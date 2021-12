Η ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΟΜΙΚΡΟΝ και Η ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΑ «ΕΜΒΟΛΙΑ» - Επιμέλεια Κλεάνθης Γρίβας

Ανάλυση από τον Δρ. Joseph Mercola

6 Δεκεμβρίου 2021

«Υπόθεση εργασίας: με βάση τη βιολογία της εξέλιξης των ιών (σύμφωνα με την οποία, κατά κανόνα, κάθε νέα παραλλαγή είναι πιο μεταδοτική αλλά λιγότερο νοσογόνα από το αρχικό στέλεχος), εάν η «παραλλαγή» Omikron επικρατήσει ως κυρίαρχη, θα μπορούσε να περιθωριοποιήσει τον ιό SARS-CoV-2 και να μας απαλλάξει από την παράνοια των καταστροφικών «εμβολίων»-γονιδιακές θεραπείες.

Αυτό θα μπορούσε να αφήσει έκθετη τη σχιζοφρενική εμμονή των «ειδικών του τίποτα» που διαχειρίζονται την εξουσία, στην επιβολή καθολικών εμβολιασμών σε όλους τους ανθρώπους, με μια (μετα-ναζιστική) μεθόδευση, ανεξάρτητα από το τρομακτικό ανθρώπινο κόστος.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ (ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΣΟΒΑΡΑ».

Κλεάνθης Γρίβας

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

• Μια άλλη παραλλαγή του SARS-CoV-2 με το όνομα Omicron φέρεται να εμφανίστηκε σε πλήρως εμβολιασμένα άτομα στην Μποτσουάνα. Ελάχιστες περιπτώσεις έχουν εμφανιστεί και σε άλλες περιοχές του κόσμου.

• Αντιδρώντας, η Ιαπωνία, το Ισραήλ και το Μαρόκο έκλεισαν τα σύνορά τους σε όλους τους ξένους ταξιδιώτες. Οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν απαγορεύσει την είσοδο στους ταξιδιώτες από τη νότια Αφρική. Η Αυστραλία έχει καθυστερήσει τα σχέδια επαναλειτουργίας της και η Κίνα ανακοίνωσε μια «προσέγγιση μηδενικής ανοχής» στη νέα παραλλαγή.

• Ο φόβος για την Omicron είναι πιθανότατα αδικαιολόγητος, καθώς φαίνεται πολύ πιο ήπιος από τα προηγούμενα στελέχη. Τα κύρια συμπτώματα της λοίμωξης περιλαμβάνουν υπερβολική κόπωση για μερικές ημέρες, πονοκέφαλο, πόνους στο σώμα, γρατσουνιές στον λαιμό και διαλείποντα ξηρό βήχα. Δεν έχουν εντοπιστεί σοβαρά κρούσματα.

• Ενώ η εκστρατεία μαζικού εμβολιασμού φαίνεται να οδηγεί την ταχεία μετάλλαξη του ιού, οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να εφαρμόζουν στο πολλαπλάσιο αυτή την αποτυχημένη στρατηγική.

• Σύμφωνα με τον Fauci, διευθυντή [από το… 1984] του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Ασθενειών (NIAID), η παραλλαγή Omicron μπορεί να διαφεύγει τόσο τα μονοκλωνικά αντισώματα όσο και τα αντισώματα που προκαλούνται από τα «εμβόλια»-COVID. Παρ' όλα αυτά, ο Fauci επιμένει ότι το εμβόλιο για την COVID είναι η καλύτερη απάντηση.

