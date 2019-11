Η λήψη στατινών δεν σχετίζεται με την απώλεια μνήμης

Αν και μέχρι σήμερα πιστευόταν ότι η χρήση στατινών συνδέεται με απώλεια μνήμης και γνωστική έκπτωση, νέα έρευνα, που διεξήχθη από ερευνητές του Ινστιτούτου Ιατρικής Έρευνας Garvan και του Κέντρου για την Υγιή Γήρανση του Εγκεφάλου στο Σίδνεϊ , επιβεβαιώνει ότι δεν βρέθηκα καμία διαφορά στη γνωστική έκπτωση ή στη μνήμη ηλικιωμένων που λάμβαναν και σ’ αυτούς που δε λάμβαναν στατίνες.

Η εν λόγω μελέτη, που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση "Journal of the American College of Cardiology", έδειξε, σε ένα δείγμα 1.000 ηλικιωμένων που παρακολουθήθηκαν για έξι χρόνια, ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ στατινών και γνωστικής έκπτωσης και απώλειας μνήμης.

«Κάναμε την πιο κατανοητή ανάλυση για τις γνωστικές ικανότητες σε ηλικιωμένους χρήστες στατινών και δεν βρήκαμε καμία ένδειξη ότι οι στατίνες που μειώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης μπορεί να προκαλέσουν γνωστική έκπτωση», είπε η επικεφαλής συντάκτρια της μελέτης, καθηγήτρια Κάθριν Σαμαράς, επικεφαλής στο εργαστήριο Κλινικής Παχυσαρκίας, Διατροφής και Βιολογίας του Λιπώδους Ιστού στο Ινστιτούτο Garvan και ενδοκρινολόγος στο Νοσοκομείο St Vincent του Σίδνεϊ.

Οι στατίνες είναι μεταξύ των πιο συνταφογραφημένων φαρμάκων που χορηγούνται με ασφάλεια από το 1990 για την αντιμετώπιση καρδιακών νόσων ή της υψηλής χοληστερόλης με στόχο τη μείωση του μελλοντικού κινδύνου καρδιακών επεισοδίων. Παρόλα αυτά μεμονωμένα περιστατικά γνωστικής έκπτωσης σε χρήστες στατινών είχαν προκαλέσει ανησυχία στους λήπτες του φαρμάκου ενώ πάνω από τα μισά άτομα που θα έπρεπε να ακολουθούν μια θεραπεία με στατίνες την αποφεύγουν λόγω αυτής της ανησυχίας, γεγονός που έχει σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Οι συντάκτες της μελέτης εκτίμησαν τις αλλαγές στον εγκέφαλο 1.037 ηλικιωμένων με εύρος ηλικίας από 70 έως 90 έτη παρατηρώντας τη λειτουργία του σε πέντε διαφορετικές περιοχές που συνδέονται με τις γνωστικές ικανότητες και χρησιμοποιώντας 13 διαφορετικές εξετάσεις και μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου σε μια περίοδο έξι ετών. Οι 395 απ’ αυτούς δεν είχαν κάνει ποτέ χρήση στατινών ενώ οι 642 λάμβαναν αυτή την αγωγή.

Η καθηγήτρια Σαμαράς τόνισε ότι δεν βρέθηκε διάφορα στο ποσοστό των ατόμων που παρουσίασαν απώλεια μνήμης ή γνωστική έκπτωση μεταξύ εκείνων που λάμβαναν και εκείνων που δεν λάμβαναν στατίνες.

Μάλιστα, οι ερευνητές βρήκαν ότι αυτοί που ανήκαν σε ομάδες υψηλού κινδύνου εμφάνισης άνοιας, λόγω καρδιακών ασθενειών ή διαβήτη, παρουσίασαν μειωμένη γνωστική έκπτωση όταν λάμβαναν στατίνες συγκριτικά με εκείνους που είχαν τον ίδιο κίνδυνο αλλά δεν ακολουθούσαν αυτό το είδος φαρμακοθεραπείας.

«Τα ευρήματά μας δείχνουν πόσο κρίσιμης σημασίας είναι ο υγιής μεταβολισμός για την υγεία του εγκεφάλου και πώς οι θεραπείες μπορούν να τον ρυθμίσουν για να ενισχύσουν την υγιή γήρανση» ανέφερε η Σαμαράς.

Εν κατακλείδι οι ανησυχίες για γνωστική έκπτωση δεν πρέπει να συνιστούν αποτρεπτικό παράγοντα για τη χρήση στατινών καθώς αυτές μπορεί μέχρι και να έχουν ευνοϊκή επίδραση στην πορεία ατόμων με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ.