Έρευνα: Όσοι δουλεύουν σε εργοστάσια παραγωγής έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν διαβήτη

Οι επαγγελματίες οδηγοί, οι καθαριστές και αυτοί που δουλεύουν σε εργοστάσια παραγωγής έχουν τριπλάσιο κίνδυνο να παρουσιάσουν διαβήτη τύπου 2 συγκριτικά με τους καθηγητές πανεπιστημίου ή τους φυσιοθεραπευτές, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Diabetologia», το επιστημονικό περιοδικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Έρευνας για τον Διαβήτη (EASD).

Είναι εμφανές ότι αυτό έχει να κάνει με παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής. Αν ένα πλαίσιο εργασίας μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του βάρους και την αύξηση της σωματικής άσκησης, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει πολλαπλά οφέλη για την υγεία.

Η συγκεκριμένη μελέτη που διεξήχθη από τη δρ. Σοφία Κάρλσον, από το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Ιατρικής Καρολίνσκα του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης στη Σουηδία διερεύνησε τη συσχέτιση του διαβήτη με τα 30 πιο συνήθη επαγγέλματα.

Η σουηδική βάση δεδομένων «Swedish Total Population Register» χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή όλων τον ατόμων που είχαν γεννηθεί στο διάτημα 1939 – 1979. Από αυτούς μελετήθηκαν αποκλειστικά τα δεδομένα από 4.550.892 άτομα τα οποία εργάζονταν έχοντας απολαβές το διάστημα 2001 – 2013.

Από τη βάση δεδομένων LISA συνέλεξαν πληροφορίες για τη μόρφωση και την εργασία των συμμετεχόντων (Longitudinal Integrated Database for Health Insurance and Labour Market Studies), ενώ τα δεδομένα για τον διαβήτη συλλέχθηκαν από τη βάση δεδομένων « National Patient and Prescribed Drug Registers» και εκεί οι ερευνητές ασχολήθηκαν αποκλειστικά με άτομα άνω των 35 ετών στην περίοδο από το 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου παρατήρησης προέκυψαν 201.217 νέα περιστατικά διαβήτη.

Βρέθηκαν ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα στα διαφορετικά επαγγέλματα. Συγκεκριμένα, το συνολικό ποσοστό του διαβήτη το 2013 στο σουηδικό εργατικό δυναμικό ήταν 4,2% ( άντρες 5,2%, γυναίκες 3,2%). Σε ό,τι αφορά τους άντρες ο επιπολασμός αυτός παρουσίαζε ποικιλομορφία εντός των διαφορετικών εργασιών με εύρος από 7,8% σε εργάτες που δουλεύουν στην κατασκευαστική βιομηχανία και 8,8% σε οδηγούς έως 2,5% σε πληροφορικάριους. Το ίδιο παρατηρήθηκε και μεταξύ των γυναικών, με τα υψηλότερα ποσοστά διαβήτη να παρατηρούνται στις εργάτριες της κατασκευαστικής βιομηχανίας (6,4%), τις βοηθούς κουζίνας (5,5%) και τις καθαρίστριες (5,1) και μικρότερα μεταξύ των εξειδικευμένων μάνατζερ (1,2%).

Ανάλογες διαφορές βρέθηκαν και αφότου οι ερευνητές έλαβαν υπόψη την ηλικία των συμμετεχόντων.

Συνολικά, οι άντρες εργάτες είχαν 49% υψηλότερο ρίσκο εμφάνισης διαβήτη και αντίστοιχα οι γυναίκες με την ίδια δουλειά αύξηση του κινδύνου κατά 80%, συγκριτικά με τον μέσο κίνδυνο στο σουηδικό εργατικό δυναμικό. Από την άλλη, οι καθηγητές πανεπιστημίου παρουσιάζουν κατά 46% μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη και 45% μείωση παρατηρείται στις γυναίκες φυσιοθεραπεύτριες και στους ειδικούς υγιεινής των δοντιών.

Παρατηρήθηκε επίσης ότι εκείνοι που βρίσκονται σε επαγγελματικές θέσεις υψηλού κινδύνου είναι πιθανότερο να είναι παχύσαρκοι, να καπνίζουν και να ασκούνται λιγότερο, συνήθειες που συνδέονται με την εμφάνιση διαβήτη.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας αυτής ο προσδιορισμός ενός ακόμη παράγοντα που μπορεί να θέτει σε κίνδυνο για την εμφάνιση διαβήτη έχει ιδιαίτερη σημασία για τον καθορισμό των ομάδων στις οποίες θα λάβουν χώρα προληπτικές παρεμβάσεις και για την κινητοποίηση των ατόμων που είναι σε αυτά τα επαγγέλματα να απευθυνθούν ή να συμμετάσχουν σε προληπτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στην εργασία τους.

Πηγή: Diabetologia