Το αναπόφευκτο είναι τώρα εδώ. Μια άλλη παραλλαγή του SARS-CoV-2 με το όνομα Omicron φέρεται να εμφανίστηκε σε πλήρως «εμβολιασμένα» άτομα στην Μποτσουάνα. [Peckford 42 November 27, 2021] Ελάχιστες περιπτώσεις έχουν εμφανιστεί και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Αν κρίνουμε από τους τίτλους των ΜΜΕ και τα lockdown και το κλείσιμο των συνόρων που επέβαλε η κυβέρνηση, η τεχνοκρατική ελίτ θα ήθελε πραγματικά να πανικοβληθούμε όλοι σε σχέση μ’ αυτή την παραλλαγή. [NY Times COVID Live Updates - Archived]

Η Ιαπωνία, το Ισραήλ και το Μαρόκο έκλεισαν αμέσως τα σύνορά τους σε όλους τους ξένους ταξιδιώτες. Οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσαν την είσοδο ειδικά στους ταξιδιώτες από τη νότια Αφρική. Η Αυστραλία καθυστέρησε τα σχέδια επαναλειτουργίας της κοινωνίας και η Κίνα ανακοίνωσε μια «προσέγγιση μηδενικής ανοχής» στη νέα παραλλαγή. [NY Times COVID Live Updates - Archived]. Είναι όμως δικαιολογημένος ο φόβος; Πιθανώς όχι.

Ενώ η παραλλαγή Omicron φαίνεται να εξαπλώνεται πιο γρήγορα από προηγούμενες μεταλλάξεις και να επηρεάζει άτομα ηλικίας κάτω των 40 ετών σε μεγαλύτερο βαθμό από πριν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει υψηλότερη θνησιμότητα. Αντίθετα, μπορεί στην πραγματικότητα να είναι πιο ήπια.

Αυτή φαίνεται να είναι η γνώμη της Dr. Angelique Coetzee, προέδρου της Νοτιοαφρικανικής Ιατρικής Ένωσης, η οποία ανακάλυψε την παραλλαγή Omicron, η οποία σε μια πρόσφατη συνέντευξη (δείτε το βίντεο παραπάνω) είπε:

«Εξαιτίας της ηπιότητας των συμπτωμάτων που βλέπουμε, προφανώς, δεν υπάρχει λόγος πανικού, καθώς δεν βλέπουμε ασθενείς με βαριά νόσηση… Η πιο κυρίαρχες αιτιάσεις είναι η έντονη κόπωση για μία ή δύο ημέρες, με πονοκέφαλο, και πόνους στο σώμα. Κάποιοι θα αισθάνονται ένα γρατσούνισμα στον λαιμό όταν καταπίνουν και άλλοι θα έχουν ξηρό βήχα που έρχεται και φεύγει. Αυτά είναι λίγο-πολύ τα μεγάλα συμπτώματα που έχουμε δει». [Twitter Aaron Ginn November 28, 2021]

Οι ιοί τυπικά μεταλλάσσονται σε πιο μεταδοτικές αλλά λιγότερο επικίνδυνες παραλλαγές

Όλα αυτά είναι λογικά, με βάση όσα ήδη γνωρίζουμε για τους ιούς. Όπως αναφέρεται από τον Paul Elias Alexander, Ph.D. του Brownstone Institute. [Brownstone Institute November 26, 2021]:

«Ο ΠΟΥ έχει πει ότι η παραλλαγή Omicron μπορεί να εξαπλωθεί πιο γρήγορα από άλλες παραλλαγές. Μάλλον αλήθεια. Ο ιός συμπεριφέρεται ακριβώς όπως συμπεριφέρονται οι ιοί.

Είναι μεταβλητοί και μεταλλάσσονται, και με βάση τη θεωρία του Muller, αναμένουμε ότι αυτές οι μεταλλάξεις θα είναι όλο και πιο ήπιες - και όχι πιο νοσογόνες και θανατηφόρες, δεδομένου ότι το ο ιός επιδιώκει να μολύνει τον ξενιστή και να μην οδηγηθεί σε εξελικτικό αδιέξοδο, σκοτώνοντάς τον.

Ο ιός θα μεταλλαχθεί προς το ηπιότερο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ξενιστή (εμάς) για να διαδοθεί μέσω του δικού μας κυτταρικού μεταβολικού μηχανισμού. Η παραλλαγή Delta μάς το έδειξε αυτό: Είναι πολύ μεταδοτική και ως επί το πλείστον μη θανατηφόρα - ειδικά για παιδιά και υγιείς ανθρώπους...

