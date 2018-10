Αποτελεσματική η παροχή βιταμινών μέσω τσίχλας

Ζήσης Ψάλλας



Πολλές τσίχλες στις ΗΠΑ -σχεδόν το 15% όλων των ποικιλιών που πωλούνται- υπόσχονται ότι παρέχουν βιταμίνες, οπότε ερευνητές του Penn State μελέτησαν εάν δύο συμπληρώματα ήταν αποτελεσματικά. Τα ευρήματα επικυρώνουν ως βάσιμη τη σκέψη της παροχής βιταμινών με αυτόν τον τρόπο.



Είναι η πρώτη φορά που οι ερευνητές εξέτασαν την παροχή βιταμινών από τσίχλες, σύμφωνα με τον Joshua Lambert, καθηγητή επιστήμης των τροφίμων στο College of Agricultural Sciences.



​Οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες εξήχθησαν σχεδόν πλήρως από τις τσίχλες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μάσησης «Ήμουν λίγο έκπληκτος που κανείς δεν είχε κάνει μια τέτοια μελέτη δεδομένου ότι υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός τσιχλών που περιέχουν συμπληρώματα βιταμινών στην αγορά», δήλωσε ο Lambert. «Αλλά δεν υπάρχει καμία απαίτηση να τεσταριστεί η αποτελεσματικότητά τους καθώς εμπίπτουν στην κατηγορία των συμπληρωμάτων διατροφής».



Για να διαπιστώσουν αν οι τσίχλες συνεισφέρουν πράγματι βιταμίνες στον οργανισμό, οι ερευνητές εξέτασαν 15 άτομα και δύο μάρκες τσίχλας μετρώντας τα επίπεδα οκτώ βιταμινών που απελευθερώθηκαν στο σάλιο τους. Σε ένα ξεχωριστό πείραμα, μέτρησαν τα επίπεδα επτά βιταμινών στο αίμα τους. Για λόγους σύγκρισης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν στη μελέτη τους ένα πανομοιότυπο προϊόν τσίχλας που δεν περιείχε βιταμίνες - ως placebo.



Ο Lambert και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι η ρετινόλη (Α1), η θειαμίνη (Β1), η ριβοφλαβίνη (Β2), η νιασιναμίδη (Β3), η πυριδοξίνη (Β6), το φολικό οξύ, η κυανοκοβαλαμίνη (Β12), το ασκορβικό οξύ (C) και η άλφα-τοκοφερόλη (Ε) απελευθερώθηκαν στο σάλιο των συμμετεχόντων στη μελέτη που μασούσαν τις τσίχλες με τα συμπληρώματα. Αυξήθηκαν οι συγκεντρώσεις βιταμινών στο αίμα ανάλογα με το ποια βιταμινούχα τσίχλα μασούσαν: για τη ρετινόλη κατά 75-96%, για την πυριδοξίνη κατά 906 -1.077% για τη βιταμίνη C κατά 64-141% και για την άλφα-τοκοφερόλη 418-502%, σε σύγκριση με το εικονικό σκεύασμα.



Μικρότερο το αποτέλεσμα για τις λιποδιαλυτές



Ως επί το πλείστον, η έρευνα έδειξε ότι οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες όπως οι βιταμίνες Β6 και C αυξήθηκαν αρκετά στο αίμα των συμμετεχόντων που μασούσαν τις βιταμινούχες τσίχλες. Επίσης παρατήρησαν αυξήσεις, αλλά μικρότερες, για τις λιποδιαλυτές βιταμίνες όπως τη ρετινόλη και την άλφα τοκοφερόλη. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό εύρημα της μελέτης, επεσήμανε ο Lambert.



Τουλάχιστον για τα προϊόντα που δοκιμάστηκαν, οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες εξήχθησαν σχεδόν πλήρως από τις τσίχλες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μάσησης. Οι λιποδιαλυτές βιταμίνες δεν απελευθερώθηκαν πλήρως. «Η βελτίωση της απελευθέρωσης των λιποδιαλυτών βιταμινών από τις τσίχλες είναι ένας χώρος για μελλοντική ανάπτυξη από τους κατασκευαστές», είπε ο Lambert.



Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο Journal of Functional Foods.