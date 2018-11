Η παγκόσμια έλλειψη ινσουλίνης μπορεί να επηρεάσει 40 εκατ. πάσχοντες από διαβήτη τύπου 2

Περίπου 40 εκατομμύρια πάσχοντες από διαβήτη τύπου 2 που θα χρειαστούν ινσουλίνη μέσα στην επόμενη 12ετία δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο φάρμακο αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση, σύμφωνα με μια νέα έρευνα που δημοσιεύεται στην ιατρική επιθεώρηση Lancet Diabetes and Endocrinology.



Όλο και περισσότεροι ασθενείς με διαβήτη τύπου 2--ο οποίος συνδέεται με την παχυσαρκία-διαγιγνώσκονται παγκοσμίως αλλά δεν χρειάζονται όλοι ινσουλίνη, όπως χρειάζονται απαραιτήτως οι πάσχοντες από διαβήτη τύπου 1, μεταξύ των οποίων και η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι.



Έρευνα στην επιστημονική επιθεώρηση Lancet Diabetes and Endocrinology δείχνει ότι 79 εκατομμύρια πάσχοντες από διαβήτη τύπου 2 θα χρειαστούν μέχρι το 2030 ινσουλίνη και ότι οι μισοί από αυτούς δεν θα μπορούν να την προμηθευτούν. Σχεδόν 33 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν ανάγκη από ινσουλίνη δεν έχουν πρόσβαση στο φάρμακο.



"Αυτές οι εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι τα σημερινά επίπεδα στην πρόσβαση στην ινσουλίνη είναι απολύτως ανεπαρκή σε σχέση με τις προβλεπόμενες ανάγκες, ειδικά στην Αφρική και την Ασία, και θα πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση", λέει ο δρ Σανζάι Μπασού του πανεπιστημίου Stanford, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας.



Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι οι ανάγκες για ινσουλίνη θα αυξηθούν κατά 20% μέσα στα επόμενα 13 χρόνια. Το φάρμακο αυτό μειώνει τον κίνδυνο επιπλοκών όπως η τύφλωση, ο ακρωτηριασμός, η νεφρική ανεπάρκεια και το εγκεφαλικό.



Ωστόσο, υπάρχουν ήδη προβλήματα στην πρόσβαση στην ινσουλίνη ακόμη και σε πλούσιες χώρες. Στις ΗΠΑ οι τιμές του φαρμάκου έχουν αυξηθεί σημαντικά και ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς έχει ζητήσει την διενέργεια ομοσπονδιακής έρευνας. Τρεις μεγάλες παρασκευάστριες εταιρείες κυριαρχούν στον τομέα παραγωγής του φαρμάκου.



Η έρευνα χρησιμοποιεί στοιχεία από την Διεθνή Ομοσπονδία Διαβήτη και από 14 μελέτες για να προβεί στην εκτίμηση για πιθανή αύξηση του αριθμού των πασχόντων από διαβήτη τύπου 2. Συγκεκριμένα εκτιμάται ότι από το 2018 ως το 2030, ο αριθμός αυτός θα ανέλθει από 406 εκατομμύρια σε 511 εκατομμύρια. Περισσότεροι από τους μισούς πάσχοντες θα είναι κάτοικοι της Κίνας (130 εκατομμύρια), της Ινδίας (98 εκατομμύρια) και των ΗΠΑ (32 εκατομμύρια).



Σε 79 εκατομμύρια από αυτούς θα χορηγηθεί ινσουλίνη αν υπάρξει παγκόσμια πρόσβαση, αλλά όπως είναι σήμερα η κατάσταση μόνο 38 εκατομμύρια θα έχουν πρόσβαση.



Πηγές: Lancet Diabetes and Endocrinology, Guardian