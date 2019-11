ΗΠΑ (2003-2014): Μηδέν θάνατοι από ιλαρά επί 10 χρόνια, αλλά, πάνω από 100 θάνατοι από το εμβόλιο της ιλαράς

Brian Shilhavy

Health Impact News Editor

November 16, 2019

Επιλογή κειμένου: Κλεάνθης Γρίβας

https://healthimpactnews.com/2015/zero-u-s-measles-deaths-in-10-years-but-over-100-measles-vaccine-deaths-reported/

Με τη συζήτηση σχετικά με την ιλαρά και το εμβόλιο για την ιλαρά να παίρνει χαρακτηριστικά φρενίτιδας στο Διαδίκτυο, είναι πάντα χρήσιμο να προβάλουμε κάποια στοιχεία σχετικά με την ιλαρά.

Έτσι, παρατίθενται είναι μερικά -εύκολα επαληθεύσιμα- στοιχεία σχετικά με τους θανάτους που σχετίζονται με την ιλαρά και τους θανάτους που σχετίζονται με εμβόλια κατά της ιλαράς κατά τη διάρκεια της περιόδου 2004-2015, στις ΗΠΑ.

Πρώτον, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) κάνουν (και δημοσιοποιούν) μια εβδομαδιαία καταμέτρηση των ασθενειών και των θανάτων. Όπως δήλωσε η κ. Anne Schuchat, διευθύντρια του «Εθνικού Κέντρου για την Ανοσοποίηση και τις Αναπνευστικές Παθήσεις» των CDC, στο Associated Press και δημοσιεύθηκε στο Fox News στις 25 Απριλίου 2014: «Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι από ιλαρά στις ΗΠΑ από το 2003».

Οι Εβδομαδιαίες Αναφορές Νοσηρότητας και Θνησιμότητας των CDC [Morbidity and Mortality Weekly Reports / MMWR] από το έτος 2013 δεν αναφέρουν κανένα θάνατο από ιλαρά. (*βλ. την παρακάτω επεξεργασία.)

Και, ενώ οι υγειονομικές αρχές όταν αναφέρονται στα κρούσματα της ιλαράς τα τελευταία χρόνια ενοχοποιούν γι’ αυτό τα μη-εμβολιασμένα παιδιά, όταν αναφέρονται στο γεγονός ότι κανένας δεν πέθανε από ιλαρά στις ΗΠΑ [την περίοδο 2004-2015] αλλάζουν στάση και ισχυρίζονται ότι οι θάνατοι από ιλαρά έχουν εξαλειφθεί εξαιτίας των εμβολίων (παρόλο που δεν μπορούν να εξαλείψουν την ίδια την ασθένεια).

Αυτή η συλλογιστική χαρακτηρίζεται από μια προφανή λογική αντίφαση και, επιπλέον, δεν υποστηρίζεται από τα υπάρχοντα ιστορικά στοιχεία.

Θάνατοι από εμβόλια ιλαράς

Τι συμβαίνει με τους θανάτους που σχετίζονται με το εμβόλιο της ιλαράς κατά την ίδια χρονική περίοδο;

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ διατηρεί μια βάση δεδομένων που ονομάζεται VAERS [Vaccine Adverse Event Reporting System / Σύστημα Αναφοράς Ανεπιθύμητων Συμβάντων Εμβολίων]. Αυτή η βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη στο κοινό, που μπορεί να τη χρησιμοποιήσει επισκεπτόμενος το Medalerts.org.

Κάναμε μια έρευνα για μια περίοδο δέκα ετών για τους θανάτους που αναφέρθηκαν στο VAERS εξαιτίας των εμβολίων της ιλαράς, εμβολίων στα οποία συμπεριλαμβάνονταν και μερικά που δεν παράγονται πλέον.

Η έρευνα εντόπισε 108 θανάτους που συνδέονται με 4 διαφορετικά εμβόλια ιλαράς τα οποία πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 10 χρόνια.

Σήμερα, δεν μπορεί να αγοράσει κανείς μόνο ένα εμβόλιο για την ιλαρά, μπορεί να αγοράσει μόνο ένα εμβόλιο ιλαράς συνδυασμένο με τα εμβόλια παρωτίτιδας και ερυθράς (τριπλό εμβόλιο MMR).

Κατά την έρευνα, κατά τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρθηκαν 96 θάνατοι για το τριπλό εμβόλιο MMR:

Οιοσδήποτε διαθέτει υπολογιστή και πρόσβαση στο Διαδίκτυο, μπορεί να ψάξει σε αυτή τη βάση δεδομένων, επισκεπτόμενος το MedAlerts.org.

Αυτή η βάση δεδομένων αντικατοπτρίζει μόνο τους θανάτους που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του χρονικού πλαισίου 2004-2015 και, συνεπώς, πιθανότατα αντανακλά πολύ μικρότερο αριθμό από τους πραγματικούς θανάτους, δεδομένου ότι οι περισσότεροι γιατροί και υγειονομικές αρχές πιστεύουν ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή, δεν αποδίδουν τον θάνατο στα εμβόλια και δεν τον αναφέρουν.

Οι θέσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τις βλάβες που προκαλούνται από τον εμβόλιο της ιλαράς

Ο άλλος τόπος για να βρούμε στοιχεία για τις βλάβες και τους θανάτους που προκαλούνται από το εμβόλιο της ιλαράς, είναι να διερευνήσουμε τις θέσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τις βλάβες και τους θανάτους που προκαλούνται από το τριπλό εμβόλιο MMR.

