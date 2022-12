H Bayer Ελλάς συνεχίζει να στηρίζει ερευνητικές ομάδες και νεοφυείς επιχειρήσεις με το πρόγραμμά της Level-up|G4A

H Bayer Ελλάς, αναγνωρίζοντας το ρόλο που παίζει η συνεργασία για την ταχεία προσφορά καινοτόμων λύσεων απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα στην Υγεία και τον Αγροτοδιατροφικό τομέα, ξεκίνησε το 2021 το πρόγραμμά της Level-up. Αυτή τη πρωτοβουλία έχει σκοπό την υποστήριξη και συμβουλευτική νεοφυών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών σε βιώσιμες επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν είτε οργανικά είτε μέσω εξασφάλισης χρηματοδότησης.

Το 2021, οκτώ νεοφυείς επιχειρήσεις συμμετείχαν στο πρόγραμμα, προερχόμενες τόσο από τον χώρο της Υγείας όσο και από τον Αγροτοδιατροφικό τομέα, και είχαν τη δυνατότητα να γνωριστούν μεταξύ τους, και με τους μέντορες και ειδικούς της Bayer, ώστε να εξελίξουν τις εταιρείες τους και να ενισχύσουν τις συνεργασίες τους, εντός και εκτός εταιρείας.

Το 2022, η Bayer Ελλάς ενδυνάμωσε το πρόγραμμα αυτό, μέσα από την συνεργασία με το πρόγραμμα Ανοικτής Καινοτομίας G4A. Το ανανεωμένο πρόγραμμα Level-up| G4A, περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες, το Level-up |G4A Incubator και το Level-up|G4A Accelerator. To Level-up |G4A Incubator αφορά σε πανεπιστημιακές ομάδες και ομάδες ερευνητών από τους κλάδους της Υγείας και της Αγροδιατροφής, που θέλουν να εξελίξουν μία καινοτόμο ιδέα ή έργο σε επιχειρηματική πρόταση. To Level-up|G4A Accelerator αφορά σε νεοφυείς επιχειρήσεις της βιομηχανίας της Υγείας και της Γεωργίας, οι οποίες βρίσκονται σε pre-seed/ Seed επίπεδο. Για το 2022, θα επιλεχθούν 10 υποψηφιότητες για να συμμετάσχουν στους δύο άξονες του προγράμματος, πέντε ερευνητικές ομάδες και πέντε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Οι ανάγκες των ερευνητικών ομάδων και των νεοφυών επιχειρήσεων θα καλυφθούν μέσω των ολοκληρωμένων υπηρεσιών του προγράμματος Level-up | G4A. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν δωρεάν πρόσβαση στους συμμετέχοντες σε Mentoring από εξειδικευμένα, υψηλόβαθμα στελέχη της Bayer Ελλάς, με εμπειρία στον χώρο της Υγείας και της Γεωργίας. Προσφέρουν επίσης, συμβουλευτική από στελέχη της εταιρείας, ώστε η νεοφυής επιχείρηση ή η ερευνητική ομάδα να αποκτήσει επιπλέον εφόδια, αν και εφόσον συμμετάσχει σε διεθνή διαγωνιστικά προγράμματα της Bayer (όπως το G4A), ώστε να αποτελέσει έναν υποψήφιο συνεργάτη της εταιρείας, είτε τοπικά είτε σε περιφερειακό επίπεδο. Τέλος, προσφέρουν συμμετοχή σε τρίωρα σεμινάρια και ανοικτές συζητήσεις για σημαντικά θέματα, όπως ανεύρεση χρηματοδότησης, κατάρτιση επιχειρηματικού πλάνου, branding, στρατηγικό σχεδιασμό και διαμόρφωση επιτυχημένης ομάδας.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το 2022 έχει ολοκληρωθεί. Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος ξεκινά στις 9 Ιανουαρίου 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2023. Να σημειωθεί ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Level-up|G4A Accelerator, μία από τις πέντε νεοφυείς επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν, θα επιλεχθεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, για να λάβει χρηματικό έπαθλο.



H επικεφαλής του τμήματος Επικοινωνίας της Bayer Ελλάς και υπεύθυνη του προγράμματος Level-up|G4A για την Ελλάδα, κα Σόνια Μουσαβερέ, ανέφερε ότι η Bayer Ελλάς στέκεται πάντα αρωγός σε καινοτόμα επιχειρηματικά εγχειρήματα τα οποία θέτουν ισχυρές βάσεις για το μέλλον και ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων ιδεών, που φέρνουν πιο κοντά στο όραμα της εταιρείας ‘’Υγεία και Τροφή για όλους’’. Το πρόγραμμα Level-up | G4A προσφέρει τα εφόδια που χρειάζονται για την ανάπτυξη και συνεχή εξέλιξη των νεοφυών επιχειρήσεων και των εξαιρετικών ερευνητικών ομάδων της χώρας, ώστε να αναδειχθεί περισσότερο η ελληνική καινοτομία.

Ο κ. Πάρις Ζιώγκας, CEO και Co Founder της Advantis η οποία συμμετείχε στο πρόγραμμα Level-up το 2021 και έχει αναπτύξει μια cloud based πλατφόρμα για την επεξεργασία και απεικόνιση μαγνητικών τομογραφιών εγκεφάλου και προστάτη, ανέφερε ότι η ευκαιρία συνεργασίας με την Bayer μέσω του προγράμματος, έδωσε στην ομάδα του την ευκαιρία να δουν πώς οι μεγάλες πολυεθνικές λειτουργούν, τι είναι αυτό που αναζητούν σε επίπεδο νέας τεχνολογίας και πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια αμοιβαία επωφελής συνεργασία μεταξύ της νεοφυούς επιχείρησης και της εταιρείας. Ο κος Ζιώγκας τόνισε ότι το μεγαλύτερο όφελος που αποκόμισε από το Level-up ήταν η καθοδήγηση μέσα από ουσιαστικές συζητήσεις με στελέχη της Bayer, που βοήθησαν την ομάδα να αξιολογήσει πιθανές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και να ελέγξει το επιχειρηματικό πλάνο της, ώστε να επιτύχει σε ένα κλάδο γεμάτο προκλήσεις.