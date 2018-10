Αντιοξειδωτικό μειώνει τον κίνδυνο δεύτερης καρδιακής προσβολής

Ζήσης Ψάλλας



Οι γιατροί γνωρίζουν εδώ και καιρό ότι μερικούς μήνες μετά από μια καρδιακή προσβολή ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, οι ασθενείς είναι πιθανό να έχουν και ένα δεύτερο επεισόδιο.



Πρόσφατα δημοσιεύθηκε μια μελέτη στο περιοδικό Journal of the American College of Cardiology που εξηγεί τι συμβαίνει στα αιμοφόρα αγγεία και αυξάνει τον κίνδυνο προτείνοντας έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης. Η μελέτη έγινε σε τρωκτικά.



​Η αντιοξειδωτική ουσία αποκυνίνη (apocynin) μειώνει τη φλεγμονή Οι καρδιακές προσβολές σε ποντίκια έκαναν τα φλεγμονώδη κύτταρα και τα αιμοπετάλια να κολλάνε πιο εύκολα στην εσωτερική επένδυση των αρτηριών σε ολόκληρο το σώμα - και ιδιαίτερα εκεί όπου υπήρχε ήδη αθηρωματική πλάκα. Ως αποτέλεσμα, αυτά τα κολλώδη κύτταρα και τα αιμοπετάλια προκάλεσαν αστάθεια στην αθηρωματική πλάκα και συνέβαλαν σε θρόμβους αίματος που οδήγησαν σε επόμενη καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο.



Αλλά η μελέτη διαπίστωσε ότι τα ποντίκια που έπαθαν καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο, όταν έλαβαν την ισχυρή αντιοξειδωτική ουσία αποκυνίνη (apocynin) μειώθηκε η φλεγμονή στα επίπεδα πριν την καρδιακή προσβολή.



«Γνωρίζοντας ότι οι νεώτερες μορφές αντιοξειδωτικών όπως η αποκυνίνη μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο μιας δεύτερης καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου, μας δίνει μια νέα θεραπεία για να διερευνήσουμε και θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε, μια μέρα, στη μείωση των καρδιακών προσβολών και των εγκεφαλικών επεισοδίων», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτες, Jonathan R. Lindner, MD, καθηγητής της καρδιαγγειακής ιατρικής στη Σχολή Ιατρικής του Oregon Health & Science University.



Οι ερευνητές ανακάλυψαν τα κολλώδη κύτταρα και τα αιμοπετάλια χρησιμοποιώντας μοναδικές μορφές απεικόνισης υπερήχων που είχαν αναπτύξει για να δουν μόρια στην επένδυση των αιμοφόρων αγγείων.



Η έρευνα αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει να εξηγηθεί γιατί η πρόσφατη μελέτη για την εκτίμηση της αντι-φλεγμονώδους θρόμβωσης που χρησιμοποίησε την ουσία κανακινουμάμπη (canacinumab), γνωστή και ως κλινική δοκιμή CANTOS, διαπίστωσε ότι ένα αντιφλεγμονώδες φάρμακο που έχει ήδη εγκριθεί για τη θεραπεία της νεανικής αρθρίτιδας μείωσε τον κίνδυνο μιας δεύτερης καρδιακής προσβολής κατά 15%.