Σε πολύ μεγάλο βαθμό, το αμερικανικό κοινό αγνοεί ότι από το 1986 οι κατασκευαστές εμβολίων απέκτησαν νομική ασυλία που τις προστατεύει από το να διωχθούν στα αστικά δικαστήρια για τις βλάβες και τους θανάτους που προκαλούν τα προϊόντα τους. Εάν κάποιος υποστεί βλάβη ή θάνατο από εμβόλια, δεν μπορεί να στραφεί νομικά κατά της παρασκευάστριας εταιρείας. Μπορεί μόνο να στραφεί κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ προσφεύγοντας σε ένα ειδικό διοικητικό όργανο γνωστό ως «Δικαστήριο Εμβολίων», που δεν έχει καμιά σχέση με τα συνήθη δικαστήρια και θέτει τις εταιρείες υπεράνω της δικαιοσύνης που απονέμεται απ’ αυτά.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εκδίδει τριμηνιαίες εκθέσεις [quarterly reports] σχετικά με τις αξιώσεις και τους διακανονισμούς που επιτυγχάνονται σ’ αυτό το ιδιότυπο «Δικαστήριο των Εμβολίων». Και, καθένας μπορεί να αναζητήσει τους ειδικούς για κάθε εμβόλιο διακανονισμούς, στην ιστοσελίδα των Ομοσπονδιακών Δικαστηρίων των Ηνωμένων Πολιτειών. [United States Federal Courts website]

Καθώς η αναζήτηση εδώ για την «ιλαρά» [search here] δίνει ότι από το 2004 έχουν κατατεθεί 111 προσφυγές για το τριπλό εμβόλιο MMR. Ορισμένες από αυτές αφορούν σε θανάτους που σχετίζονται με το εμβόλιο MMR, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται από τον «δικαστή» [έναν δικηγόρο διορισμένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης].

Δεν διαβάσαμε μία-μία όλες τις αποφάσεις για να μάθουμε πόσες απ’ αυτές αφορούσαν θανάτους. Αλλά, εάν οι προσφεύγοντες είχαν την καλοσύνη να επικοινωνήσουν μαζί μας και μας δώσουν επιπλέον στοιχεία, θα μπορούσαμε να καταγράψουμε τα πραγματικά ποσοστά θανάτων από το τριπλό εμβόλιο MMR..

Επειδή χρειάζονται πολλά χρόνια για να κερδηθεί μια υπόθεση σε αυτό το «Δικαστήριο των εμβολίων», είναι πιθανό ότι οι αποφάσεις του αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό κλάσμα των πραγματικών βλαβών και θανάτων εξαιτίας του εμβολίου MMR.

Συμπέρασμα: Ο ενθουσιασμός για τα εμβόλια της ιλαράς βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο φόβο, πεποιθήσεις και προκαταλήψεις.

Είναι ευνόητο ότι όσοι πιστεύουν στην αξία των εμβολίων μάλλον δεν πρόκειται να πεισθούν από αυτά τα γεγονότα, τα οποία μπορεί να επαληθεύσει από τις επίσημες κυβερνητικές πηγές, οποιοσδήποτε διαθέτει υπολογιστή και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Έχοντας δημοσιεύσει αρκετά κείμενα για την ιλαρά και έχοντας λάβει πολλές εκατοντάδες σχόλια, για μένα είναι πια σαφές ότι όσοι έχουν αμετακίνητες απόψεις για το εμβόλιο της ιλαράς, βασίζονται περισσότερο στον φόβο και τις πεποιθήσεις, και όχι σε στοιχεία και στην επιστήμη. Οποιαδήποτε προσπάθεια από αυτούς τους υποστηρικτές των εμβολίων να επιβάλουν τις πεποιθήσεις τους στο υπόλοιπο αμερικανικό κοινό θα πρέπει να συναντήσει σθεναρή αντίσταση.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1: Μετά τη δημοσίευση αυτού του άρθρου, ορισμένοι μας επεσήμαναν ότι κάποιες ιστοσελίδες υπέρ των εμβολίων ισχυρίζονται ότι τα National Vital Statistics Reports των CDC αναφέρουν 2 θανάτους που σχετίζονται με την ιλαρά το 2009 και 2 θανάτους το 2010. Αυτό σημαίνει 4 θανάτους από ιλαρά (σύμφωνα με τις Αναφορές των CDC) και όχι κανένα θάνατο (όπως δήλωσε η Dr. Anne Schuchat των CDC στη συνέντευξη του Associated Press το 2014). Ήταν οι δηλώσεις της λάθος;

Ένας αναγνώστης μας έστειλε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε από το Τμήμα Ιολογικών Ασθενειών των CDC, όπου δηλώνεται ότι δεν υπήρξαν θάνατοι από ιλαρά στις ΗΠΑ από το 2003. Φαίνεται ότι αυτή είναι η «επίσημη» θέση των CDC.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2: Μετά τη δημοσίευση αυτού του άρθρου, μία γυναίκα πέθανε σύμφωνα με πληροφορίες, αφού νόσησε από ιλαρά. Βλ. Why You Cannot Trust the Mainstream Media for Accurate Vaccine News: Measles Vaccine Coverup.

Δείτε επίσης:

Why is the Mainstream Media Ignoring Measles Vaccine Fraud Cases?

Dr. Rowen: Measles Spread by those Vaccinated

The Truth About Measles the Mainstream Media is Suppressing

Former UCLA Medical Center Pediatrician: Let Parents Choose on Measles Vaccine