης, ο εν λόγω ιός είναι MERS-CoV.

Σύμφωνα με ορισμένες εφαρμογές της εφεύρεσης, ο εν λόγω ιός είναι SARS-CoV-2.

Σύμφωνα με ορισμένες εφαρμογές της εφεύρεσης, ο εν λόγω ιός είναι ένας ιός γρίπης.

Σύμφωνα με ορισμένες εφαρμογές της εφεύρεσης, η εν λόγω ασθένεια έχει ως αποτέλεσμα συμπτώματα παρόμοια με τη γρίπη.

Το ακόλουθο διάγραμμα δείχνει πώς μπορούν να μεταδοθούν και να ληφθούν ηλεκτρομαγνητικά σήματα μεταξύ ατόμων που έχουν εμφυτευθεί ή εξοπλιστεί με τα ψηφιακά συστήματα:

Το ίδιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μιλά επίσης για ενσωματώσεις κυκλωμάτων, ανθρώπινης δικτύωσης και εξάπλωσης παθογόνων, λέγοντας πράγματα όπως:

«Δημιουργώντας, μέσω κυκλώματος, μια προβλεπόμενη πιθανότητα του εν λόγω υποκειμένου να μεταδώσει το εν λόγω παθογόνο με βάση τις εν λόγω πληροφορίες φυσικής εγγύτητας, για μια πλειάδα θεμάτων…

Το υλικό για την εκτέλεση επιλεγμένων εργασιών σύμφωνα με ορισμένες ενσωματώσεις της εφεύρεσης θα μπορούσε να υλοποιηθεί ως τσιπ ή κύκλωμα.

Ένα μέσο σήματος αναγνώσιμο από υπολογιστή μπορεί να περιλαμβάνει ένα διαδιδόμενο σήμα δεδομένων με αναγνώσιμο από υπολογιστή κώδικα προγράμματος ενσωματωμένο σε αυτό, για παράδειγμα, στη ζώνη βάσης ή ως μέρος ενός κύματος φορέα…

Ορισμένες ενσωματώσεις της παρούσας εφεύρεσης μπορεί να έχουν τη μορφή μιας εξ ολοκλήρου ενσωμάτωσης υλικού, μιας εξ ολοκλήρου εφαρμογής λογισμικού (συμπεριλαμβανομένου υλικολογισμικού, μόνιμης χρήσης λογισμικού, μικροκώδικα, κ.λπ.) ή μιας υλοποίησης που συνδυάζει πτυχές λογισμικού και υλικού που μπορούν να αναφέρονται γενικά εδώ ως «κύκλωμα», «μονάδα» ή «σύστημα».

Επιγραμματικά, από τις πλήρεις λεπτομέρειες και τα έγγραφα που αναφέρονται στην ωριαία συνέντευξη με την Karen Kingston:

• Οι ενέσεις Covid-19 περιέχουν ΝΕΥΡΟΟΠΛΑ ενσωματωμένα σε Λιπιδικά Νανοσωματίδια (LNP)



• Τα νευρολογικά όπλα αποκρύφτηκαν μέσω της συγκάλυψης της άδειας χρήσης έκτακτης ανάγκης (EUA).

• Συγκλονιστικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας επιβεβαιώνουν ότι όλα είναι αλήθεια (εμφανίζονται οι αριθμοί των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας).



• Η επίθεση του τρανσανθρωπισμού στην ανθρωπότητα βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη, οι άνθρωποι γίνονται ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ανθρώπινοι.

• Τα νευροόπλα LNP μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω συχνοτήτων 5G για να επιτευχθούν οι αλλαγές των φυσιολογικών λειτουργιών.



• Τα «εμβόλια»-Covid φαίνεται να είναι εμφυτεύματα εξωτικής τεχνολογίας που ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ σε ανθρώπους-παραλήπτες.



• Εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI) που συνδέεται με Κ.Κ. Κίνας (CCP) χαρακτηρίζεται ως «εθνική απειλή για την ασφάλεια» των ΗΠΑ.



• Η υποδομή 5G θα αξιοποιηθεί από την ενσωματωμένη σε ανθρώπους τεχνητή νοημοσύνη σε συστήματα επιτήρησης.



• Οι «βιοδομές» μετά τον εμβολιασμό είναι αυτοσυναρμολογούμενα βιοσυνθετικά όπλα

