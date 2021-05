Φωσφορικό νάτριο και κυτταρική οξέωση - Μεθοδευμένη αύξηση των ασθενειών ή μηδενική ατομική ευθύνη;

Παχυσαρκία, αρθρίτιδα, ουρική αρθρίτιδα, ουρικό οξύ, γαστρεντερικά προβλήματα, πεπτικές διαταραχές, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, διαβήτης, καντιντίαση, χολολιθίαση, νεφρολιθίαση, λιπώδης διήθηση, χρόνιες διάρροιες, δυσκοιλιότητα, υποθερμίες , πτώση των επιπέδων οξυγόνου στο σώμα.

Από τις παραπάνω ασθένειες – διαταραχές , το κόστος που απαιτήθηκε για την αντιμετώπιση τους, μόνο στις ΗΠΑ για τέσσερις από αυτές, το 2017 ήταν:

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος

Διαβήτης: 327 δις δολάρια Παχυσαρκία: 147 δις δολάρια Αρθρίτιδα: 304 δις δολάρια Τερηδόνα: 45 δις δολάρια

(μελέτη CDC, 2013)

Φανταστείτε το τεράστιο ποσό των 823 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σαν πλεόνασμα που θα μπορούσε να διατεθεί για ευγενή και κοινωφελή έργα, ενδυνάμωση των ανθρώπων με χαμηλό εισόδημα ή προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να δοθεί λύση στις ασθένειες που δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιοι.

Κατά τον μεσαίωνα η ποδάγρα ήταν ασθένεια μόνο των πλουσίων. Οι άνθρωποι της υπαίθρου που τρέφονταν με λαχανικά, όσπρια και φρούτα δεν αντιμετώπιζαν τέτοιου είδους ασθένειες. Το κινέζικο ρητό: “Με τα δόντια μας ανοίγουμε τον τάφο μας” ταιριάζει ακριβώς σε αυτή την περίπτωση. Φθηνές τροφές, γεμάτες χημικά έκδοχα, συντηρητικά, σάκχαρα, θερμιδικές βόμβες που καταστρέφουν την ανθρώπινη υγεία.

Η παρούσα λοιπόν κατάσταση, σκιαγραφείται ως εξής: Έχουμε φαρμακευτικές εταιρείες κερδοφόρες, που πλουτίζουν ανεξέλεγκτα από την συνεχή επιδείνωση της γενικής υγείας των ανθρώπων. Κανείς δεν γνωρίζει με ακρίβεια εάν οι παραπάνω εταιρείες επενδύουν και σε άλλους τομείς (όπως η ενέργεια, η διατροφή, τα λιπάσματα ή χημικά προϊόντα, κλπ.), που συμβάλουν στην επιδείνωση της υγείας μας. Το παράδοξο είναι ότι, ενώ αυξάνεται ο μέσος όρος ζωής των ανθρώπων, παράλληλα αυξάνεται και το ποσοστό των νέων που λαμβάνουν σταθερά έστω και μια φαρμακευτική αγωγή. Όλο και περισσότεροι νέοι λαμβάνουν φάρμακα για κρίσεις άγχους, κατάθλιψη, θυρεοειδίτιδες, διαβήτη, υπέρταση κλπ.

Η ερώτηση που αναδεικνύει όλο το πρόβλημα είναι η εξής: Πόσα άτομα γνωρίζετε, τα οποία είναι υγιή και δεν λαμβάνουν ΚΑΜΙΑ φαρμακευτική αγωγή? Γιατί να θέλει μια εταιρεία, που πουλάει εκατομμύρια δόσεις ινσουλίνης καθημερινά, να βρεθεί το φάρμακο για την ίαση του διαβήτη? Και αν βρεθεί....αυτή η πολιτεία θα το διαθέσει στους πολίτες?

Είναι η ινσουλίνη μεγάλη ανακάλυψη? Απαντώ ευθέως, ότι είναι τεράστια.

Χρειάζεται όμως ορθή συνταγογράφηση, καθώς και προσπάθεια να ανακόψουμε την προέλαση αυτή του διαβήτη, και να χρηματοδοτηθούν έρευνες, οι οποίες θα επικεντρωθούν στην “αναγέννηση” του παγκρέατος, δίνοντας την δυνατότητα στον ανθρώπινο οργανισμό να ελέγχει αυτόνομα τα επίπεδα σακχάρου.

Έχουμε την οικονομική δυνατότητα να τρεφόμαστε υγιεινά και να επιλέγουμε την σωστή τροφή?