Δεν υπάρχουν αναφορές για αυξημένη λοιμογόνο δύναμη/θνησιμότητα της νέας παραλλαγής Omicron και αυτό θα παραμείνει έτσι με βάση τα όσα έχουμε δει από τη Delta και από προηγούμενες παραλλαγές. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις, αλλά λειτουργούμε με βάση τον κίνδυνο και όλα δείχνουν το ίδιο για αυτή τη νέα παραλλαγή.

Το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει κύμα στη Νότια Αφρική δεν σημαίνει ότι θα υπάρξουν κύματα στις ΗΠΑ ή στο Ισραήλ ή σε άλλα μέρη με μεγαλύτερη φυσική ανοσία. Αυτό είναι το έπαθλο για να αφήσουμε τους ανθρώπους να απολαμβάνουν την καθημερινή ζωή.

Οι χώρες που έχουν καταργήσει τα lockdown είναι πιθανό να ξεπεράσουν τον φόβο για τη νέα παραλλαγή και να είναι καλά. Όλο αυτό που συμβαίνει είναι περισσότερο μια υπερβολική αντίδραση από τον ΠΟΥ και τις κυβερνήσεις. Πολλή φασαρία για το τίποτα».

Είναι η απάντηση ένας νέος γύρος «εμβολίων»-COVID;

Ενώ η εκστρατεία του μαζικού εμβολιασμού φαίνεται να οδηγεί στην ταχεία μετάλλαξη του ιού, οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να εντείνουν την εφαρμογή αυτής της αποτυχημένης στρατηγικής. Μας λένε: «Η απάντηση είναι περισσότεροι εμβολιασμοί».

Ο Dr. Antony Fauci, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Ασθενειών (NIAID), [από το… 1984], δήλωσε ότι το Omicron μπορεί να διαφεύγει τόσο από τα μονοκλωνικά αντισώματα όσο και από τα αντισώματα που προκαλούνται από τα εμβόλια-COVID. [ABC News November 28, 2021]

Επιμένοντας στο ίδιο σενάριο, ο Francis Colins, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας (ΝΙΗ), είπε πρόσφατα στους θεατές του Fox News: «Αμερικανοί, σας παρακαλώ, εάν είστε από εκείνους που περιμένουν να δουν τις εξελίξεις, αυτή θα ήταν μια καλή στιγμή για να εγγραφείτε και να κάνετε την ενισχυτική δόση σας. Ή εάν δεν έχετε ήδη εμβολιαστεί, εμβολιαστείτε».

Είναι μια πολύ μπερδεμένη τοποθέτηση, δεδομένου ότι τα εμβόλια δεν προστατεύουν από νόσηση ή τη μετάδοση και το γεγονός ότι το Omicron εμφανίστηκε προφανώς σε πλήρως «εμβολιασμένους» ασθενείς. [Peckford 42 November 27, 2021]

Επιπλέον, εάν η παραλλαγή Omicron διαφεύγει από τα αντισώματα που προκαλούνται από τα εμβόλια-COVID, ποιο νόημα έχει να τα κάνετε;

Μια παραλλαγή που διαφεύγει από τα εμβόλια αποτελεί ξεκάθαρη απόδειξη ότι ο μαζικός εμβολιασμός τροφοδοτεί πιο προβληματικές μεταλλάξεις. Επομένως, οι παραπάνω συστάσεις απλώς δεν εναρμονίζονται με τα διαθέσιμα δεδομένα.

