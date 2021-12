DOCTORS FOR COVID ETHICS - 2021-12-10 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Διεπιστημονικό Συμπόσιο Covid

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου

18:00 - 21:00 (GMT) / 19:00 - 22:00 (CET)

Οι Doctors for Covid Ethics και το UK Colum παρουσιάζουν

ένα δεύτερο συμπόσιο για επείγουσες καταστάσεις

Σύνδεσμος συμμετοχής:

https://www.ukcolumn.org/

Συνεδρία Ι: Το τέλος των «εμβολίων»-COVID-19 που βασίζονται σε γονίδια

Συνεδρία II: Το παγκόσμιο πραξικόπημα

Συνεδρία ΙΙΙ: Ο Ναός της Δικαιοσύνης στέκεται ακόμα;

Robert F. Kennedy Jr. Brian Gerrish, UK Column Piers Robinson PhD

Πάτρικ Χένινγκσεν, Thomas Binder MD Taylor Hudak,

Ανεξάρτητος Δημοσιογράφος Ανεξάρτητος Δημοσιογράφος

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

με αλφαβητική σειρά

Ο καθηγητής Sucharit BHAKDI MD, είναι Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Μικροβιολογίας και Ανοσολογίας, πρώην Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ιατρικής Μικροβιολογίας και Υγιεινής του Πανεπιστημίου Johannes Gutenberg του Mainz.

Ο Δρ Thomas BINDER MD, είναι ειδικευμένος στην Καρδιολογία και την Παθολογία, με πτυχιακή εργασία στην Ανοσολογία και την Ιολογία. Έχει 32 χρόνια εμπειρίας στη διάγνωση και θεραπεία της Οξείας Αναπνευστικής Νόσου.

Ο καθηγητής Arne BURKHARDT MD, είναι παθολόγος. Στο παρελθόν ήταν επικεφαλής ιατρός του παθολογικού τμήματος των περιφερειακών κλινικών στο Reutlingen της Γερμανίας.

Η Catherine AUSTIN FITTS, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια (BA), το Wharton School (MBA) και σπούδασε κινέζικα στο Κινεζικό Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ. Είναι πρόεδρος της Solari, Inc., εκδότης της έκθεσης Solari και διευθύνων μέλος της Solari Investment Advisory Services, LLC. Υπήρξε διευθύνουσα σύμβουλος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της επενδυτικής τράπεζας Wall Street Dillon, Read & Co. Inc., Βοηθός Γραμματέας Στέγασης και Ομοσπονδιακή Επίτροπος Στέγασης στο Υπουργείο των ΗΠΑ, στην πρώτη κυβέρνηση Μπους και ήταν πρόεδρος της Hamilton Securities Group, Inc. Έχει διαχειριστεί πάνω από 25 δισεκατομμύρια δολάρια συναλλαγών και επενδύσεων μέχρι σήμερα και έχει καθοδηγήσει τη στρατηγική χαρτοφυλακίων και επενδύσεων για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Brian GERRISH είναι πρώην αξιωματικός του Βασιλικού Ναυτικού, ειδικευμένος στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο με τις θαλάσσιες δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και είναι ο ιδρυτής της εφημερίδας UK Column και του διαδικτυακού προγράμματος ειδήσεων. Το ερευνητικό δημοσιογραφικό έργο του Μπράιαν ήταν ζωτικής σημασίας για την αποκάλυψη της διείσδυσης στα κυβερνητικά όργανα από την πολιτική φιλανθρωπική οργάνωση που είναι γνωστή ως «Κοινός Σκοπός», μια ιστορία που στη συνέχεια έλαβε κάλυψη από τα εθνικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Patrick HENNINGSEN πήρε πτυχίο από το Cal Poly San Luis Obispo στις ΗΠΑ και μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο του Plymouth στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πρώην σύμβουλος μέσων ενημέρωσης και δημοσίων σχέσεων και ιδρυτής και συντάκτης του ιστότοπου ειδήσεων 21st Century Wire, και συν-παρουσιαστής του UK Column News. Είναι διεθνής τηλεοπτικός παρουσιαστής της ραδιοφωνικής εκπομπής Sunday Wire στο δίκτυο ACR.

