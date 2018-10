H χαμηλή δοσολογία ασπιρίνης μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών

Ζήσης Ψάλλας







Η λήψη χαμηλής δόσης ασπιρίνης καθημερινά μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες να μειώσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου των ωοθηκών.

Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι οι γυναίκες που ανέφεραν ότι λάμβαναν χαμηλή δόση ασπιρίνης κάθε μέρα είχαν 23% χαμηλότερο κίνδυνο για καρκίνο των ωοθηκών σε σύγκριση με τις γυναίκες που δεν λάμβαναν ασπιρίνη.Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι γυναίκες που έκαναν σημαντική χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (NSAIDs), όπως η ιβουπροφαίνη (Advil) ή η ναπροξένη (Aleve), για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου των ωοθηκών.Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν online στο JAMA Oncology.Ο καρκίνος των ωοθηκών είναι ο πιο θανατηφόρος γυναικολογικός καρκίνος, κυρίως λόγω της έλλειψης στρατηγικών έγκαιρης διάγνωσης. Πιστεύεται ότι η φλεγμονή που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της ωορρηξίας παίζει ρόλο στην ανάπτυξη αυτού του καρκίνου. Τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα, όπως η ασπιρίνη, φαίνεται ότι μειώνουν τον κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου.Για τη μελέτη αυτή, η Shelley Tworoger, από Moffitt Cancer Center, συνεργάστηκε με ερευνητές του Huntsman Cancer Institute και του Harvard T.H. Chan School of Public Health για την ανάλυση δεδομένων περίπου 200.000 γυναικών οι οποίες συμμετείχαν σε δύο πολυετείς γνωστές μελέτες (Nurses’ Health Study και Nurses’ Health Study II). Από τις συμμετέχουσες, 1.054 ανέπτυξαν καρκίνο των ωοθηκών.Οι ερευνητές εξέτασαν τη χρήση ασπιρίνης (325 mg), την χαμηλή δοσολογία ασπιρίνης (100 mg ή λιγότερο), τα μη ασπιρινούχα NSAIDs και την παρακεταμόλη (ακεταμινοφαίνη).Η ανάλυσή διαπίστωσε ότι η χρήση χαμηλής δόσης ασπιρίνης συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών, ενώ για τη χρήση ασπιρίνης με κανονική δόση δεν υπήρχε αυτή η σύνδεση. Αντίθετα, τα δεδομένα έδειξαν ότι οι γυναίκες που έλαβαν μη ασπιρινούχα NSAIDs (τουλάχιστον 10 δισκία την εβδομάδα για πολλά χρόνια) είχαν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου κατά 19%.Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν μια μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε νωρίτερα φέτος από την Tworoger στο περιοδικό Journal of the National Cancer Institute. Η μετα-ανάλυση, η οποία χρησιμοποίησε δεδομένα από 13 μελέτες, περιελάμβανε περισσότερες από 750.000 γυναίκες, εκ των οποίων 3.500 διαγνώστηκαν με καρκίνο των ωοθηκών. Διαπίστωσε ότι η καθημερινή χρήση ασπιρίνης μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών κατά 10%.«Δεν είμαστε ακόμα στο στάδιο που θα μπορούσαμε να κάνουμε τη σύσταση ότι η καθημερινή χρήση ασπιρίνης μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών. Πρέπει να κάνουμε περισσότερη έρευνα. Αλλά είναι σίγουρα κάτι που οι γυναίκες πρέπει να συζητήσουν με τον γιατρό τους», είπε η Tworoger.