Τα εμβόλια-COVID είναι μια πλήρης αποτυχία

Στο άρθρο του, ο Paul Elias Alexander, Ph.D. του Brownstone Institute, παραθέτει μια μακρά λίστα μελετών που δείχνουν ότι τα εμβόλια-COVID δεν έχουν τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα. [Brownstone Institute 26 Νοεμβρίου 2021]. Στις μελέτες αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι εξής:

• The Lancet Infectious Diseases, Οκτώβριος 2021:

Πλήρως «εμβολιασμένα» άτομα που αναπτύσσουν πρωτοφανείς λοιμώξεις έχουν μέγιστο ιικό φορτίο παρόμοιο με αυτό των μη εμβολιασμένων ατόμων και μεταδίδουν αποτελεσματικά τη μόλυνση σε μη εμβολιασμένους και «εμβολιασμένους» σε οικιακά περιβάλλοντα. [The Lancet Infectious Diseases October 29, 2021 DOI: 10.1016/S1473-3099(21)00648-4]

• The Lancet Preprint, 11 Οκτωβρίου 2021:

Πλήρως «εμβολιασμένοι» Βιετναμέζοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που προσβλήθηκαν από πρωτοποριακές λοιμώξεις από τον SARS-CoV-2 Delta είχαν ιικά φορτία που ήταν 251 φορές υψηλότερα από αυτά που βρέθηκαν σε περιπτώσεις που είχαν μολυνθεί από προηγούμενα στελέχη. Έτσι, τα εμβόλια δεν φαίνεται να προστατεύουν από τη μόλυνση με το στέλεχος Delta.

[Lancet Preprint, Transmission of SARS-CoV-2 Delta Among Vaccinated Health Care Workers, Vietnam October 11, 2021]

• medRxiv, 31 Ιουλίου 2021 (προέκδοση), Riemersma et.al.:

Δεν βρήκαν διαφορά στα ιικά φορτία μεταξύ των μη εμβολιασμένων ατόμων και εκείνων που είχαν «πλήρως εμβολιαστεί» που ανέπτυξαν πρωτοφανείς λοιμώξεις. Βρήκαν, επίσης, ότι η παραλλαγή Delta ήταν ικανή να «διαφεύγει μερικώς» από τα πολυκλωνικά και τα μονοκλωνικά αντισώματα».

[medRxiv July 31, 2021, DOI: 10.1101/2021.07.31.21261387]

• Eurosurveillance rapid communication, Ιούλιος 2021:

Ένα ξέσπασμα της παραλλαγής Delta σε νοσοκομείο στη Φινλανδία έδειξε ότι τα εμβόλια-COVID πρόσφεραν ελάχιστα στην πρόληψη της εξάπλωσης της λοίμωξης, ακόμη και μεταξύ των «εμβολιασμένων», και παρά τη συνήθη χρήση μασκών προσώπου και άλλου προστατευτικού εξοπλισμού. [Eurosurveillance rapid communication July 2021; 26(30)]

• Eurosurveillance rapid communication, Σεπτέμβριος 2021:

Μια έξαρση των λοιμώξεων από την παραλλαγή Delta στο Ισραήλ, σε μια εποχή που περισσότερο από το 55% του πληθυσμού ήταν «πλήρως εμβολιασμένοι», έδειξε επίσης ότι τα εμβόλια για τον COVID ήταν αναποτελεσματικά έναντι αυτής της παραλλαγής. Η λοίμωξη εξαπλώθηκε ακόμη και σε εκείνους που είχαν εμβολιαστεί πλήρως και φορούσαν χειρουργικές μάσκες.

[Eurosurveillance rapid communication September 2021; 26(39)]

• The Lancet Preprint, Οκτώβριος 2021:

Αυτή η σουηδική μελέτη διαπίστωσε ότι η αποτελεσματικότητα της ένεσης Pfizer μειώθηκε σταδιακά από 89% τις Ημέρες 15 έως 30, μετά την ένεση, σε 42% από την Ημέρα 181 και μετά. Από την ημέρα 211, δεν διακρίθηκε καμία προστασία έναντι της μόλυνσης. Η βολή της Moderna πήγε ελαφρώς καλύτερα, μειώνοντας στο 59% από την Ημέρα 181. Η έγχυση του AstraZeneca προσέφερε χαμηλότερη προστασία από την Pfizer και τη Moderna από την αρχή και εξαφανίστηκε πιο γρήγορα, φτάνοντας στο μηδέν την ημέρα 121.