Ο Taylor HUDAK, MA, είναι ανεξάρτητος δημοσιογράφος που εστιάζει στην ελευθερία του λόγου, τις ελευθερίες του Τύπου, τις καταγγελίες και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Το έργο του Taylor μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι του acTVism Munich στο YouTube, καθώς και στο The Last American Vagabond.

Mary HOLLAND είναι πρώην Ερευνήτρια και Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Δικηγόρων στη Νομική Σχολή του New York University. Έχει γράψει πολλά άρθρα νομικής κριτικής και αναρτήσεις ιστολογίου σχετικά με τη νομοθεσία και την πολιτική για τα εμβόλια και είναι συν-συγγραφέας και συνεκδότρια των βιβλίων «Επιδημία εμβολίων» και «Εμβόλιο HPV στο εδώλιο: Αναζήτηση δικαιοσύνης για μια γενιά που προδόθηκε». Έχει καταθέσει σε υποθέσεις εξαίρεσης εμβολιασμών στα νομοθετικά σώματα της Καλιφόρνια, της Δυτικής Βιρτζίνια, του Μέιν και του Βερμόντ και έχει εμφανιστεί σε πολλά ντοκιμαντέρ και προγράμματα για θέματα εμβολίων. Είναι πρόεδρος της συμβουλευτικής επιτροπής του Health Choice και μέλος των συμβουλευτικών επιτροπών για το Elizabeth Birt Center for Autism Law and Advocacy, το Otto Specht School και το Actionplay. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια του Χάρβαρντ και της Κολούμπια, και έχει εργαστεί στο πεδίο του διεθνούς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου. Πριν από την ένταξή της στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, εργάστηκε σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία των ΗΠΑ. Εργάστηκε επίσης σε μια αμερικανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματός της. Έχει διδάξει στη Νομική Σχολή του Κολούμπια και έχει υπηρετήσει ως σύμβουλος του Aspen Institute Justice and Society Program.

Η Renate HOLZEISEN είναι Ιταλίδα δικηγόρος που ασχολείται με το φορολογικό και τελωνειακό δίκαιο. Είναι επίσης ειδικευμένη στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και ασχολείται ενεργά με θέματα που αφορούν τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ελευθερίες.

Ο Robert F. KENNEDY Jr. είναι Πρόεδρος της Waterkeeper Alliance, και ιδρυτής, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος του οργανισμού Children’s Health Defense και σύμβουλος της Morgan & Morgan.

Ο Philipp KRUSE είναι Ελβετός δικηγόρος που ειδικεύεται στο φορολογικό δίκαιο, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το συνταγματικό δίκαιο.

Δρ. Meryl NASS, MD, ABIM, είναι παθολόγος με ειδικά ενασχόληση με τις ασθένειες που προκαλούνται από εμβόλια, το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, την ασθένεια του Πολέμου του Κόλπου, την Ινομυαλγία και την τοξικολογία. Ως επιδημιολόγος βιολογικού πολέμου, ερεύνησε τη μεγαλύτερη επιζωοτία άνθρακα στον κόσμο στη Ζιμπάμπουε και ανέπτυξε ένα μοντέλο για την ανάλυση των επιδημιών για να αξιολογήσει εάν είναι φυσικές ή ανθρωπογενείς. Ως εμπειρογνώμων στον άνθρακα, η Nass έχει αναθεωρήσει την έρευνα για τον άνθρακα που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση στο πλαίσιο της σύμβασης για τα βιολογικά όπλα, χρησιμοποίησε τον άνθρακα ως μοντέλο για συζήτηση σχετικά με τον τρόπο πρόληψης του βιολογικού πολέμου, επανεξέτασε τα εμβόλια άνθρακα και τον ρόλο τους στην προφύλαξη από βιολογικό πόλεμο και έπαιξε κεντρικό ρόλο στην εκπαίδευση των μελών των υπηρεσιών, του Κογκρέσου και του κοινού σχετικά με τον άνθρακα και την επιστήμη που βασίζεται στη χρήση του εμβολίου κατά του άνθρακα, καθώς και σε άλλες μεθόδους αντιμετώπισης της απειλής του άνθρακα. Έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός συνασπισμού που πολέμησε το Πρόγραμμα Ανοσοποίησης Εμβολίου κατά του Άνθρακα. Η Nass δραστηριοποιείται στην παροχή βοήθειας σε νομικές ομάδες που υπερασπίζονται άτομα που αρνούνται το εμβόλιο κατά του άνθρακα και άτομα που νοσούν στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Ο Michael PALMER MD είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας στο Πανεπιστήμιο του Waterloo, Οντάριο (Καναδάς). Είναι ειδικευμένος στην Ιατρική Μικροβιολογία με εστίαση στη φαρμακολογία, τον μεταβολισμό και τις βιολογικές μεμβράνες. Η πειραματική του έρευνα εστιάζεται στις βακτηριακές τοξίνες και στα αντιβιοτικά. Έχει συγγράψει ένα εγχειρίδιο για τη Βιοχημική Φαρμακολογία.

