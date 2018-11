Η χορτοφαγική διατροφή βοηθά στη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2

Ζήσης Ψάλλας



Η χορτοφαγική δίαιτα μπορεί να θέσει το διαβήτη τύπου 2 υπό έλεγχο, σύμφωνα με μια ανασκόπηση που έδειξε ότι τα φρούτα, τα λαχανικά και τα καρύδια είναι καλά τόσο για την ψυχική όσο και για τη σωματική υγεία. Η ανασκόπηση δημοσιεύθηκε στο BMJ Open Diabetes Research and Care.



Η μελέτη διαπίστωσε ότι η φυτική διατροφή συνδέεται με τη βελτίωση της ευεξίας, την απώλεια βάρους καθώς και τη μείωση του σακχάρου στο αίμα, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2.



​Οι φυτικές τροφές θα μπορούσαν να βελτιώσουν το διαβητικό νευροπαθητικό πόνο Ερευνητές του University of London, του University of Northampton και του East Sussex Healthcare Trust έψαξαν για τις διαθέσιμες αποδείξεις και εντόπισαν 11 σχετικές κλινικές δοκιμές που δημοσιεύθηκαν μεταξύ των ετών 1999 και του 2017.



Συνολικά, 433 άτομα συμμετείχαν στις δοκιμές που διήρκεσαν 23 εβδομάδες κατά μέσο όρο. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η ποιότητα ζωής, τόσο η σωματική όσο και η συναισθηματική, βελτιώθηκε μόνο σε εκείνους τους ασθενείς η διατροφή των οποίων βασίζονταν στα φυτά ή ήταν αυστηρά χορτοφαγική (απουσίαζε οποιουδήποτε ζωικό προϊόν) - για παράδειγμα, τα συμπτώματα της κατάθλιψης βελτιώθηκαν σημαντικά μόνο μεταξύ αυτών των ομάδων.



Οι ερευνητές βρήκαν μεγαλύτερη βελτίωση στον πόνο των νεύρων στους ανθρώπους που κατανάλωναν φυτικές τροφές και είπαν ότι οι φυτικές τροφές μπορεί να επιβραδύνει τη βλάβη των νεύρων που σχετίζεται με το διαβήτη.



Μεγαλύτερη απώλεια βάρους



Η μέση γλυκόζη αίματος - HbA1c - και τα επίπεδα γλυκόζης νηστείας μειώθηκαν περισσότερο σε εκείνους που έκοψαν τα ζωικά προϊόντα ή έτρωγαν πολύ λίγα. Μάλιστα αυτοί οι συμμετέχοντες έχασαν σχεδόν διπλάσιο βάρος.



Η πτώση των λιπιδίων στο αίμα - ένας γνωστός παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις - ήταν επίσης μεγαλύτερη σε εκείνους που ακολουθούσαν φυτικές ή vegan δίαιτες.



Σε έξι από τις μελέτες, όσοι ακολουθούσαν φυτική ή vegan δίαιτα ήταν σε θέση να μειώσουν ή να διακόψουν τα φάρμακα που έπαιρναν για τον διαβήτη και τις σχετικές υποκείμενες παθήσεις, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση.



Οι φυτικές τροφές θα μπορούσαν να βελτιώσουν το διαβητικό νευροπαθητικό πόνο και να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο. Ωστόσο, η ομάδα μελέτης δήλωσε ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα. «Υπάρχει περαιτέρω ανάγκη για μελέτες διερεύνησης της σχέσης ανάμεσα στην ψυχολογική υγεία, τα διατροφικά πρότυπα / συμπεριφορά και τον έλεγχο του διαβήτη», ανέφεραν οι συγγραφείς.