Το κράτος, πόσο συμμετέχει, ώστε να τρεφόμαστε σωστά και πόσο μας προφυλάσσει από την επικίνδυνη απληστία των μεγάλων εταιρειών, που με την βοήθεια ειδικών επιστημόνων στη διαμόρφωση γνώμης και με την αρωγή των πανίσχυρων social media, μας επιβάλλουν ή μας διαμορφώνουν την άποψη για τα προϊόντα που θα καταναλώσουμε.

Δεν ποινικοποιώ την ορθή κερδοφορία και επιχειρηματικότητα αλλά τον δόλο και την πρόθεση ισχυρών ομίλων που κερδίζουν από το πρόβλημα, αδιαφορώντας για τις όποιες συνέπειες.

Ας μου πει κάποιος, τι λύση μπορεί να βρεθεί σε μια κοινωνία, σε μία αγορά, όταν μια μερίδα τοξικές τηγανιτές πατάτες (τύπου fast food) κοστίζουν 1,5 εως 2 ευρώ, και μια μερίδα βιολογικών βατόμουρων κοστίζουν από 5 εως 7 ευρώ. Αν το μελετήσουμε διεξοδικά βλέπουμε ότι λόγω της οικονομικής κρίσης μια οικογένεια χαμηλής ή μέσης οικονομικής κατάστασης θα αναγκαστεί να ψωνίσει ποσότητα και όχι ποιότητα. Χωρίς χρήματα δεν υπάρχουν επιλογές. Το ίδιο συμβαίνει και στις κοινωνίες, χρεοκοπία ίσον υποταγή. Λίγοι γνωρίζουν ότι εισάγουμε άλευρα γεμάτα παρασιτοκτόνα και μυοκτόνα, τα οποία προκαλούν θρομβώσεις και γενικά μια διαπίστωση του ιατρικού κόσμου, ότι το αίμα του σύγχρονου ανθρώπου είναι πιο “πηκτό”. Αναφορές και μαρτυρίες από εργαζόμενους στα σιτηρά και στα εμπορικά πλοία πιστοποιούν την χρήση ισχυρών χημικών και δηλητηρίων, τα οποία όπως λένε αφαιρούνται με πλύση των σιτηρών. Η αύξηση της κατανάλωσης αντιπηκτικών φαρμάκων αποτελεί θέμα προς διερεύνηση.

Συγκρίνετε τα στοιχεία που δείχνουν ότι τα καρδιαγγειακά είναι η κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως, ενώ ο διαβήτης εμφανίζεται σε όλο ένα και περισσότερα άτομα με δυτικό τρόπο ζωής και διατροφής. Ο δυτικός τρόπος ζωής, η οικονομική δυσχέρεια και η έλλειψη άσκησης, καταστρέφουν την ανθρώπινη υγεία και αυξάνουν δραματικά το κόστος. Το Υπουργείο Υγείας λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας όσον αφορά τις χρόνιες ασθένειες, θα έπρεπε ήδη να εκπονεί μελέτες με στόχο την δημιουργία μονάδων πρόληψης και την αφάρμακη αντιμετώπιση, σε όσες περιπτώσεις αυτό καθίσταται εφικτό.

Υπάρχει όμως μια διαπίστωση καθώς εστιάζουμε στο πρόβλημα και πλησιάζουμε στα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα ανόργανο άλας αποτελεί την βάση ενός φαρμάκου-ιάματος, το φωσφορικό νάτριο με χημικό τύπο Na2HPO4. Η ουσία αυτή δεν είναι άγνωστη για τον οργανισμό μας. Υπάρχει άφθονη στα αιμοσφαίρια, στο μυϊκό και νευρικό ιστό, στον εγκέφαλο και στους ενδοκυττάριους ιστούς. Όταν όμως τρεφόμαστε με όξινες τροφές (κρέας, ζάχαρη, γαλακτοκομικά, προϊόντα fast food, κλπ) το σώμα μας το επιστρατεύει ώστε να επιφέρει οξεοβασική ισορροπία, με αποτέλεσμα να εξαντλείται. Στη φύση συναντάται στο θαλασσινό νερό και στις αλατούχες πηγές.