Piers ROBINSON PhD είναι συν-διευθυντής του Οργανισμού Σπουδών για την Προπαγάνδα και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Προηγουμένως ήταν καθηγητής Πολιτικής, Κοινωνίας και Πολιτικής Δημοσιογραφίας, στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ (2016-2019). Ανώτερος λέκτορας στη Διεθνή Πολιτική, Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (2005-2011). Λέκτορας Πολιτικής Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ (1999-2005). Ερευνά την επικοινωνία, τα μέσα ενημέρωσης και την παγκόσμια πολιτική, εστιάζοντας στις συγκρούσεις και τον πόλεμο. Το έργο του έχει αναφερθεί σε δημοσιεύσεις όπως «Η Ευθύνη για την Προστασία», που δημοσιεύτηκε από τη Διεθνή Επιτροπή για την Παρέμβαση και την Κρατική Κυριαρχία (ICISS), και έχει λάβει πολλές προσκλήσεις για διαλέξεις και συμβουλές για αυτά τα θέματα, για παράδειγμα από το ΝΑΤΟ, το Κολλέγιο στη Ρώμη, την Οξφόρδη (ανώτεροι στρατιωτικοί διοικητές του Ηνωμένου Βασιλείου) και από τον Συνασπισμό Stop the War και τα ΜΜΕ στο Εδώλιο. Η τρέχουσα έρευνά του επικεντρώνεται στην οργανωμένη επικοινωνία (OPC) και στη σύγχρονη προπαγάνδα.

Η Astrid STUCKELBERGER (MS, PhD, PD) είναι επιστήμονας, ερευνήτρια και διδάσκει 25 χρόνια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενεύης και της Λωζάνης (Ελβετία). Εργάστηκε με τον ΠΟΥ για τον Διεθνή Κανονισμό Υγείας (IHR) και τη διαχείριση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία (2009 – 2013) και δημιούργησε ένα θερινό σχολείο για την Παγκόσμια Υγεία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που ασχολείται με τις πολιτικές της ΠΟΥ και των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την υγεία και την παγκόσμια διαχείριση. Έχει δημοσιεύσει 12 βιβλία και 180 επιστημονικά άρθρα, πολιτικές μελέτες, κυβερνητικές εκθέσεις, εκθέσεις της ΕΕ ή του ΟΗΕ.

Ο Δρ Carsten STUMKE MD είναι ειδικός στην οφθαλμολογία στη Γερμανία όπου εργάζεται από το 2005.

Ο Δρ. Michael YEADON BSc ήταν πρώην Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Επιστημονικός Υπεύθυνος Αλλεργιών & Αναπνευστικών στην Pfizer Global R&D. Κατέχει κοινές τιμητικές διακρίσεις στη Βιοχημεία και την Τοξικολογία και διδακτορικό στη Φαρμακολογία. Είναι ανεξάρτητος σύμβουλος, συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Ziarco Pharma Ltd