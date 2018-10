Ανοσολογικοί παράγοντες συνδέονται με τη φλεγμονή των ούλων

Ζήσης ΨάλλαςΈνας ανθυγιεινός πληθυσμός μικροβίων κάνει εξειδικευμένα ανοσοκύτταρα να προκαλούν φλεγμονή και να καταστρέφουν τους ιστούς, οδηγώντας σε οστική απώλεια που συνδέεται με την περιοδοντίτιδα, σύμφωνα με αμερικανική μελέτη που έγινε σε ποντίκια και ανθρώπους. Η μελέτη έγινε από ερευνητές του National Institutes of Health και συναδέλφους τους.Η περιοδοντική νόσος είναι μια συχνή διαταραχή που πλήττει σχεδόν το ήμισυ των Αμερικανών ενηλίκων άνω των 30 ετών και το 70% των ενηλίκων 65 ετών και άνω. Σε αυτούς που επηρεάζονται, τα βακτήρια προκαλούν φλεγμονή των ιστών που περιβάλλουν τα δόντια, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια οστού και δοντιών σε ένα προχωρημένο στάδιο της ασθένειας που ονομάζεται περιοδοντίτιδα.«Ξέρουμε εδώ και καιρό ότι ορισμένα βακτήρια προκαλούν φλεγμονή και ότι η απομάκρυνση των βακτηρίων με το βούρτσισμα των δοντιών και την οδοντιατρική φροντίδα ελέγχει τη φλεγμονή, αλλά όχι μόνιμα, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες», δήλωσε η επικεφαλής της μελέτης Νίκη Μουτσόπουλος, ερευνήτρια στο National Institute of Dental and Craniofacial Research. «Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που είναι γνωστά ως κύτταρα T helper 17 [βοηθητικά κύτταρα Τ17 ή Th17] είναι οδηγοί αυτής της διεργασίας, παρέχοντας τον σύνδεσμο μεταξύ των βακτηρίων του στόματος και της φλεγμονής».Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι τα Th17 κύτταρα ήταν πολύ πιο διαδεδομένα στον ιστό των ούλων των ανθρώπων με περιοδοντίτιδα από ό, τι στα ούλα των υγιών ατόμων. Η ποσότητα των κυττάρων Th17 συσχετίστηκε με τη σοβαρότητα της νόσου.Τα κύτταρα Th17 ζουν κανονικά στις αποκαλούμενες "θέσεις φραγμού" όπως είναι το στόμα, το δέρμα και το πεπτικό σύστημα, όπου τα μικρόβια κάνουν την πρώτη επαφή με το σώμα μας. Τα Th17 είναι γνωστό ότι προστατεύουν το στόμα από τους μύκητες αλλά επίσης συνδέονται με φλεγμονώδεις ασθένειες όπως η ψωρίαση και η κολίτιδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι παίζουν πολλαπλούς ρόλους στην υγεία και στις ασθένειες.Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι παρόμοια με τους ανθρώπους, περισσότερα Th17 κύτταρα συσσωρεύτηκαν στα ούλα ποντικιών με περιοδοντίτιδα σε σύγκριση με τα υγιή ποντίκια.Για να διαπιστωθεί εάν το στοματικό μικροβίωμα μπορεί να είναι η αιτία για συσσώρευση των κυττάρων Th17, οι ερευνητές έδωσαν στα ποντίκια ένα κοκτέιλ αντιβιοτικού ευρέος φάσματος. Διαπίστωσαν ότι η εξάλειψη των στοματικών μικροβίων απέτρεψε την επέκταση των κυττάρων Th17 στα ούλα των ποντικών με περιοδοντίτιδα, ενώ άφησε ανεπηρέαστα τα άλλα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, υποδηλώνοντας ότι ένας ανθυγιεινός πληθυσμός βακτηρίων προκαλεί συσσώρευση κυττάρων Th17.Στη συνέχεια, η ερευνητική ομάδα ήθελε να μάθει εάν το μπλοκάρισμα των κυττάρων Th17 θα μπορούσε να μειώσει την περιοδοντική νόσο. Όταν οι επιστήμονες τροποποίησαν γενετικά τα ποντίκια ώστε να αποκτήσουν έλλειψη κυττάρων Th17 ή έδωσαν στα ζώα ένα φάρμακο που εμποδίζει την ανάπτυξη αυτών των κυττάρων, είδαν παρόμοια αποτελέσματα: μειωμένη απώλεια οστού από περιοδοντίτιδα. Η ανάλυση έδειξε ότι το φάρμακο που δέσμευσε τα Th17 οδήγησε σε μειωμένη έκφραση γονιδίων που εμπλέκονται με τη φλεγμονή καθώς και μειωμένη καταστροφή ιστού και απώλεια οστού, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα κύτταρα Th17 μπορούν να μεσολαβούν σε αυτές τις διεργασίες στην περιοδοντίτιδα.Τέλος, οι ερευνητές μελέτησαν μια ομάδα 35 ασθενών με ένα γονιδιακό ελάττωμα που τους προκαλούσε έλλειψη κυττάρων Th17. Οι επιστήμονες σκέφτηκαν πως εάν τα Th17 κύτταρα είναι σημαντικά για την περιοδοντίτιδα όπως πρότειναν οι μελέτες σε ζώα, η μη χρήση των κυττάρων Th17 θα πρέπει να προστατεύει από την ασθένεια των ούλων. Αυτό πράγματι διαπίστωσαν. Οι ασθενείς ήταν λιγότερο ευαίσθητοι στην πάθηση και είχαν λιγότερη φλεγμονή και απώλεια οστικής μάζας σε σύγκριση με άλλα άτομα ίδιας ηλικίας και φύλου.Οι κλινικές παρατηρήσεις δείχνουν τη σημασία των μελετών σε ζώα για τον άνθρωπο και παρέχουν περαιτέρω στοιχεία ότι τα κύτταρα Th17 ως οδηγών της περιοδοντίτιδας, ανέφεραν οι ερευνητές.