[The Lancet Preprint October 25, 2021]

• BioRxiv, Σεπτέμβριος 2021:

Έξι μήνες μετά το δεύτερο «εμβόλιο»-Pfizer οι αποκρίσεις αντισωμάτων και η ανοσία των Τ κυττάρων έναντι του αρχικού ιού και των γνωστών παραλλαγών βρέθηκαν να έχουν εξασθενήσει σημαντικά, σε πολλές περιπτώσεις φτάνοντας σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα.

[BioRxiv September 30, 2021 DOI: 10.1101/2021.09.30.462488]

• Journal of Infection, Αύγουστος 2021:

Όταν η παραλλαγή Delta ήταν η αιτία της μόλυνσης, τα εξουδετερωτικά αντισώματα είχαν μειωμένη συγγένεια για την πρωτεΐνη ακίδας, ενώ τα αντισώματα που επιδεινώνουν τη μόλυνση είχαν αυξημένη συγγένεια. [Journal of Infection August 9, 2021 DOI: 10.1016/j.inf.2021.08.010]

• The Lancet Infectious Diseases, Νοέμβριος 2021:

Το 26% των ασθενών που εισήχθησαν στο νοσοκομείο με επιβεβαιωμένη σοβαρή ή κρίσιμη νόσο COVID-19 ήταν «πλήρως εμβολιασμένοι». Το 46% είχε θετικό τεστ COVID αλλά ήταν ασυμπτωματικό, το 7% είχε ήπια λοίμωξη και το 20% είχε μέτρια ασθένεια. Έτσι, μεταξύ εκείνων που εμφάνισαν συμπτώματα μόλυνσης, η πλειοψηφία κατέληξε σε σοβαρή ή κρίσιμη νόσηση. [The Lancet Infectious Diseases November 1, 2021; 21(11): 1485-1486]

• medRxiv, 25 Αυγούστου 2021: Τα άτομα χωρίς προηγούμενη λοίμωξη SARS-CoV-2, τα οποία έλαναν το «εμβόλιο»-Pfizer είχαν 5,96 φορές αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης και 7,13 φορές αυξημένο κίνδυνο για συμπτωματική νόσο, σε σύγκριση με άτομα που είχαν φυσική ανοσία. [medRxiv August 25, 2021 DOI: 10.1101/2021.08.24.21262415]

Μπορούν τα εμβόλια-COVID-19 να προωθήσουν την ADE

(ενίσχυση εξαρτώμενη από αντισώματα);

Κατά τη διάρκεια του 2020, πολλές δημοσιευμένες μελέτες τόνισαν τον κίνδυνο της εξαρτώμενης από τα αντισώματα ενίσχυσης (ADE) μετά τα εμβόλια COVID. Για παράδειγμα, μια μελέτη της 28ης Οκτωβρίου 2020 τόνιζε ότι:

«... τα εμβόλια που έχουν σχεδιαστεί εμπειρικά χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή προσέγγιση (που αποτελούνται από την ατροποποίητη ή ελάχιστα τροποποιημένη ακίδα του ιού του κορωνοϊού για την πρόκληση εξουδετερωτικών αντισωμάτων), είτε αποτελούνται από πρωτεΐνη, ιικό φορέα, DNA ή RNA και ανεξάρτητα από τη μέθοδο χορήγησης, μπορεί να επιδεινώσουν την νόσο COVID-19 μέσω ενίσχυσης εξαρτώμενης από αντισώματα (Antibody-Dependent Enhancement - ADE). [ International Journal of Clinical Practice, October 28, 2020 DOI: 10.111/ijcp.13795]

Αν και δεν έχουμε δει ακόμη οριστικά στοιχεία για την ADE, υπάρχουν ενδείξεις που δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Είκοσι χρόνια έρευνας έχουν δείξει ότι η κατασκευή ενός εμβολίου κατά του κορωνοϊού είναι γεμάτη κινδύνους. [ Twitter, The Immunologist 9 Απριλίου 2020 ]

Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες προηγούμενες προσπάθειες εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού [για τον κορονοϊό με σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (SARS-CoV), τον κορωνοϊό του αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης Ανατολής (MERS-CoV), τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) και παρόμοιους ιούς] κατέληξαν να πυροδοτήσουν την ενίσχυση εξαρτώμενη από αντισώματα (ADE). (*)

(*) PLOS Pathogens 2017 Aug; 13(8): e1006565

Swiss Medical Weekly April 16, 2020; 150:w20249

Biochemical and Biophysical Research Communications August 22, 2014; 451(2): 208-214

JCI Insight February 21, 2019 DOI: 10.1172/jci.insight.123158

PLOS ONE April 2012; 7(4): e35421 (PDF)

EBioMedicine 2020 May; 55: 102768, Introduction

Αυτό σημαίνει ότι, αντί να ενισχύσει την ανοσία σας έναντι της λοίμωξης, το «εμβόλιο» στην πραγματικότητα ενισχύει την ικανότητα του ιού να εισέλθει και να μολύνει τα κύτταρά σας, με αποτέλεσμα πιο σοβαρή ασθένεια απ' ό,τι εάν δεν είχατε εμβολιαστεί. [PNAS.org April 14, 2020 117 (15) 8218-8221 ]

• Μια μελέτη ανασκόπησης του 2003 με τίτλο «Antibody-Dependent Enhancement of Virus Infection and Disease» [Viral Immunology 2003;16(1):69-86] το εξηγεί ως εξής:

«Γενικά, τα ειδικά για τον ιό αντισώματα θεωρούνται αντιιικά και παίζουν σημαντικό ρόλο στον έλεγχο των λοιμώξεων από τον ιό με διάφορους τρόπους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η παρουσία ειδικών αντισωμάτων μπορεί να είναι ευεργετική για τον ιό. Αυτή η δραστηριότητα είναι γνωστή ως ενίσχυση εξαρτώμενη από αντισώματα (ADE) της λοίμωξης από τον ιό.

Η ADE της μόλυνσης από τον ιό είναι ένα φαινόμενο στο οποίο τα ειδικά για τον ιό αντισώματα ενισχύουν την είσοδο του ιού και σε ορισμένες περιπτώσεις την αναπαραγωγή του ιού σε μονοκύτταρα/μακροφάγα και κοκκιοκύτταρα μέσω αλληλεπίδρασης με υποδοχείς Fc και/ή συμπληρώματος.

Αυτό το φαινόμενο έχει αναφερθεί in vitro και in vivo για ιούς που αντιπροσωπεύουν πολυάριθμες οικογένειες και γένη που έχουν σημασία για τη δημόσια υγεία και την κτηνιατρική.

Αυτοί οι ιοί μοιράζονται ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, όπως η προτιμώμενη αντιγραφή σε μακροφάγα, η ικανότητα δημιουργίας ανθεκτικότητας και η αντιγονική ποικιλομορφία. Για ορισμένους ιούς, η ADE της λοίμωξης αποτελεί αντικείμενο μεγάλης ανησυχίας σε ό,τι αφορά για τον έλεγχο της νόσου μέσω εμβολιασμού».

• Μια μελέτη του 2014, με τίτλο «Η λοίμωξη από τον κορωνοϊό SARS που εξαρτάται από τα αντισώματα διαμεσολαβείται από αντισώματα κατά των πρωτεϊνών ακίδας», κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μονοκλωνικά αντισώματα που δημιουργούνται κατά των πρωτεϊνών αιχμής SARS-CoV στην πραγματικότητα προάγουν τη μόλυνση και ότι, συνολικά, «τα αντισώματα κατά των πρωτεϊνών αιχμής SARS-CoV μπορεί να προκαλέσουν Επιδράσεις ADE», εγείροντας έτσι «ερωτήματα σχετικά με ένα πιθανό εμβόλιο SARS-CoV». [ Biochemical and Biophysical Research Communications August 22, 2014; 451(2): 208-214 ]

