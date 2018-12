Οι χώροι πρασίνου συνδέονται με μικρότερο κίνδυνο καρδιοπάθειας

​Η αύξηση της ποσότητας βλάστησης σε μια γειτονιά μπορεί να είναι μια μη αναγνωρισμένη περιβαλλοντική επίδραση στην καρδιαγγειακή υγεία

Χαμηλότερη συγκέντρωση της ουρικής επινεφρίνης, η οποία είναι ένας βιοδείκτης του στρες.

Χαμηλότερη ουρική συγκέντρωση για το F2-ισοπροστάνιο, που υποδηλώνει λιγότερο οξειδωτικού στρες.

Αυξημένη ικανότητα αποκατάστασης των ζημιών των αιμοφόρων αγγείων.

Στην πρώτη μελέτη του είδους της, ερευνητές του University of Louisville, στο Κεντάκι, έδειξαν ότι οι άνθρωποι που ζουν σε γειτονιές με πυκνότερους χώρους πρασίνου έχουν χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου.Σ' αυτήν την αμερικανική μελέτη, ο καθηγητής ιατρικής Aruni Bhatnagar και οι συνεργάτες του αξιολόγησαν την επίδραση των χώρων πρασίνου σε βιοδείκτες που υποδηλώνουν βλάβες των αιμοφόρων αγγείων και της καρδιάς.Κατά τη διάρκεια μιας πενταετούς περιόδου, ο κίνδυνος καρδιακής βλάβης και εγκεφαλικού επεισοδίου υπολογίστηκε μετρώντας τους βιοδείκτες σε δείγματα ούρων και αίματος που ελήφθησαν από 408 άτομα διαφορετικής ηλικίας, εθνικότητας και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης.Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι κατοικούσαν σε μια περιοχή στο Κεντάκι και εξετάστηκαν από την κλινική καρδιολογίας στο πανεπιστήμιο, είχαν σε σημαντικό βαθμό αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων.Η πυκνότητα των χώρων πρασίνου κοντά στο σημείο όπου ζούσαν οι συμμετέχοντες μετρήθηκε με τη χρήση ενός δείκτη βλάστησης και τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας στοιχεία για τα αιωρούμενα σωματίδια του ΕΡΑ (Environmental Protection Agency) και μετρήσεις έκθεσης στο οδόστρωμα.Όπως αναφέρθηκε στο Journal of the American Heart Association, η μελέτη αποκάλυψε ότι οι περιοχές με πυκνότερους χώρους πρασίνου συνδέθηκαν με:Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε επίσης ότι η συσχέτιση της επινεφρίνης ήταν ισχυρότερη μεταξύ των γυναικών, εκείνων που δεν λάμβαναν βήτα-αναστολείς και εκείνων χωρίς ιστορικό καρδιακής προσβολής.Τα αποτελέσματα ήταν ανεξάρτητα από παράγοντες όπως ηλικία, φύλο, εθνικότητα, κάπνισμα, έκθεση σε οδόστρωμα και χρήση στατίνης.Ο Bhatnagar ανέφερε ότι η αύξηση της ποσότητας βλάστησης σε μια γειτονιά μπορεί να είναι μια μη αναγνωρισμένη περιβαλλοντική επίδραση στην καρδιαγγειακή υγεία και μια δυνητικά σημαντική παρέμβαση στη δημόσια υγεία.