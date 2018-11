Η άσκηση με βάρη μία ώρα την εβδομάδα μειώνει σημαντικά τον καρδιακό κίνδυνο

​Τα αποτελέσματα δείχνουν τα οφέλη της προπόνησης δύναμης τα οποία είναι ανεξάρτητα από το τρέξιμο, το περπάτημα ή άλλη αερόβια δραστηριότητα

Ζήσης ΨάλλαςΗ γυμναστική με βάρη για λιγότερο από μία ώρα την εβδομάδα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο κατά 40-70% σύμφωνα με μια μελέτη του Iowa State University. Ο χρόνος για πάνω από μία ώρα την εβδομάδα στην αίθουσα βαρών δεν παρείχε πρόσθετο όφελος, σύμφωνα με τους ερευνητές.«Οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι πρέπει να ξοδέψουν πολύ χρόνο για να ανυψώσουν βάρη, αλλά μόνο δύο σετ πάγκων που χρειάζονται λιγότερο από 5 λεπτά θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικά», δήλωσε ο DC (Duck-chul) Lee, αναπληρωτής καθηγητής κινησιολογίας.Τα αποτελέσματα - από τα πρώτα που εξετάζουν την άσκηση αντίστασης στις καρδιαγγειακές παθήσεις - δείχνουν τα οφέλη της προπόνησης δύναμης και είναι ανεξάρτητα από το τρέξιμο, το περπάτημα ή άλλη αερόβια δραστηριότητα. Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται να πληρείτε τις προτεινόμενες οδηγίες για αερόβια σωματική άσκηση για να μειώσετε τον καρδιακό κίνδυνο, μόνο η κατάρτιση βάρους είναι αρκετή. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Medicine and Science in Sports and Exercise.Ο Lee και οι συνεργάτες του ανέλυσαν δεδομένα περίπου 13.000 ενηλίκων στο Longitudinal Study Aerobics Center. Μέτρησαν τρία αποτελέσματα υγείας: τα καρδιαγγειακά επεισόδια όπως καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο που δεν οδήγησαν σε θάνατο, όλα τα καρδιαγγειακά επεισόδια συμπεριλαμβανομένου του θανάτου και τους θανάτους από οποιοδήποτε λόγο. Η άσκηση με βάρη μείωσε τον κίνδυνο και για τα τρία.Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι σε αντίθεση με την αερόβια δραστηριότητα, η άσκηση αντίστασης δεν είναι τόσο εύκολη να ενσωματωθεί στην καθημερινή ρουτίνα. Ο Lee λέει ότι οι άνθρωποι μπορούν να κινηθούν περισσότερο περπατώντας ή ποδηλατώντας προς στο γραφείο τους αλλά υπάρχουν λίγες φυσικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανύψωση βαρών. Επίσης λέει ότι η συμμετοχή σε γυμναστήριο μπορεί να είναι αρκετά επωφελής. Όχι μόνο προσφέρει περισσότερες επιλογές άσκησης αντίστασης, αλλά σε μια προηγούμενη μελέτη βρήκε ότι τα άτομα στο γυμναστήριο ασκούνται περισσότερο σε σχέση με το σπίτι.Ενώ η παρούσα μελέτη εξέτασε τη χρήση μηχανών αντίστασης, ο Lee λέει ότι οι άνθρωποι επωφελούνται από διάφορους τρόπους ασκήσεων αντίστασης ή από δραστηριότητες ενίσχυσης μυών. «Η άρση οποιουδήποτε βάρους που αυξάνει την αντίσταση στους μύες σας είναι το κλειδί», δήλωσε ο Lee. «Ο μυς δεν ξέρει τη διαφορά αν σκάβω στην αυλή, κουβαλώ βαριές τσάντες για ψώνια ή σηκώνω έναν αλτήρα».