Μέχρι στιγμής, όλα τα κρούσματα Omicron ήταν σχετικά ήπια, αλλά, εάν αποδειχθεί ότι τα πλήρως «εμβολιασμένα» άτομα παρουσιάζουν σοβαρή ασθένεια ενώ τα μη εμβολιασμένα όχι, τότε αυτό θα ήταν ένδειξη ότι η ADE παίζει ρόλο.

«Εμβόλιο» SARS φαίνεται ότι προκαλεί ADE

• Μια ενδιαφέρουσα μελέτη του 2012 με τον ενδεικτικό τίτλο «Immunization with SARS Coronavirus Vaccines Leads to Pulmonary Immunopathology on Challenge with the SARS Virus», καταδεικνύει αυτό που πολλοί ερευνητές φοβούνται τώρα, δηλαδή ότι τα εμβόλια COVID-19 μπορεί να καταλήξουν να κάνουν τους ανθρώπους πιο επιρρεπείς σε σοβαρές μόλυνση SARS-CoV-2. [PLOS ONE April 2012; 7(4): e35421 (PDF)]

Η μελέτη εξετάζει πειράματα που δείχνουν ότι η ανοσοποίηση με μια ποικιλία εμβολίων SARS οδήγησε σε πνευμονική ανοσοπαθολογία όταν έρθει σε επαφή με τον ιό SARS. Όπως σημειώνουν οι συγγραφείς:

«Τα αδρανοποιημένα εμβόλια ολόκληρου του ιού είτε απενεργοποιήθηκαν με φορμαλίνη είτε με βήτα προπιολακτόνη και είτε χορηγήθηκαν με το ανοσοενισχυτικό μας χωρίς στυπτηρία, εμφάνισαν ανοσοπαθολογικό τύπο Th2 στους πνεύμονες μετά από πρόκληση.

Όπως υποδεικνύεται, δύο αναφορές απέδωσαν την ανοσοπαθολογία στην παρουσία της πρωτεΐνης Ν στο εμβόλιο. Ωστόσο, βρήκαμε την ίδια ανοσοπαθολογική αντίδραση σε ζώα που έλαβαν μόνο εμβόλιο πρωτεΐνης S, αν και φαινόταν να είναι μικρότερης έντασης.

Έτσι, μια ανοσοπαθολογική αντίδραση τύπου Th2 σε πρόκληση εμβολιασμένων ζώων έχει συμβεί σε 3 από τα 4 μοντέλα ζώων (όχι σε χάμστερ) συμπεριλαμβανομένων δύο διαφορετικών συγγενών στελεχών ποντικών με 4 διαφορετικούς τύπους εμβολίων SARS-CoV με και χωρίς ανοσοενισχυτικό στυπτηρίας. Δεν έχει αναφερθεί ένα αδρανοποιημένο παρασκεύασμα εμβολίου που δεν προκαλεί αυτό το αποτέλεσμα σε ποντίκια, κουνάβια και πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου.

Αυτή η συνδυασμένη εμπειρία παρέχει ανησυχία για δοκιμές με «εμβόλια»-SARS-CoV σε ανθρώπους. Έχουν διεξαχθεί κλινικές δοκιμές με εμβόλια για τον κορωνοϊό SARS και έχουν αναφερθεί ότι προκαλούν αποκρίσεις αντισωμάτων και ότι είναι «ασφαλή». Ωστόσο, τα στοιχεία για την ασφάλεια αφορούν μια σύντομη περίοδο παρατήρησης.

Η ανησυχία που προκύπτει από την παρούσα έκθεση αφορά μια ανοσοπαθολογική αντίδραση που εμφανίζεται μεταξύ των εμβολιασμένων ατόμων κατά την έκθεσή τους σε μολυσματικό SARS-CoV, τη βάση για την ανάπτυξη ενός εμβολίου για το SARS.

