Οι εξάψεις συνδέονται μακροπρόθεσμα με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων

Οι εξάψεις συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων, όπως καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά, σύμφωνα με νέα ερευνητικά δεδομένα.

Τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης θα παρουσιαστούν αύριο στην ετήσια συνάντηση της Βορειοαμερικανικής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης, στο Σικάγο.

Αν και προηγούμενες έρευνες έχουν επίσης επιχειρήσει να συσχετίσουν τις εξάψεις με τις καρδιαγγειακές νόσους, η συγκεκριμένη είναι η πρώτη που προσπάθησε να κάνει αυτή τη σύνδεση με συγκεκριμένα καρδιαγγειακά περιστατικά.

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα προηγούμενης μελέτης (SWAN - Study of Women's Health Across the Nation).

Βρέθηκε ότι τόσο οι συχνές όσο και οι επίμονες εξάψεις κατά την εμμηνόπαυση συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων στο μέλλον. Συγκεκριμένα, οι συχνές εξάψεις συνδέθηκαν με διπλάσιο κίνδυνο καρδιαγγειακών ασθενειών, ενώ οι επίμονες (σχεδόν μόνιμες) εξάψεις με κατά 80% αύξηση του κινδύνου τα επόμενα 20 χρόνια.

«Είναι μια από τις σημαντικότερες μελέτες αυτού του είδους, καθώς εξέτασε τις εξάψεις πολλές φορές σε όλη την περίοδο της εμμηνόπαυσης και δεν ζητούσε από τις συμμετέχουσες να ανακαλούν εξάψεις που έγιναν μήνες ή χρόνια πριν, ενώ επίσης μετρήθηκαν τα καρδιαγγειακά περιστατικά καθαυτά και δεν χρησιμοποιήθηκαν άλλες υποκατάστατες μετρήσεις» δήλωσε η δρ Ρεμπέκα Θέρστον, επικεφαλής συντάκτρια της μελέτης από το Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ.

Η Στέφανι Φόμπιον, διευθύντρια της Βορειοαμερικανικής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης, υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να κατανοούμε τους παράγοντες κινδύνου για αυτά τα ιατρικά περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή πολλών γυναικών, καθώς έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε τις στρατηγικές πρόληψης και θεραπείας κατά την εμμηνόπαυση.

Πηγή: The North American Menopause Society (NAMS)