Το φωσφορικό νάτριο (Natrum Phosphoricum) σαν ιστικό άλας χρησιμοποιείται από το ανθρώπινο σώμα για να ρυθμίσει την ποσότητα του νερού στο αίμα καθώς και άλλων υγρών στο σώμα, όπως στη χολή και στα παγκρεατικά υγρά. Διατηρεί την σωστή όξινη και αλκαλική ισορροπία. Η κύρια ένδειξη ότι το σώμα μας χρειάζεται αυτό το φάρμακο είναι όταν τρεφόμαστε κατά κύριο λόγο με όξινες τροφές. Η κατάσταση οξύτητας μπορεί να δώσει έναν αριθμό συμπτωμάτων, όπως δυσπεψία, ξινό ρέψιμο, κράμπες, φλεγμονές στις αρθρώσεις, αύξηση του ουρικού οξέος και του σακχάρου.

Οξέωση αποκαλείται ο γενικός ιατρικός όρος για την υπερβολική ποσότητα οξέος στον οργανισμό. Όταν οι πνεύμονες αποτυγχάνουν να αφαιρέσουν όλο το διοξείδιο του άνθρακα από το σώμα, έχουμε... αναπνευστική οξέωση, η οποία μπορεί να είναι χρόνια ή και οξεία και να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για την ζωή.

Μπορούμε να πούμε ότι το σώμα μας τοξινώνεται συνεχώς από το περιβάλλον και την φτωχή διατροφή και διαταράσσεται η όξινη και αλκαλική ισορροπία του, η οποία πρέπει να διατηρείται με Ph μεταξύ 7,35-7,45 για να είμαστε υγιείς. Όταν το σώμα όμως είναι όξινο, η ανάγκη για φωσφορικό νάτριο είναι μεγάλη. Ο καλύτερος τρόπος λήψης του είναι σε ιστική μορφή, άλας τύπου Schuessler και μπορεί να το παρασκευάσει ο φαρμακοποιός σας σε δυναμοποιήσεις 1Χ, 3Χ, 6Χ ή 12Χ , σε μορφή υγρή, κάψουλας ή σκόνης. Θεωρείται ίαμα για το ουρικό οξύ, καθώς υγροποιεί τους κρυστάλλους, οι οποίοι στη συνέχεια καθαιρούνται από το σώμα. Ίσως στο μέλλον αντιληφθούμε ότι αποτελεί μια από τις καλύτερες λύσεις για την παχυσαρκία, που ειδικά στα παιδιά, η αύξηση της είναι δραματική. Έτσι, στην αραίωση 6Χ, σε υγρή μορφή, σε δόση τριών σταγόνων υπογλώσσιος, 30 λεπτά μετά το φαγητό, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, αποτελεί ένα θαυμάσιο τρόπο αποβολής τοξινών, εξουδετέρωσης παρασίτων και απώλειας βάρους, χωρίς καμία τοξικότητα ή παρενέργεια.

Επομένως ο συνδυασμός του Φωσφορικού Νατρίου με μια ορθή διατροφή θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση υγείας και οικονομίας, και να καθαιρέσει την χώρα μας, από την θλιβερή πρώτη θέση κατανάλωσης φαρμάκων στην Ευρώπη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό παγκοσμίως την κεντρική παιδική παχυσαρκία. Συγκεκριμένα, οι πέντε πρώτες χώρες στην παγκόσμια κατάταξη είναι: Ελλάδα me 33,9% (Grigorakis et al.2015), Αμερική με 32,9% (Xi et al. 2014), Πορτογαλία με 23,8 % (Albuquerque et al. 2012), Ισπανία με 21,3% (Schroder et al.2014) και Αυστραλία με 18,3% (Garnett et al.2011).

Τα ιστικά άλατα παρασκευάζονται από φαρμακοποιούς πιστοποιημένους στην ομοιοπαθητική φαρμακοποιία. Το εν λόγω ίαμα υπάγεται στην ειδική κατηγορία των ιστικών αλάτων, είναι μέρος της κυτταρικής και ιστικής οικοδόμησης του ανθρώπινου οργανισμού. Η οξεοβασική ισορροπία του οργανισμού μας με την λήψη του και μια ισορροπημένη διατροφή, βασισμένη περισσότερο σε λαχανικά, φρούτα, ξηρούς καρπούς και αγνό ελαιόλαδο, καθώς και με τακτική άσκηση, μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο μια ασπίδα πρόληψης αλλά και το κλειδί για την λύση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος σε επίπεδο υγείας, οικονομίας και κοινωνίας.

Βασίλειος Κουμεντάκης BSc. (Health Sc.), ND

Κλινικός Γεροντολόγος – Φυσιοπαθητικός