Πρόσθετες ανησυχίες για την ασφάλεια σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια έναντι των αντιγονικών παραλλαγών του SARS-CoV και με την ασφάλεια των εμβολιασμένων ατόμων που εκτίθενται σε άλλους κοροναϊούς, ιδιαίτερα σε αυτούς της ομάδας τύπου 2». [ PLOS ONE April 2012; 7(4): e35421 (PDF), page 11 ]

Υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού ίσον υψηλότερα ποσοστά μόλυνσης

Μια τάση που θα μπορούσε να είναι ενδεικτική της ADE είναι το γεγονός ότι οι περιοχές με υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού έχουν υψηλότερα ποσοστά μόλυνσης. Εάν τα εμβόλια απέτρεπαν τη μόλυνση, τότε θα συνέβαινε το αντίθετο. Η περιφέρεια Waterford στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, έχει ποσοστό εμβολιασμού 99,7%, το υψηλότερο στη χώρα, αλλά έχει και το υψηλότερο ημερήσιο φορτίο κρουσμάτων COVID. [ The Irish Times October 21, 2021 ]

Για κάποιον λόγο, το ποσοστό θνησιμότητας από COVID-19 στις ΗΠΑ είναι υψηλότερο το 2021 απ' ό,τι ήταν το 2020, πριν από την κυκλοφορία των λήψεων, επομένως είναι ξεκάθαρο ότι [τα εμβόλια] δεν βοηθούν. [Forbes October 6, 2021 ]

Όπως σημειώνει ο Paul Elias Alexander, PhD του Brownstone institute στο άρθρο του:

«Οι κυβερνήσεις μάς ζήτησαν για να ισοπεδώσουμε την καμπύλη προκειμένου να βοηθήσουμε στην προετοιμασία των νοσοκομείων ώστε να μπορούν να νοσηλεύουν και άλλες ασθένειες που δεν σχετίζονται με τον COVID. Εμείς παραχωρήσαμε στις κυβερνήσεις μας δύο εβδομάδες.

Αλλά δεν κατάφεραν να θεραπεύουν τις ασθένειες που δεν ήταν COVID και κλειδώσαμε τα υγιή άτομα (παιδιά, νεαρούς και μεσήλικες υγιείς), ενώ αποτύχαμε να προστατεύσουμε τα ευάλωτα και τα υψηλού κινδύνου άτομα, όπως οι ηλικιωμένοι... Αυτή η αποτυχία οφείλεται στις οδηγίες της δημόσιας υγείας και στην κυβέρνηση.

Επιπροσθέτως, τι έκαναν οι κυβερνήσεις μας με τους φόρους μας για τα νοσοκομεία και τον εξοπλισμό τους στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστραλία κ.λπ.; Τα νοσοκομεία έπρεπε να είναι προετοιμασμένα. Οι κυβερνήσεις απέτυχαν. Όχι ο λαός. Οι ομάδες εργασίας απέτυχαν, όχι ο λαός». [ Brownstone Institute, November 26, 2021 ]

Οι μάσκες δεν λειτουργούν. Τα lockdown δεν λειτουργούν. Το κλείσιμο των μικρών επιχειρήσεων και των σχολείων δεν λειτουργεί. Τα «εμβόλια»-COVID δεν λειτουργούν. Ωστόσο, με την εμφάνιση της Omicron, οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν ξανά τα ίδια αντίμετρα που δεν λειτούργησαν τα τελευταία δύο χρόνια.

Παράνοια είναι να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά, περιμένοντας διαφορετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, αυτό ακριβώς είναι που περνάει ως «επιστήμη» αυτές τις μέρες. Η απάντηση σε αυτή την τρέλα είναι η μαζική μη συμμόρφωση. Πρέπει να απορρίψουμε ειρηνικά αυτές τις εντελώς αντιεπιστημονικές και επιβλαβείς «θεραπείες».